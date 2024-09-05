Беспокоящие связи: Америка насторожена из-за связей между РФ, КНР и Никарагуа

США обеспокоены укреплением связей между Россией, Китаем и Никарагуа

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Эрик Якобштейн выразил глубокую озабоченность по поводу усиливающегося сотрудничества между Россией, Китаем и Никарагуа.

На специальном брифинге для журналистов в четверг, Якобштейн сообщил, что это взаимодействие вызывает серьёзные опасения у США. Он не раскрыл дополнительных подробностей по данному вопросу.

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