Америка усиливает присутствие своего военного контингента из-за возможной эскалации

Высокопоставленный чиновник из Белого дома сообщил о значительном увеличении военного контингента США в регионе Ближнего Востока в ответ на потенциальные угрозы обострения конфликта.
На специальном брифинге для прессы он подчеркнул, что США отправили в регион огромное количество военных ресурсов, желая подготовиться к любым сценариям дальнейшего развития событий.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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