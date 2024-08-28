В штате Пенсильвания, США, местное предприятие по производству боеприпасов значительно увеличило выпуск артиллерийских снарядов.

Согласно информации, опубликованной порталом Millitary, завод в Скрэнтоне и близлежащие производства повысили ежемесячный объем выпуска с 24 до 36 тысяч единиц, что составляет прирост в 50%.

Предприятие специализируется на изготовлении 155-миллиметровых снарядов, которых с 2022 года было отправлено на Украину более 3 миллионов штук. В планах завода — запуск трех дополнительных производственных линий, что позволит еще больше нарастить выпуск этих критически важных боеприпасов.

Однако такое наращивание производства вызывает озабоченность российской стороны. Москва рассматривает поставки вооружений Украине как фактор, препятствующий мирному урегулированию конфликта и напрямую вовлекающий страны НАТО в противостояние.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться как законные военные цели. По его словам, США и НАТО уже являются непосредственными участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и проводя подготовку украинских военнослужащих на территории ряда европейских стран.

Кремль подчеркивает, что наращивание военных поставок Украине со стороны западных стран не спосо

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