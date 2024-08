Америка усиливает присутствие своего военного контингента из-за возможной эскалации

Высокопоставленный чиновник из Белого дома сообщил о значительном увеличении военного контингента США в регионе Ближнего Востока в ответ на потенциальные угрозы обострения конфликта.

На специальном брифинге для прессы он подчеркнул, что США отправили в регион огромное количество военных ресурсов, желая подготовиться к любым сценариям дальнейшего развития событий.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)