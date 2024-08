США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия

Соединенные Штаты Америки намерены выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия и военной техники. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее, в апреле 2024 года, конгресс США проголосовал за выделение Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи.

По данным источников, Израиль не получит оружие американского производства на сумму 3,5 миллиардов долларов немедленно, но сможет закупить системы, которые сейчас строятся и, скорее всего, не будут поставлены в течение нескольких лет.

По информации телеканала, госдепартамент США уведомил законодателей о том, что администрация президента Джо Байдена намерена выделить Израилю "миллиарды долларов" военного финансирования в связи с подготовкой Израиля к возможной атаке со стороны Ирана и ливанского движения "Хезболлах".

Сообщается, что Израиль сможет использовать эти деньги для закупки современных систем вооружения и другого оборудования у США в рамках программы иностранного военного финансирования США.

Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр.

Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.

Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.

В прошлое воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.

