ChatGPT, OpenAI
ChatGPT, OpenAI
© commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:04

Как OpenAI ломает зависимость от Nvidia: хитрый ход, который принесёт миллиарды и независимость

AMD и OpenAI подписали многолетнее соглашение о поставках ИИ-чипов

Когда технологические гиганты объединяют усилия, это почти всегда означает начало новой эпохи. Именно такой шаг сделала AMD, подписав с OpenAI многолетнее стратегическое соглашение, которое может радикально изменить ландшафт рынка ИИ-чипов. По условиям договора, AMD поставит OpenAI свои графические процессоры для создания и расширения вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта.

Сразу после объявления сделки акции AMD взлетели более чем на 25% — это рекордный рост за последние девять лет. Инвесторы восприняли новости как сигнал о начале новой фазы технологического противостояния с Nvidia, которая до этого прочно удерживала лидерство на рынке графических ускорителей.

Что известно о соглашении

Партнёрство рассчитано на несколько лет. В течение этого времени AMD развернёт инфраструктуру общей мощностью до 6 гигаватт — примерно половину от объёма контракта, который OpenAI ранее заключила с Nvidia. Это масштабное расширение позволит компании Сэма Альтмана укрепить независимость в вопросе поставок вычислительных мощностей.

Особенность сделки заключается и в опционе, предоставленном OpenAI. Согласно документам, компания сможет выкупить до 160 миллионов акций AMD по символической цене — всего по одному центу за штуку. Это около 10% всех ценных бумаг производителя. Однако опцион вступит в силу только после выполнения ключевых этапов проекта и достижения целевой цены акций на уровне $600. На момент подписания соглашения котировки находились примерно на отметке $165.

"Соглашение станет крупнейшим проектом в истории компании", — заявила генеральный директор AMD Лиза Су.

По её словам, AMD рассчитывает не только укрепить позиции в быстрорастущем сегменте, но и стать технологической опорой для одной из самых амбициозных ИИ-компаний мира.

Зачем это нужно OpenAI

Президент OpenAI Грег Брокман отметил, что потребность в вычислительных мощностях для обучения и поддержки моделей нового поколения растёт экспоненциально. Он подчеркнул, что компания активно ищет пути оптимизации расходов и рассматривает разные источники финансирования, включая выпуск акций и долговых инструментов.

"Объём вычислительных мощностей, необходимых для развития искусственного интеллекта, продолжает расти", — отметил президент OpenAI Грег Брокман.

Для OpenAI это партнёрство означает диверсификацию поставок оборудования и снижение зависимости от Nvidia, чьи графические ускорители H100 и B200 сегодня считаются стандартом индустрии. С появлением AMD Instinct MI450 у компании появится возможность балансировать нагрузку между разными типами архитектур и выстраивать более устойчивую экосистему.

Сравнение: AMD против Nvidia

Параметр AMD Instinct MI450 Nvidia H100
Архитектура CDNA3 Hopper
Энергоэффективность до 2,5 TFLOPS/Вт около 2,0 TFLOPS/Вт
Объём памяти 192 ГБ HBM3 120 ГБ HBM3
Стоимость ниже на 20-25% высокая, дефицитная
Масштабируемость оптимизирована под крупные дата-центры требует дополнительных модулей NVLink

Как OpenAI будет использовать чипы AMD

Компания планирует задействовать чипы Instinct MI450 в собственных дата-центрах для обучения и эксплуатации моделей GPT-5 и будущих поколений ИИ. Эти процессоры будут использоваться не только для генерации текста, но и для обработки видео, изображений и мультимодальных данных.

Кроме того, AMD активно развивает экосистему ROCm — аналог CUDA, предназначенный для работы с её графическими ускорителями. Это позволит OpenAI постепенно адаптировать свои алгоритмы под новую платформу, сохраняя при этом производительность на уровне Nvidia.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: зависимость от одного поставщика чипов.
    Последствие: риск дефицита и роста цен на оборудование.
    Альтернатива: диверсификация поставок и использование AMD Instinct как дополнения к Nvidia H-серии.

  2. Ошибка: использование устаревших GPU в новых проектах.
    Последствие: низкая производительность и высокая стоимость обслуживания.
    Альтернатива: внедрение энергоэффективных решений AMD MI450.

  3. Ошибка: игнорирование программной оптимизации.
    Последствие: даже мощный чип не раскрывает свой потенциал.
    Альтернатива: использование ROCm и PyTorch-совместимых библиотек для AMD.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы
Рост капитализации AMD Высокий порог активации опциона
Расширение ИИ-инфраструктуры OpenAI Возможные сложности с оптимизацией ПО
Укрепление конкуренции на рынке GPU Зависимость от сроков реализации проекта
Повышение доступности ИИ-мощностей Необходимость адаптации под новую архитектуру

А что если…

Если AMD удастся выполнить все условия сделки и достичь заявленной цели — рынок искусственного интеллекта впервые за долгое время перестанет быть монополией Nvidia. Это приведёт к снижению цен на GPU, увеличению скорости разработки ИИ-моделей и росту доступности технологий для исследовательских лабораторий и бизнеса.

С другой стороны, не исключено, что OpenAI со временем начнёт разрабатывать собственные процессоры, как это уже делает Google с TPU и Amazon с Trainium. В этом случае AMD получит шанс стать партнёром и поставщиком "мозгов" для таких кастомных решений.

Исторический контекст

AMD уже не впервые вступает в стратегические альянсы, которые меняют индустрию. В 2000-х годах она первой предложила интегрировать графические и центральные процессоры на одном кристалле (APU), а позже создала архитектуру, лежащую в основе современных игровых консолей PlayStation и Xbox. Сегодня компания возвращается к роли технологического пионера — но уже на поле искусственного интеллекта.

Интересные факты

  1. AMD является единственной компанией, способной производить и CPU, и GPU для дата-центров под единым стандартом.

  2. Партнёрство с OpenAI может увеличить капитализацию компании на 200 млрд долларов в течение пяти лет.

  3. Серия Instinct MI450 разрабатывалась более трёх лет и впервые использует технологию 3D Chiplet Interconnect.

FAQ

Сколько длится контракт между AMD и OpenAI?
Планируется, что партнёрство продлится не менее пяти лет с возможностью продления по результатам первых этапов.

Когда появятся первые дата-центры на базе AMD Instinct?
Первые установки ожидаются к середине 2026 года, а полное развертывание — к 2028 году.

Как это повлияет на конечных пользователей?
Расширение мощностей позволит OpenAI ускорить выпуск новых моделей и снизить стоимость их эксплуатации, что, в перспективе, может уменьшить цену подписки на сервисы ИИ.

Почему OpenAI выбрала именно AMD?
Компания ищет альтернативы Nvidia, чтобы обеспечить стабильность поставок и гибкость в масштабировании инфраструктуры.

Какой риск несёт AMD?
Основной риск — задержка с адаптацией софта и возможные проблемы с оптимизацией производительности на ранних этапах внедрения.

