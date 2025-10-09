Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia is licensed under CC BY 2.0
Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:27

OpenAI покупает чипы не деньгами, а акциями: схема, которая может принести $100 миллиардов на ровном месте

OpenAI приобретает мощности AMD с оплатой акциями компании — TechCrunch

Партнёрство между AMD и OpenAI стало одной из самых обсуждаемых тем в мире технологий. Но не только из-за объёма соглашения, а из-за его необычного механизма: OpenAI собирается оплатить покупку мощностей AMD… акциями самой AMD.

Такой шаг может перевернуть представления о том, как компании финансируют развитие искусственного интеллекта и производство графических процессоров. Он также показывает, насколько высоки ставки в борьбе с Nvidia, которая до сих пор доминирует на рынке ИИ-чипов.

Сделка, которая может принести миллиарды

Согласно официальному заявлению, OpenAI поможет AMD развить линейку графических процессоров Instinct - прямых конкурентов продукции Nvidia. Взамен OpenAI обязуется развернуть в ближайшие годы до 6 гигаватт вычислительных мощностей на базе чипов AMD.

AMD ожидает, что сотрудничество принесёт ей миллиарды долларов выручки. Однако оплата от OpenAI будет не в привычной денежной форме. Компания договорилась с AMD о получении до 160 миллионов акций, которые будут передаваться траншами — по мере достижения конкретных рыночных целей.

"Мы хотели бы отметить, что для реализации последнего, шестого транша потребуется рыночная капитализация около 1 трлн долларов США", — отметил аналитик UBS Тимоти Аркури.

По данным AMD, последний транш будет доступен лишь после достижения цены акций 600 долларов за штуку. До публикации новости ценные бумаги стоили около 165 долларов, а после объявления выросли до 214 долларов.

Если стоимость достигнет заветного уровня, OpenAI станет обладателем всех акций, не продавая их в процессе. Потенциально это может принести компании около 100 миллиардов долларов прибыли — и позволит оплатить весь проект без прямых расходов.

Как работает "самофинансирующаяся" схема

По сути, AMD создала уникальную финансовую конструкцию: она позволяет компании профинансировать покупку собственных продуктов своим же клиентом. OpenAI получает акции, цена которых может расти благодаря успеху самой AMD, а AMD — масштабный контракт и повышение капитализации.

Однако аналитики предполагают, что OpenAI не станет держать все акции до конца сделки. Скорее всего, она будет постепенно продавать их, оплачивая оборудование и инфраструктуру.

Тем не менее, даже такой сценарий выгоден AMD: растущая цена акций стимулирует интерес инвесторов и укрепляет репутацию производителя как серьёзного игрока в сфере ИИ.

Таблица "Сравнение" — AMD и Nvidia: разные подходы

Параметр AMD Nvidia
Основной партнёр OpenAI OpenAI (через инвестиции)
Модель сделки Оплата акциями AMD Прямая инвестиция Nvidia в OpenAI
Цель Развитие линейки Instinct Расширение присутствия в ИИ-проектах
Потенциальная доля рынка До 30% центров обработки данных нового поколения Более 60% текущего рынка ИИ-чипов
Объём инвестиций ~100 млрд долларов (в акциях и мощностях) 100 млрд долларов (в виде капитала)

Почему OpenAI пошла на это

Для OpenAI сделка выглядит стратегически оправданной. Компания получает доступ к альтернативным поставкам графических процессоров в условиях растущей зависимости от Nvidia. Кроме того, она помогает AMD укрепить позиции в производстве ИИ-чипов, тем самым создавая себе конкуренцию, от которой выигрывает весь рынок.

AMD же получает бесценное подтверждение: если её процессоры справятся с задачами OpenAI, то они смогут работать с любыми ИИ-нагрузками. Это станет мощным аргументом для облачных провайдеров и дата-центров, уже сотрудничающих с AMD по линии CPU.

"AMD отметила продолжающийся диалог с клиентами, выходящий за рамки OpenAI, и ожидает, что это соглашение ускорит темпы внедрения AMD", — добавил Аркури.

Советы шаг за шагом: как компании используют сделки через акции

  1. Определяют рыночные цели - например, рост капитализации или повышение курса акций.

  2. Формируют график передачи акций с привязкой к этим показателям.

  3. Заключают контракты на поставку оборудования или технологий, используя акции как залог.

  4. Мониторят рынок: при достижении показателей транши передаются партнёру.

  5. Фиксируют прибыль - обе стороны получают выгоду от роста стоимости компании.

Такой подход всё чаще используется в высокотехнологичных сделках, где компании стремятся снизить первоначальные расходы, но при этом стимулировать рост рыночной стоимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка только на денежные расчёты.
    Последствие: замедление инвестиций в инновации.
    Альтернатива: использование гибридных схем — акции, опционы, совместные фонды.

  • Ошибка: переоценка краткосрочной выгоды.
    Последствие: недооценка стратегического влияния.
    Альтернатива: долгосрочные партнёрства, как у AMD и OpenAI.

  • Ошибка: игнорирование рисков волатильности акций.
    Последствие: потеря части капитала при колебаниях рынка.
    Альтернатива: диверсификация и частичная продажа акций по мере роста.

А что если цена не вырастет?

Если акции AMD не достигнут установленных уровней, OpenAI получит лишь часть пакета, а значит — меньше ресурсов для оплаты вычислительных мощностей. В этом случае AMD может столкнуться с задержкой в реализации проекта.

