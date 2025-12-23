"Амберавто" идёт ва-банк в 2026-м: бренд выводит сразу две новые электрические модели

В 2026 году российский рынок электромобилей пополнится сразу двумя новинками под отечественным брендом "Амберавто". Производитель планирует расширить линейку за счёт разных форматов — от городского хетчбэка до семейного кроссовера. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ" со ссылкой на информацию компании.

Какие модели готовят к выходу

Речь идёт о кроссовере "Амберавто A7" и хетчбэке "Амберавто A3". Обе модели получат полностью электрические силовые установки и будут ориентированы на разные аудитории.

Модель A7 позиционируется как семейный городской кроссовер. Его длина составляет 4640 мм, а колёсная база — 2770 мм.

Городской хетчбэк для молодой аудитории

Вторая новинка — "Амберавто A3" — заявлена как компактный городской хетчбэк. Модель адресована прежде всего молодой аудитории и покупателям, которым важны компактные размеры и манёвренность. Длина автомобиля составляет 3720 мм, а колёсная база — 2390 мм.

Текущая линейка и продажи бренда

На данный момент в модельном ряду "Амберавто" присутствует только один автомобиль — электрический седан A5. Его производство налажено на калининградском заводе "Автотор". По данным на начало декабря, на российском рынке было реализовано 1115 таких электромобилей.

Стартовая цена "Амберавто A5" составляет 3,15 млн рублей. Появление двух новых моделей в 2026 году должно заметно расширить присутствие бренда на рынке и усилить его позиции в сегменте отечественных электромобилей, ориентированных на разные категории покупателей.