Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

"Нет, мне не нужна бесплатная доставка" — и 2,5 млрд долларов: Amazon наказали за тёмные паттерны

Amazon обязалась упростить отказ от Prime после иска FTC

История с подпиской Amazon Prime стала громким примером того, как даже крупнейшие технологические корпорации могут столкнуться с серьёзными претензиями со стороны регуляторов. Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию в том, что она намеренно вводила пользователей в заблуждение, упрощая регистрацию, но усложняя процедуру отказа. Итогом стало соглашение о выплате 2,5 миллиарда долларов — одно из крупнейших в истории FTC.

Суть претензий к Amazon

Иск был подан ещё в 2023 году. В нём утверждалось, что компания использовала так называемые "тёмные паттерны" — запутанные интерфейсы, побуждавшие пользователей подписаться на Prime даже без явного согласия.

Процесс отмены подписки, по словам регулятора, был намеренно усложнён: клиентам приходилось проходить через несколько лишних шагов. В итоге миллионы американцев оказались в ситуации, когда ежемесячно платили за сервис, которым даже не планировали пользоваться.

Председатель FTC Эндрю Н. Фергюсон подчеркнул серьёзность ситуации:

"Доказательства показали, что Amazon использовала изощрённые ловушки подписки, призванные манипулировать потребителями", — заявил председатель Федеральной торговой комиссии США Эндрю Н. Фергюсон.

Условия соглашения

Согласно договорённости:

  • 1 миллиард долларов Amazon выплатит в виде гражданского штрафа.

  • 1,5 миллиарда долларов компания направит на компенсации 35 миллионам пострадавших пользователей.

  • Amazon обязуется прекратить "незаконные практики регистрации и отмены".

Кроме того, сервис должен внедрить простую и понятную кнопку отказа от подписки. Больше не будет вводящей в заблуждение надписи "Нет, мне не нужна бесплатная доставка".

Компания обязана указывать стоимость Prime при регистрации, дату и периодичность списаний, условия автопродления и процедуру отмены. Ключевое требование — возможность отменить подписку тем же способом, каким она была оформлена.

Сравнение: Amazon Prime до и после иска

Параметр До урегулирования После урегулирования
Оформление подписки Запутанный интерфейс Прямое и понятное подтверждение
Отмена Несколько шагов и скрытые кнопки Один простой шаг
Информация о стоимости Часто скрыта или неочевидна Полная прозрачность
Компенсации Отсутствуют Возврат средств пострадавшим

Советы шаг за шагом: как безопасно пользоваться подписками

  1. Всегда проверяйте условия подписки перед подтверждением.

  2. Убедитесь, что указана цена и дата списания.

  3. Сохраняйте подтверждение (скриншоты или письма).

  4. Используйте банковские уведомления для контроля списаний.

  5. Если отмена кажется сложной, обращайтесь напрямую в поддержку или к регулятору.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нажать кнопку "Нет, спасибо" без внимательного чтения.

  • Последствие: случайное оформление Prime.

  • Альтернатива: внимательно проверять текст кнопок и условий.

  • Ошибка: игнорировать автоматическое продление.

  • Последствие: регулярные ненужные списания.

  • Альтернатива: отключать автоплатёж сразу после регистрации.

  • Ошибка: не сохранять подтверждения отмены.

  • Последствие: спор с банком или сервисом.

  • Альтернатива: хранить письма-подтверждения до полного завершения списаний.

А что если…

Что будет, если другие крупные онлайн-сервисы последуют примеру Amazon? Вероятно, прозрачность подписок станет новой нормой. Компании начнут конкурировать не только ценой и сервисом, но и удобством отказа. Это повысит доверие потребителей и снизит количество жалоб.

Плюсы и минусы соглашения

Плюсы Минусы
Возврат 1,5 млрд долларов пользователям Огромные расходы для компании
Обязательная прозрачность интерфейса Возможная потеря части подписчиков
Более простая отмена Prime Снижение доходов от "случайных" подписок
Прецедент для всего рынка Репутационные потери

FAQ

Как мне получить компенсацию, если я пострадал?
FTC предоставит инструкции, а возврат будет проходить через Amazon.

Сколько теперь стоит Prime?
Стоимость не изменилась: около 15 долларов в месяц или 139 долларов в год, но информация теперь должна отображаться прозрачнее.

Что лучше: оформить подписку или платить разово?
Если вы часто используете доставку и сервисы Amazon, Prime выгоднее. Для редких покупок лучше оплачивать разово.

Мифы и правда

  • Миф: Amazon полностью отменит Prime.
    Правда: сервис сохранится, но станет прозрачнее.

  • Миф: возвраты получат все пользователи.
    Правда: только те, кто реально пострадал от обманных практик.

  • Миф: FTC вмешивается только в маленькие компании.
    Правда: агентство уже штрафовало Meta, Google и других гигантов.

3 интересных факта

  1. Это крупнейший штраф для Amazon в её истории.

  2. Подобные иски к онлайн-сервисам в США становятся всё чаще.

  3. Prime остаётся ключевым источником дохода Amazon: миллионы подписчиков по всему миру.

Исторический контекст

  • 2019 год: Meta выплатила 5 млрд долларов FTC за нарушение конфиденциальности.

  • 2023 год: подача иска против Amazon по подписке Prime.

  • 2025 год: мировое соглашение на 2,5 млрд долларов.

