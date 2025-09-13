Зеленая глина и красные полосы: что нового рассказали уникальные урны из Амазонии

Археологи сделали редкое открытие в бразильской Амазонии: под корнями поваленного дерева обнаружили семь массивных керамических урн. Самая крупная из них имела почти метр в диаметре и весила около 350 кг. Внутри сосудов находились человеческие кости, а также останки рыб и черепах, что указывает на сложные ритуальные практики и подношения.

Находка на искусственном острове

Урны нашли в районе Лаго-ду-Кочила, неподалёку от города Фонте-Боа. Это место представляло собой искусственный остров, который древние жители возвели для защиты от наводнений. Сосуды находились всего в 40 см под землёй, на уровне бывших жилищных полов. Это говорит о том, что захоронения не были вынесены за пределы поселения, а происходили прямо в повседневном пространстве.

"Они большие, без видимых керамических крышек", — сказала исследовательница Джорджа Лейла Холанда.

Вероятно, урны закрывали органическими материалами, которые со временем разложились.

Как доставали тяжёлые сосуды

Чтобы извлечь наиболее крупную урну, археологам пришлось соорудить подмости и использовать канаты из лиан. Сосуд укрепили гипсовыми повязками и деревянными подставками, после чего переправили в лабораторию в Тефе. Путь по реке занял около 12 часов.

Ритуалы и символика

По мнению специалистов, находка связана с традицией многоступенчатых погребений. Кости умерших очищали и помещали в сосуды вместе с подношениями. Останки рыб и черепах могли символизировать пиршества или жертвенные ритуалы.

Сравнение с другими амазонскими традициями показывает, что урны из Кочилы выделяются: они более округлые, изготовлены из зеленоватой глины с красными полосами и не имеют керамических крышек. Такой стиль ранее не встречался, что указывает на особую локальную традицию.

Значение открытия

Эта находка подтверждает: Амазония была не только местом временных стоянок кочевых групп, но и регионом с долговременными поселениями. Люди возводили искусственные острова, строили жилища и хранили память о предках. Урны из Кочилы стали важным свидетельством существования устойчивых сообществ, связанных сетью рек бассейна Солимойнса.

Что предстоит изучить

В лаборатории учёные проведут анализ костей и остатков пищи, чтобы определить возраст захороненных людей, их рацион и социальное положение. Изотопные исследования помогут понять сезонность обрядов и значение жертвенных подношений.

Каждый фрагмент керамики даёт новые сведения о том, как древние жители Амазонии строили своё пространство, сохраняли память и жили в гармонии с природой.

Три интересных факта