Однако рост интереса к её продуктам и внимание инвесторов уже привели к скачку капитализации. Даже при частичном исполнении сделки компания укрепит позиции в ключевом сегменте рынка ИИ.

Таблица "Плюсы и минусы" сделки

Плюсы Минусы
Рост капитализации AMD Риски падения цены акций
Доступ OpenAI к альтернативным GPU Зависимость от рыночных показателей
Подтверждение конкурентоспособности Instinct Возможное давление со стороны Nvidia
Интерес инвесторов к акциям AMD Сложность оценки реальной стоимости сделки

FAQ

Как OpenAI сможет оплатить оборудование акциями?
AMD передаёт акции по мере выполнения условий сделки, а OpenAI может использовать их стоимость для покрытия расходов.

Почему AMD соглашается на такой риск?
Компания получает долгосрочный контракт, маркетинговый эффект и шанс занять до трети рынка ИИ-чипов.

Выиграет ли Nvidia от этой сделки?
Непрямо — да. Конкуренция стимулирует спрос на GPU, что увеличивает интерес к ИИ-технологиям в целом.

Мифы и правда

  • Миф: OpenAI получает акции бесплатно.
    Правда: она получает их по мере выполнения условий, а значит, фактически "зарабатывает" их.

  • Миф: AMD продаёт долю в компании.
    Правда: акции остаются внутри оборота, компания не теряет контроль.

  • Миф: схема рискованна для инвесторов.
    Правда: для инвесторов это сигнал роста — если OpenAI верит в AMD, значит, потенциал есть.

Исторический контекст

Подобные схемы встречались и раньше. В 1990-х Oracle и Sun Microsystems использовали перекрёстные опционы для финансирования разработок. А в 2010-х Tesla и Panasonic обменивались долями для запуска Gigafactory. Сделка AMD и OpenAI продолжает эту традицию, но в куда более масштабном и публичном формате.

3 интересных факта

  1. Для исполнения последнего транша цена акций AMD должна вырасти почти в четыре раза - до 600 долларов.

  2. По оценке UBS, доля AMD на рынке дата-центров после сделки может вырасти до 30%.

  3. Аналитики считают, что благодаря этому соглашению AMD может привлечь новых партнёров, включая крупные облачные сервисы.

Читайте также

AnTuTu назвал самые выгодные смартфоны сентября — лидирует серия Redmi сегодня в 0:17
До 12 тысяч — а летает, как за 50: в рейтинг смартфонов попал новый король бюджетников

AnTuTu опубликовал сентябрьский рейтинг смартфонов с лучшим балансом цены и мощности. Redmi вновь доминирует, а в премиум-сегменте лидируют игровые модели Xiaomi и RedMagic.

Читать полностью » Sony исключила USB-кабель из комплекта Xperia 10 VII, следуя тренду Apple и Samsung вчера в 23:28
Apple начала, Sony добила: тренд на смартфон за 1000 долларов, а кабель — за ваши теперь всюду

Sony первой убрала кабель из комплекта смартфона, продолжив тренд на минимализм после отказа от адаптеров. Почему производители делают это и что ждёт рынок дальше?

Читать полностью » Обнаружена новая атака SilverFox — вредонос Winos 4.0 использует методы APT41 вчера в 21:14
Китайские тени в вашем ноутбуке: новый вирус ведёт себя как агент разведки

Хакеры SilverFox запустили атаку с вредоносом Winos 4.0, использовав техники, свойственные APT41. Эксперты считают, что это часть продуманной кибершпионской кампании.

Читать полностью » вчера в 20:01
На "яблоки" больше не тратятся: россияне нашли, чем заменить MacBook

Китайские бренды стремительно догоняют Apple и ASUS, предлагая мощные ноутбуки и планшеты по доступной цене. Кто стал главным победителем сезона?

Читать полностью » Camelion: средняя семья в России использует батарейки каждые два-три месяца вчера в 19:17
Новый вид дефицита? Россияне начали скупать батарейки, как гречку в 2020-м

Россияне недооценивают, сколько батареек расходуют в быту. Игрушки, пульты и гаджеты требуют постоянной замены элементов питания, особенно в сезон активных праздников.

Читать полностью » Специалисты по кибербезопасности напомнили, как защитить гаджеты от вирусов и фишинга вчера в 18:22
Цифровые ловушки распахнули пасть: как одна ссылка способна уничтожить ваш гаджет

Эксперты рассказали, как защитить смартфоны и компьютеры от вирусов и фишинга. Какие признаки заражения стоит знать и что делать, если устройство уже под угрозой.

Читать полностью » Туристы оказались в опасности из-за вымышленного маршрута, сгенерированного ИИ вчера в 17:18
Священный каньон, которого нет: как ИИ выдумывает маршруты, за которые расплачиваются люди

Нейросети всё чаще становятся виртуальными гидами, но иногда их советы приводят туристов в опасные или вымышленные места. Почему ИИ ошибается и как себя обезопасить?

Читать полностью » Samsung добавит в One UI 8.5 функцию автоответа на звонки с помощью ИИ — Android Authority вчера в 16:16
ИИ возьмёт трубку первым: как новая прошивка Samsung решит, кого вы услышите

Samsung готовит обновление One UI 8.5, где ИИ сам будет отвечать на подозрительные звонки. Как работает новая система и чем она отличается от Bixby Text Call — рассказываем.

Читать полностью »

