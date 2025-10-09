OpenAI покупает чипы не деньгами, а акциями: схема, которая может принести $100 миллиардов на ровном месте
Партнёрство между AMD и OpenAI стало одной из самых обсуждаемых тем в мире технологий. Но не только из-за объёма соглашения, а из-за его необычного механизма: OpenAI собирается оплатить покупку мощностей AMD… акциями самой AMD.
Такой шаг может перевернуть представления о том, как компании финансируют развитие искусственного интеллекта и производство графических процессоров. Он также показывает, насколько высоки ставки в борьбе с Nvidia, которая до сих пор доминирует на рынке ИИ-чипов.
Сделка, которая может принести миллиарды
Согласно официальному заявлению, OpenAI поможет AMD развить линейку графических процессоров Instinct - прямых конкурентов продукции Nvidia. Взамен OpenAI обязуется развернуть в ближайшие годы до 6 гигаватт вычислительных мощностей на базе чипов AMD.
AMD ожидает, что сотрудничество принесёт ей миллиарды долларов выручки. Однако оплата от OpenAI будет не в привычной денежной форме. Компания договорилась с AMD о получении до 160 миллионов акций, которые будут передаваться траншами — по мере достижения конкретных рыночных целей.
"Мы хотели бы отметить, что для реализации последнего, шестого транша потребуется рыночная капитализация около 1 трлн долларов США", — отметил аналитик UBS Тимоти Аркури.
По данным AMD, последний транш будет доступен лишь после достижения цены акций 600 долларов за штуку. До публикации новости ценные бумаги стоили около 165 долларов, а после объявления выросли до 214 долларов.
Если стоимость достигнет заветного уровня, OpenAI станет обладателем всех акций, не продавая их в процессе. Потенциально это может принести компании около 100 миллиардов долларов прибыли — и позволит оплатить весь проект без прямых расходов.
Как работает "самофинансирующаяся" схема
По сути, AMD создала уникальную финансовую конструкцию: она позволяет компании профинансировать покупку собственных продуктов своим же клиентом. OpenAI получает акции, цена которых может расти благодаря успеху самой AMD, а AMD — масштабный контракт и повышение капитализации.
Однако аналитики предполагают, что OpenAI не станет держать все акции до конца сделки. Скорее всего, она будет постепенно продавать их, оплачивая оборудование и инфраструктуру.
Тем не менее, даже такой сценарий выгоден AMD: растущая цена акций стимулирует интерес инвесторов и укрепляет репутацию производителя как серьёзного игрока в сфере ИИ.
Таблица "Сравнение" — AMD и Nvidia: разные подходы
|Параметр
|AMD
|Nvidia
|Основной партнёр
|OpenAI
|OpenAI (через инвестиции)
|Модель сделки
|Оплата акциями AMD
|Прямая инвестиция Nvidia в OpenAI
|Цель
|Развитие линейки Instinct
|Расширение присутствия в ИИ-проектах
|Потенциальная доля рынка
|До 30% центров обработки данных нового поколения
|Более 60% текущего рынка ИИ-чипов
|Объём инвестиций
|~100 млрд долларов (в акциях и мощностях)
|100 млрд долларов (в виде капитала)
Почему OpenAI пошла на это
Для OpenAI сделка выглядит стратегически оправданной. Компания получает доступ к альтернативным поставкам графических процессоров в условиях растущей зависимости от Nvidia. Кроме того, она помогает AMD укрепить позиции в производстве ИИ-чипов, тем самым создавая себе конкуренцию, от которой выигрывает весь рынок.
AMD же получает бесценное подтверждение: если её процессоры справятся с задачами OpenAI, то они смогут работать с любыми ИИ-нагрузками. Это станет мощным аргументом для облачных провайдеров и дата-центров, уже сотрудничающих с AMD по линии CPU.
"AMD отметила продолжающийся диалог с клиентами, выходящий за рамки OpenAI, и ожидает, что это соглашение ускорит темпы внедрения AMD", — добавил Аркури.
Советы шаг за шагом: как компании используют сделки через акции
-
Определяют рыночные цели - например, рост капитализации или повышение курса акций.
-
Формируют график передачи акций с привязкой к этим показателям.
-
Заключают контракты на поставку оборудования или технологий, используя акции как залог.
-
Мониторят рынок: при достижении показателей транши передаются партнёру.
-
Фиксируют прибыль - обе стороны получают выгоду от роста стоимости компании.
Такой подход всё чаще используется в высокотехнологичных сделках, где компании стремятся снизить первоначальные расходы, но при этом стимулировать рост рыночной стоимости.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ставка только на денежные расчёты.
Последствие: замедление инвестиций в инновации.
Альтернатива: использование гибридных схем — акции, опционы, совместные фонды.
-
Ошибка: переоценка краткосрочной выгоды.
Последствие: недооценка стратегического влияния.
Альтернатива: долгосрочные партнёрства, как у AMD и OpenAI.
-
Ошибка: игнорирование рисков волатильности акций.
Последствие: потеря части капитала при колебаниях рынка.
Альтернатива: диверсификация и частичная продажа акций по мере роста.
А что если цена не вырастет?
Если акции AMD не достигнут установленных уровней, OpenAI получит лишь часть пакета, а значит — меньше ресурсов для оплаты вычислительных мощностей. В этом случае AMD может столкнуться с задержкой в реализации проекта.
Однако рост интереса к её продуктам и внимание инвесторов уже привели к скачку капитализации. Даже при частичном исполнении сделки компания укрепит позиции в ключевом сегменте рынка ИИ.
Таблица "Плюсы и минусы" сделки
|Плюсы
|Минусы
|Рост капитализации AMD
|Риски падения цены акций
|Доступ OpenAI к альтернативным GPU
|Зависимость от рыночных показателей
|Подтверждение конкурентоспособности Instinct
|Возможное давление со стороны Nvidia
|Интерес инвесторов к акциям AMD
|Сложность оценки реальной стоимости сделки
FAQ
Как OpenAI сможет оплатить оборудование акциями?
AMD передаёт акции по мере выполнения условий сделки, а OpenAI может использовать их стоимость для покрытия расходов.
Почему AMD соглашается на такой риск?
Компания получает долгосрочный контракт, маркетинговый эффект и шанс занять до трети рынка ИИ-чипов.
Выиграет ли Nvidia от этой сделки?
Непрямо — да. Конкуренция стимулирует спрос на GPU, что увеличивает интерес к ИИ-технологиям в целом.
Мифы и правда
-
Миф: OpenAI получает акции бесплатно.
Правда: она получает их по мере выполнения условий, а значит, фактически "зарабатывает" их.
-
Миф: AMD продаёт долю в компании.
Правда: акции остаются внутри оборота, компания не теряет контроль.
-
Миф: схема рискованна для инвесторов.
Правда: для инвесторов это сигнал роста — если OpenAI верит в AMD, значит, потенциал есть.
Исторический контекст
Подобные схемы встречались и раньше. В 1990-х Oracle и Sun Microsystems использовали перекрёстные опционы для финансирования разработок. А в 2010-х Tesla и Panasonic обменивались долями для запуска Gigafactory. Сделка AMD и OpenAI продолжает эту традицию, но в куда более масштабном и публичном формате.
3 интересных факта
-
Для исполнения последнего транша цена акций AMD должна вырасти почти в четыре раза - до 600 долларов.
-
По оценке UBS, доля AMD на рынке дата-центров после сделки может вырасти до 30%.
-
Аналитики считают, что благодаря этому соглашению AMD может привлечь новых партнёров, включая крупные облачные сервисы.
