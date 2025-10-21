Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© U.S. military by Tim D. Godbee is licensed under Public Domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:27

Конвейер проглотил людей: как Amazon перестраивает мир под ритм машин

The New York Times: Amazon планирует заменить до 600 тыс. сотрудников роботами к 2033 году

В ближайшие годы гигант электронной торговли Amazon может радикально изменить структуру своей работы — и не в пользу человеческого труда. Компания ускоряет внедрение робототехнических систем, которые должны взять на себя большую часть операций на складах. Согласно внутренним документам, на которые ссылается The New York Times, к 2033 году под угрозой окажется до 600 тысяч рабочих мест.

Роботы, которые работают быстрее и дешевле

Amazon давно экспериментирует с автоматизацией. Уже сегодня в её логистических центрах трудятся десятки тысяч машин, выполняющих задачи по сортировке, упаковке и перемещению товаров. Но новый этап — это качественно иной уровень. Команда инженеров компании работает над созданием роботов, способных выполнять до 75% складских операций.

Если планы компании сбудутся, к 2027 году роботы смогут заменить около 160 тысяч сотрудников — то есть тех, кого в противном случае пришлось бы нанимать. Экономический эффект при этом очевиден: Amazon рассчитывает сэкономить около 30 центов на каждом товаре, который проходит через склад. Для корпорации с миллиардами транзакций в год такая сумма превращается в колоссальные цифры.

"Коботы" вместо людей: новая корпоративная лексика

Осознавая возможную общественную реакцию, Amazon уже продумывает, как смягчить восприятие своей стратегии. Внутренние документы свидетельствуют, что компания даже обсуждала отказ от слов "автоматизация" и "искусственный интеллект" в официальных сообщениях.

Так появился термин "кобот" (от collaborative robot) — робот, который якобы работает вместе с человеком, а не вместо него. Однако эксперты сомневаются, что такая риторика изменит суть происходящего: речь идёт не о сотрудничестве, а о постепенной замене.

Сравнение: человек vs. робот на складе Amazon

Параметр Человек Робот
Скорость обработки товара 200-250 единиц в час до 700 единиц в час
Ошибки при сортировке 2-3% менее 0,5%
Усталость Да Нет
Стоимость обслуживания высокая (зарплата, соцвзносы) низкая (электроэнергия, обслуживание)
Гибкость при смене задач высокая ограниченная (требуется перепрограммирование)

Как работает новая система

Современные роботы Amazon оснащены системами машинного зрения и обучением на основе ИИ. Они способны не только перемещать контейнеры, но и "понимать" форму и вес товара, аккуратно захватывать предметы, выбирать упаковку нужного размера и самостоятельно отправлять коробки по конвейеру.

Компания уже тестирует модели Proteus и Sparrow — машины, которые взаимодействуют с людьми, двигаясь по одному пространству. Система сенсоров позволяет им безопасно обходить сотрудников, не создавая рисков столкновения.

Шаг за шагом: как Amazon автоматизирует склады

  1. 2024-2026 годы — расширение тестов с "умными" сортировщиками и роботами-погрузчиками.

  2. 2027 год — внедрение системы, способной заменить до 160 тыс. рабочих мест.

  3. 2028-2030 годы — запуск полностью автономных логистических центров.

  4. К 2033 году — автоматизация 75% складских операций и сокращение до 600 тыс. позиций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать социальные риски и увольнения.
Последствие: потеря репутации и массовая критика бренда.
Альтернатива: создание новых направлений занятости — обучение операторов робототехники, развитие служб технической поддержки, IT-наставничество.

А что если роботы выйдут из-под контроля?

Amazon утверждает, что внедряемые системы не способны действовать автономно вне заданных сценариев. Однако эксперты в области этики технологий предупреждают: чем больше машин будут принимать решения на основе ИИ, тем выше риск непредсказуемых последствий. Это касается не только возможных сбоев, но и моральных дилемм, связанных с массовыми увольнениями.

Плюсы и минусы автоматизации

Плюсы Минусы
Снижение затрат на логистику Потеря рабочих мест
Повышение точности и скорости Рост безработицы в регионах
Минимизация человеческого фактора Эрозия корпоративной культуры
Улучшение экологии (меньше отходов и ошибок упаковки) Сложность адаптации сотрудников к новым ролям

FAQ

Как Amazon объясняет сокращение персонала?
Компания утверждает, что автоматизация помогает сотрудникам избежать монотонной и травмоопасной работы, освобождая их для "творческих" задач.

Можно ли переобучиться внутри Amazon?
Да, компания уже предлагает программы по обучению робототехнике и управлению системами ИИ, однако доступ к ним имеют не все категории сотрудников.

Сколько роботизированных систем сейчас работает у Amazon?
По оценкам аналитиков, более 750 тысяч, и их число растёт каждый месяц.

Что лучше: "коботы" или классические конвейеры?
Коботы более гибкие: они могут адаптироваться к товарам разного типа и работать в тех же помещениях, что и люди, без необходимости полной перестройки склада.

Мифы и правда

Миф: роботы создадут больше рабочих мест, чем уничтожат.
Правда: на практике количество новых позиций в сфере технического обслуживания не компенсирует масштаб потерь среди складского персонала.

Миф: автоматизация выгодна всем.
Правда: выгода очевидна для корпорации, но не для сотрудников, особенно в регионах, где Amazon — крупнейший работодатель.

Миф: люди останутся незаменимыми.
Правда: уже сегодня роботы выполняют большую часть стандартных операций быстрее и безошибочнее.

3 интересных факта

• Первый робот на складе Amazon появился ещё в 2012 году после покупки компании Kiva Systems.
• Средний склад Amazon площадью 100 000 м² способен обслуживать до 40 000 заказов в час.
• По прогнозам аналитиков, к 2040 году полностью автономные склады станут нормой для всей отрасли e-commerce.

