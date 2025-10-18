Amazon запускает ядерную волну: собственные реакторы будут питать дата-центры

Amazon раскрыла новые детали о своём амбициозном проекте по развитию ядерной энергетики в штате Вашингтон, где находится головной офис компании. Цель инициативы — обеспечить корпорацию устойчивым и экологичным источником энергии для дата-центров, облачных сервисов и логистической инфраструктуры.

Новый шаг Amazon в энергетику

Около года назад Amazon заключила соглашение с консорциумом коммунальных предприятий Energy Northwest о совместной разработке до 12 модульных ядерных реакторов. Эти установки должны начать работу к началу 2030-х годов. В рамках партнёрства Amazon получит право закупать электроэнергию с первой очереди проекта мощностью 320 мегаватт, а последующие мощности будут распределяться между компанией и местными сетями.

"Мы видим в этом проекте ключ к будущему безуглеродной энергетики, где чистая и стабильная энергия станет основой для работы цифровой инфраструктуры", — отметили в Amazon.

Что представляет собой проект Cascade

Пилотная электростанция получила название Cascade Advanced Energy Facility ("Каскад"). Она будет расположена недалеко от города Ричленд, где уже находится одна из старейших атомных станций США. Комплекс объединит три секции общей мощностью 960 мегаватт, что эквивалентно потреблению примерно 770 000 американских домов.

Главная особенность — использование усовершенствованных компактных модульных реакторов (SMR), разработанных компанией X-energy. В отличие от традиционных реакторов, которым требуется огромная территория, Cascade займёт всего несколько городских кварталов - по оценке Amazon, реактор старого типа аналогичной мощности потребовал бы площади более квадратной мили.

Параметр Традиционная АЭС Проект Cascade Тип реактора Большой водо-водяной Модульный графито-гелиевый Площадь ~2,5 км² ~0,2 км² Мощность блока 300-400 МВт 80-320 МВт Количество секций 1 3 Срок строительства 8-10 лет 4-6 лет

Технология X-energy: компактность и безопасность

Разработчик проекта — компания X-energy - использует технологию Xe-100, основанную на топливе TRISO (троекратно изолированные частицы урана), устойчивом к экстремальным температурам. Эти реакторы не требуют внешнего охлаждения водой и могут работать даже в случае отключения электропитания, что делает их в десять раз безопаснее традиционных АЭС.

Кроме того, благодаря модульности их можно масштабировать: при необходимости добавить ещё один реактор, не перестраивая всю станцию.

Экономический эффект

Amazon утверждает, что реализация проекта создаст более 1000 рабочих мест на этапе строительства и около 100 постоянных - для обслуживания станции. Помимо этого, компания рассчитывает на развитие инженерного и энергетического кластера региона, включая университетские программы и новые производственные мощности.

"Проект "Каскад” создаст не только чистую энергию, но и устойчивые рабочие места в сообществе, где мы уже более десяти лет ведём активную деятельность", — подчеркнули в Amazon Web Services (AWS).

Почему Amazon делает ставку на атом

Корпорация давно заявляет о планах достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Уже сегодня Amazon активно инвестирует в солнечные и ветровые электростанции, но их мощности зависят от погодных условий. Ядерная энергетика, напротив, обеспечивает постоянную подачу энергии, что особенно важно для дата-центров AWS, работающих круглосуточно.

Источник энергии Преимущества Ограничения Солнечная Низкие выбросы, гибкость Зависимость от погоды Ветровая Массовое внедрение Нестабильность генерации Атомная (SMR) Постоянная мощность, компактность Высокая стоимость лицензирования

Этапы реализации

2025-2027 гг. - окончательная сертификация реакторов X-energy в Комиссии по ядерному регулированию США (NRC). 2028-2029 гг. - начало строительства первой секции комплекса Cascade. 2030-2032 гг. - запуск первой очереди и подключение Amazon к сети. После 2033 года - возможное расширение до 12 реакторов и интеграция в общегосударственную энергетическую систему.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: недооценить сроки лицензирования SMR-технологий.

• Последствие: перенос ввода станции и рост издержек.

• Альтернатива: параллельное использование возобновляемых источников для покрытия пиковых нагрузок.

• Ошибка: игнорировать общественные опасения по поводу безопасности ядерной энергии.

• Последствие: протесты и затягивание разрешений.

• Альтернатива: открытые консультации с местными сообществами и прозрачная отчётность по радиационной безопасности.

А что если проект удастся?

Если Cascade заработает в срок, Amazon может стать первой крупной технологической корпорацией, использующей собственный ядерный источник энергии. Это позволит снизить зависимость от внешних сетей и укрепить энергетическую устойчивость бизнеса AWS — крупнейшего облачного провайдера в мире.

Аналитики считают, что успех Cascade создаст прецедент: за Amazon могут последовать Microsoft, Google и другие IT-гиганты, которые также стремятся к углеродно-нейтральной инфраструктуре.

Плюсы и минусы проекта Cascade

Плюсы Минусы Безуглеродная и стабильная энергия Высокая стоимость строительства Компактность и модульность Сложная система лицензирования Создание рабочих мест Возможные протесты против ядерных объектов Снижение нагрузки на энергосети Необходимость утилизации отработанного топлива Потенциал для экспорта технологий Долгий цикл реализации (10 лет)

FAQ

Когда начнётся строительство станции?

По прогнозам Amazon, не ранее конца 2020-х годов, после завершения сертификации технологии Xe-100.

Сколько энергии компания получит?

На первом этапе — около 320 мегаватт, чего достаточно для питания десятков дата-центров AWS.

Безопасны ли такие реакторы?

Да. SMR-установки X-energy используют пассивные системы охлаждения, исключающие сценарий "плавления ядра".

Мифы и правда

Миф: новые реакторы опасны, как Чернобыль.

Правда: современные SMR используют инертные газы и не могут взорваться — их принципиально иная конструкция.

Миф: ядерная энергетика загрязняет окружающую среду.

Правда: при нормальной эксплуатации выбросы углерода близки к нулю, а отходы хранятся под строгим контролем.

Миф: проект служит только интересам Amazon.

Правда: часть энергии будет направлена в коммунальные сети Вашингтона, что снизит нагрузку на региональную инфраструктуру.

Исторический контекст

Энергетический поворот Amazon стал логичным продолжением политики крупных IT-компаний. Microsoft и Google уже экспериментируют с модульными реакторами для своих дата-центров, а Amazon первой получила государственное партнёрство с Energy Northwest. Для региона Ричленд это символично — именно здесь в середине XX века начиналась американская атомная программа.