Американская полиция задержала мужчину, угрожающего Дональду Трампу расправой

Правоохранители в американском штате Аризона задержали 66-летнего Рональда Ли, который ранее угрожал убить бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил офис шерифа округа Кочис.
Согласно информации полиции, Ли разыскивался не только за угрозы в адрес экс-главы Белого дома, но и за наезд на человека, а также за отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.
Правоохранители отметили, что задержание подозреваемого прошло без каких-либо инцидентов. Ранее сообщалось, что Трамп выступал в Аризоне по поводу рекордного притока нелегальных мигрантов в страну во время президентства Джо Байдена.
Фото: www. flickr.com/Nick.Allen (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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