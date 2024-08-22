Американская полиция задержала мужчину, угрожающего Дональду Трампу расправой

Правоохранители в американском штате Аризона задержали 66-летнего Рональда Ли, который ранее угрожал убить бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил офис шерифа округа Кочис.

Согласно информации полиции, Ли разыскивался не только за угрозы в адрес экс-главы Белого дома, но и за наезд на человека, а также за отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.

Правоохранители отметили, что задержание подозреваемого прошло без каких-либо инцидентов. Ранее сообщалось, что Трамп выступал в Аризоне по поводу рекордного притока нелегальных мигрантов в страну во время президентства Джо Байдена.

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