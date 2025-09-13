Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хранилище Урарту
Хранилище Урарту
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:55

Зеленая глина и красные полосы: что нового рассказали уникальные урны из Амазонии

Амазония раскрыла погребальные тайны: найдены массивные урны с останками

Археологи сделали редкое открытие в бразильской Амазонии: под корнями поваленного дерева обнаружили семь массивных керамических урн. Самая крупная из них имела почти метр в диаметре и весила около 350 кг. Внутри сосудов находились человеческие кости, а также останки рыб и черепах, что указывает на сложные ритуальные практики и подношения.

Находка на искусственном острове

Урны нашли в районе Лаго-ду-Кочила, неподалёку от города Фонте-Боа. Это место представляло собой искусственный остров, который древние жители возвели для защиты от наводнений. Сосуды находились всего в 40 см под землёй, на уровне бывших жилищных полов. Это говорит о том, что захоронения не были вынесены за пределы поселения, а происходили прямо в повседневном пространстве.

"Они большие, без видимых керамических крышек", — сказала исследовательница Джорджа Лейла Холанда.

Вероятно, урны закрывали органическими материалами, которые со временем разложились.

Как доставали тяжёлые сосуды

Чтобы извлечь наиболее крупную урну, археологам пришлось соорудить подмости и использовать канаты из лиан. Сосуд укрепили гипсовыми повязками и деревянными подставками, после чего переправили в лабораторию в Тефе. Путь по реке занял около 12 часов.

Ритуалы и символика

По мнению специалистов, находка связана с традицией многоступенчатых погребений. Кости умерших очищали и помещали в сосуды вместе с подношениями. Останки рыб и черепах могли символизировать пиршества или жертвенные ритуалы.

Сравнение с другими амазонскими традициями показывает, что урны из Кочилы выделяются: они более округлые, изготовлены из зеленоватой глины с красными полосами и не имеют керамических крышек. Такой стиль ранее не встречался, что указывает на особую локальную традицию.

Значение открытия

Эта находка подтверждает: Амазония была не только местом временных стоянок кочевых групп, но и регионом с долговременными поселениями. Люди возводили искусственные острова, строили жилища и хранили память о предках. Урны из Кочилы стали важным свидетельством существования устойчивых сообществ, связанных сетью рек бассейна Солимойнса.

Что предстоит изучить

В лаборатории учёные проведут анализ костей и остатков пищи, чтобы определить возраст захороненных людей, их рацион и социальное положение. Изотопные исследования помогут понять сезонность обрядов и значение жертвенных подношений.

Каждый фрагмент керамики даёт новые сведения о том, как древние жители Амазонии строили своё пространство, сохраняли память и жили в гармонии с природой.

Три интересных факта

  1. Вес самой крупной урны превышал 350 кг, что делает её одной из самых массивных находок такого типа в Амазонии.
  2. Искусственные острова, созданные для защиты от наводнений, встречаются и в других районах бассейна Амазонки, что говорит о высокой инженерной культуре древних жителей.
  3. Погребальные практики с подношением рыб и черепах ранее в регионе почти не фиксировались, что делает Кочилу уникальным памятником.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые обнаружили в Антарктиде озеро Восток и каньон Денман под ледяным щитом сегодня в 4:46

Антарктида хранит тайну, которая способна изменить представление о Земле

Под ледяным панцирем Антарктиды скрываются древние озёра, каньоны и следы тропических лесов. Учёные уверены: самые важные открытия ещё впереди.наука, Антарктида, Арктика, ледники, Bedmap3, климат, исследования

Читать полностью » Учёные: сверхизвержения Йеллоустона, Тобы и Флегрейских полей могут изменить климат планеты сегодня в 3:22

Сверхизвержение грозит заморозить планету на годы: сценарий, которого боятся все

Сверхизвержение вулкана может изменить климат и экономику на годы. Учёные предупреждают: риск реален, и человечеству стоит готовиться уже сегодня.

Читать полностью » Учёные зафиксировали в Гренландии мегацунами, сопоставимое по силе с землетрясениями девятидневной длительности сегодня в 2:16

Земля дрожала девять дней подряд: тайна гигантского мегацунами в Гренландии раскрыта

Мегацунами в Гренландии подняло волну выше Статуи Свободы и сотрясало Землю девять дней. Учёные раскрыли, как климат меняет Арктику.

Читать полностью » Отчёт Генинспектора NASA: стоимость Dragonfly выросла в 4 раза, старт откладывается до июля 2028 года сегодня в 1:22

Бюджет Dragonfly сорвался с орбиты — запуск к Титану отложили, но причина удивила всех

NASA готовится отправить аппарат Dragonfly к Титану, но миссия столкнулась с многомиллиардными перерасходами и задержками. Удастся ли уложиться в новый график?

Читать полностью » H&M Group начнёт закупать 95% энергии крупнейшего солнечного парка Швеции сегодня в 0:34

Бывший аэропорт превратили в гигантский источник энергии — такого в Швеции ещё не было

В Смоланде открылся крупнейший солнечный парк Швеции: бывший аэропорт превратился в источник энергии для тысяч домов и бизнес-гигантов.энергетика, экология, Швеция, солнечная станция, H&M, Neoen, возобновляемые источники

Читать полностью » Семена одуванчика реагируют на ветер: биологи объясняют механизм вчера в 23:50

Семена одуванчика: ветер обещает свободу, но даёт 100-кратное сопротивление

Учёные раскрыли тайну одуванчика: ветер решает, улетают ли семена. Новое исследование показывает, как направление ветра меняет силу освобождения более чем в 100 раз.

Читать полностью » Астероид Рюгу хранит следы воды, утверждает JAXA вчера в 23:27

Астероид, который бросил вызов науке — вода, дольше жившая в космосе, чем думали

Астероид Рюгу хранит секреты воды в Солнечной системе: жидкость текла дольше, чем считали. Открытие меняет взгляд на Землю. Исследование в Nature. 128 символов.

Читать полностью » Исследования показали, как BNST контролирует потребление пищи вчера в 22:54

Парадокс сладкого: как BNST заставляет мозг игнорировать вред и требовать больше

Учёные выяснили, как ядро ложа терминальной полоски (BNST) в мозге влияет на аппетит, интегрируя вкусовые и физиологические сигналы. Это открытие может помочь в борьбе с потерей аппетита и ожирением.

Читать полностью »

Новости
Еда

Жареный кролик с луком и чесноком после приготовления сохраняет полезные микроэлементы
ЦФО

Синоптик Тишковец: в Москве менять резину стоит при +5 °C
Красота и здоровье

Паразиты под маской: врачи рассказали, как распознать скрытую угрозу здоровью
Питомцы

Учёные выяснили предпочтение попугаев к правой лапе
Спорт и фитнес

Transfermarkt: трансфер Александера Джику оценивается в 2,5 млн евро
Садоводство

Садовод Ретлинг: яблони и вишни легче всего укореняются при осенней посадке
Красота и здоровье

Детский врач Ильдан Бадрутдинов рассказал, как защитить ребёнка от простуды и гриппа осенью
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес пробовалась на главную роль в "Эвите", но её сыграла Мадонна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet