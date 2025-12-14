Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
скорая помощь
скорая помощь
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 22:53

Жалобы больше не пропадут: в Подмосковье заработал прямой чат с руководством скорой

В Подмосковье появился чат-бот для жалоб на работу бригад скорой помощи

Жители Подмосковья получили новый инструмент для обратной связи с экстренными медслужбами, который должен упростить решение спорных и проблемных ситуаций. Речь идёт о прямом цифровом канале общения с руководством скорой помощи, запущенном на региональном уровне. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Прямая связь со станцией скорой помощи

В Московской области начал работать специальный чат-бот в Telegram, через который можно обратиться по вопросам работы службы скорой медицинской помощи. Новый сервис задуман как единая точка контакта для жителей региона, позволяющая направлять обращения напрямую в Московскую областную станцию скорой помощи.

Как пояснили в региональном Минздраве, через чат-бот можно не только пожаловаться на качество или сроки оказания помощи, но и задать уточняющие вопросы, а также выразить благодарность сотрудникам службы. Формат обращения свободный и не требует сложной регистрации.

Круглосуточный режим и быстрый ответ

Сервис будет работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней. После отправки сообщения специалисты обязуются рассмотреть его в кратчайшие сроки и дать ответ напрямую в мессенджере. Такой формат, по замыслу ведомства, должен сократить дистанцию между пациентами и системой экстренной помощи.

В министерстве подчеркнули, что обращения не будут носить формальный характер. Каждое сообщение рассматривается индивидуально, а при необходимости информация передаётся руководству для оперативного реагирования.

Контроль и реакция на обращения

В Минздраве Московской области отдельно отметили, что запуск чат-бота направлен на повышение прозрачности работы скорой помощи и качества медицинских услуг. По словам представителей ведомства, ни одно сообщение не останется без внимания, независимо от его содержания.

Новый канал связи рассматривается как дополнительный механизм общественного контроля. Он должен помочь выявлять системные проблемы, реагировать на конкретные жалобы и оперативно корректировать работу службы в интересах жителей региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоимость проезда в электричках Подмосковья со 2 января увеличат до 61 рубля вчера в 22:48
Новый год — новые тарифы: электрички в Подмосковье прибавят в цене

С начала января 2026 года в Подмосковье подорожает проезд в электричках: вырастут тарифы на разовые поездки и абонементы.

Читать полностью » Снег в Москве возможен только в конце декабря — синоптик Евгений Тишковец вчера в 19:51
Снег в Москве откладывается: декабрь готовит неожиданный поворот перед Новым годом

Морозы в Москве усиливаются, но снега всё нет. Синоптики объяснили, почему сугробы появятся только под конец декабря.

Читать полностью » Москвичей предупредили о первых десятиградусных морозах в ночь на 15 декабря вчера в 14:58
Морозы берут разгон: столицу РФ ждёт самая холодная ночь с начала сезона

В Москве ожидается самая холодная ночь с начала зимы: синоптики прогнозируют двузначные морозы и погоду, больше похожую на январскую.

Читать полностью » В Москве за ночь выпало до 2 см снега и температура снизилась на 10 градусов 13.12.2025 в 13:15
Мороз без предупреждения: Москва проснулась в другой погодной реальности

В Москву вернулась зима: снег, мороз и ветер сменили недавнее тепло, а синоптики рассказали, как будет меняться погода до конца декабря.

Читать полностью » Морозы до минус 9 градусов и снегопад ожидаются в Москве 13–14 декабря — Вильфанд 12.12.2025 в 10:31
Погода в Москве готовит неожиданный поворот: выходные пройдут по новому сценарию

В Москве на выходных ожидается резкое похолодание и снегопад: синоптики предупреждают о переходе к устойчивой зимней погоде.

Читать полностью » Движение троллейбусов №4 и №8 приостановили с 1 января в Ярославле — Русанов 12.12.2025 в 8:31
Ярославль останется без троллейбусов: две ключевые линии закрываются на полгода

В Ярославле с 1 января временно остановят троллейбусы №4 и №8 из-за работ на проспекте Октября. Чем заменят и когда вернут?

Читать полностью » Газ перекрыли в квартире из-за нарушений в вентиляции — МК в Рязани 12.12.2025 в 7:52
Это не шутки: почему одна квартира может стать причиной эвакуации всего подъезда

Под Рязанью в квартире перекрыли газ из-за нарушений в дымоходе и вентиляции. Что нашли проверяющие и какое условие назвали для возобновления подачи?

Читать полностью » Путин признал что иногда ездит без кортежа, 09.12.2025 в 18:35
Ездит без мигалок и кортежа: как Путин видит Москву без охраны

Президент рассказал, что иногда передвигается по Москве без мигалок — и в такие моменты видит город иначе, вместе с его настоящими проблемами.

Читать полностью »

Новости
Дом
Зубная паста удаляет стойкие пятна с пластикового подоконника — клинеры
Еда
Шоколадный кекс с черносливом сохраняет влажность благодаря добавлению сухофруктов — повар
Наука
ИИ нашёл древние поселения под песками Аравии — Geosciences
Спорт и фитнес
Бег усиливает аппетит и может повысить суточное потребление калорий — Femina
Питомцы
Страус развивает скорость до 70 км/ч на двух ногах — Science Times
Россия
Делегация России прибыла в Вашингтон для заседаний шерп G20 — посол Бердыев
Происшествия
МЧС: На поиски пропавших у Ослянки туристов направили 22 спасателя
Авто и мото
Советские методы ремонта автомобилей до сих пор применяются в гаражных СТО — Авто Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet