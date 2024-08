Запад снабжает ВСУ спутниковыми данными для атак на Курскую область: Москва обещает ответ

Американские власти предоставили украинским военным доступ к сотням тысяч спутниковых снимков, которые, предположительно, используются для проведения наступательных операций на территории Курской области.

Об этом сообщил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт во время выступления на конференции по национальной безопасности и разведке.

По словам Уитворта, снимки доступны через специальный портал, содержащий более 400 000 записей. Хотя он не подтвердил прямое использование украинской стороной этих данных для атак на российскую территорию, он подчеркнул, что доступ к ним остается открытым.

Ранее, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытке ВСУ начать наступление в Курской области 6 августа в 5:30 утра. Атака была отбита, и, по его словам, операция в регионе будет завершена полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.

Министерство обороны РФ представило данные о потерях украинской армии в ходе боевых действий в Курской области, которые, по их оценкам, составили около 7000 военнослужащих и 74 танка.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, охарактеризовал действия ВСУ как провокацию, сопровождающуюся неизбирательными обстрелами, в том числе гражданских объектов. Он подчеркнул, что Россия даст адекватный ответ на агрессию и выполнит все поставленные перед собой задачи.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)