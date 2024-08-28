Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резким заявлением относительно позиции США по украинскому конфликту.
По ее словам, Вашингтон намерен предоставить Киеву возможность наносить удары по российской территории с использованием западного вооружения.
Захарова прокомментировала недавнее высказывание Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, о ведущихся переговорах между США и Украиной по расширению зон для ударов украинских вооруженных сил по территории России.
Представитель МИД России интерпретировала эти заявления как предоставление киевскому режиму полной свободы действий в отношении российских регионов. Более того, Захарова предположила, что США могут в скором времени разрешить Украине использовать любые американские вооружения для атак на Россию.
Дипломат охарактеризовала такой курс США как все более провокационный и эскалационный. Она подчеркнула, что подобные действия лишь усугубляют конфликт и препятствуют его мирному урегулированию.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине не только мешают разрешению конфликта, но и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что любые грузы с оружием для Киева будут рассматриваться как законные военные цели.
По мнению российского руководства, США и НАТО уже являются непосредственными участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и проводя подготовку украинских военнослужащих на территории ряда европейских стран.
Кремль последовательно выступает против наращивания военных поставок Украине, считая, что это не способствует продвижению переговорного процесса и может иметь негативные последствия для региональной безопасности.
Фото: www. kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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