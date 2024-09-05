Американские блогеры опровергают связи с RT после обвинений во вмешательстве в выборы

После того как Вашингтон обвинил телеканал RT в попытках вмешаться в выборы в Соединенных Штатах, несколько американских инфлюенсеров выступили с опровержениями сотрудничества с российским медиа.

Издание Daily Beast, ссылаясь на заявления блогеров, сообщает о их категорическом отрицании связей с RT.

В среду Соединенные Штаты ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", включая RT, Sputnik, Ruptly и РИА Новости. Среди санкционированных лиц оказались главный редактор Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала. Отвечая на обвинения, Симоньян назвала действия западных СМИ "приступом паранойи" и отметила, что упомянутые блогеры "всё отрицают, а что им еще делать".

По данным Daily Beast, неназванная американская компания, сотрудничавшая с инфлюенсерами, якобы получала финансирование от RT. Среди тех, кто отрицает связи с российским телеканалом, издание называет Тима Пула, Бенни Джонсона и Дейва Рубина.

Все они опубликовали заявления, в которых утверждают, что не были осведомлены о каком-либо "российском влиянии" в деятельности своего работодателя.

Тем не менее, как отмечает радиостанция NPR, блогеры также подчеркнули, что никакие "внешние силы" не влияли на содержание их публикаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что победителем на выборах президента США станет кандидат, выбранный американским народом, и задача России — не вмешиваться в этот процесс, а лишь наблюдать за ним. Москва неоднократно подтверждала, что не вмешивается в избирательные процессы в Соединенных Штатах.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)