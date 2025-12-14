Жалобы больше не пропадут: в Подмосковье заработал прямой чат с руководством скорой

Жители Подмосковья получили новый инструмент для обратной связи с экстренными медслужбами, который должен упростить решение спорных и проблемных ситуаций. Речь идёт о прямом цифровом канале общения с руководством скорой помощи, запущенном на региональном уровне. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Прямая связь со станцией скорой помощи

В Московской области начал работать специальный чат-бот в Telegram, через который можно обратиться по вопросам работы службы скорой медицинской помощи. Новый сервис задуман как единая точка контакта для жителей региона, позволяющая направлять обращения напрямую в Московскую областную станцию скорой помощи.

Как пояснили в региональном Минздраве, через чат-бот можно не только пожаловаться на качество или сроки оказания помощи, но и задать уточняющие вопросы, а также выразить благодарность сотрудникам службы. Формат обращения свободный и не требует сложной регистрации.

Круглосуточный режим и быстрый ответ

Сервис будет работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней. После отправки сообщения специалисты обязуются рассмотреть его в кратчайшие сроки и дать ответ напрямую в мессенджере. Такой формат, по замыслу ведомства, должен сократить дистанцию между пациентами и системой экстренной помощи.

В министерстве подчеркнули, что обращения не будут носить формальный характер. Каждое сообщение рассматривается индивидуально, а при необходимости информация передаётся руководству для оперативного реагирования.

Контроль и реакция на обращения

В Минздраве Московской области отдельно отметили, что запуск чат-бота направлен на повышение прозрачности работы скорой помощи и качества медицинских услуг. По словам представителей ведомства, ни одно сообщение не останется без внимания, независимо от его содержания.

Новый канал связи рассматривается как дополнительный механизм общественного контроля. Он должен помочь выявлять системные проблемы, реагировать на конкретные жалобы и оперативно корректировать работу службы в интересах жителей региона.