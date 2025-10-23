Amazon строит свою атомную станцию: дата-центр будущего будет питаться, как целый город
Американская корпорация Amazon объявила о крупном инфраструктурном проекте, который может изменить баланс сил в сфере облачных вычислений и энергетики. Компания приобрела в США новый дата-центр, который в будущем будет запитан напрямую от 12 малых модульных реакторов X-energy Xe-100. Общая мощность будущей электростанции составит 960 МВт - этого достаточно, чтобы обеспечить энергией целый город среднего размера.
Проект уже подан на рассмотрение в Комиссию по ядерному регулированию США (NRC). Если регулятор одобрит строительство, через десять лет Amazon сможет обеспечивать свои центры обработки данных выделенным источником чистой ядерной энергии.
"Это не просто инвестиция в энергетику — это шаг к полному контролю над критически важными ресурсами", — отметил представитель Amazon Energy Майкл Льюис.
Почему Amazon делает ставку на атом
Рост потребления электроэнергии дата-центрами сегодня идёт экспоненциально. Каждая новая волна развития искусственного интеллекта, особенно генеративных моделей, увеличивает нагрузку на инфраструктуру в разы. Чтобы не зависеть от колебаний цен и перебоев в энергосетях, Amazon решила сделать ставку на энергетическую автономность.
Реакторы Xe-100, разработанные компанией X-energy, используют сверхбезопасное топливо TRISO, которое практически исключает риск расплавления активной зоны. Они способны выдавать 80 МВт тепловой мощности каждый и работают в компактных модулях, что позволяет объединять их в кластеры под конкретные задачи.
Как это будет работать
Amazon планирует разместить энергетический парк рядом с одним из крупнейших центров обработки данных, обеспечив прямое питание серверных мощностей. Это позволит:
• сократить потери при передаче электроэнергии;
• обеспечить стабильное энергоснабжение без зависимости от погодных условий;
• уменьшить углеродный след корпоративной инфраструктуры;
• контролировать стоимость и доступность электроэнергии для ИИ-кластеров.
Энергия реакторов будет использоваться не только для вычислительных нужд, но и для систем охлаждения и хранения данных, где стабильность питания критически важна.
Сравнение: традиционные дата-центры vs атомная модель Amazon
|Параметр
|Обычные дата-центры
|Модель Amazon с Xe-100
|Источник энергии
|Смешанная сеть (уголь, газ, ВИЭ)
|Собственный парк малых ядерных реакторов
|Надёжность питания
|Зависит от сети
|Автономная, предсказуемая
|Углеродный след
|Высокий
|Минимальный
|Стоимость электроэнергии
|Рыночная, плавающая
|Фиксированная, контролируемая
|Масштабируемость
|Ограничена инфраструктурой
|Модульная, наращиваемая по мере роста
Советы шаг за шагом: как разворачивают энергетическую автономию
-
Выбор площадки. Amazon приобрела участок с готовыми энергетическими коммуникациями и возможностью подключения к федеральной сети для резервирования.
-
Проектирование парка Xe-100. Реакторы планируется объединить в единый контур, обеспечивающий централизованное управление.
-
Получение одобрения NRC. На этом этапе идёт проверка технологии TRISO-топлива и систем безопасности.
-
Интеграция с дата-центром. Электроснабжение будет подключено напрямую к вычислительным фермам Amazon Web Services.
-
Автоматизация. Система контроля мощности будет синхронизирована с ИИ-кластером, чтобы распределять энергию в зависимости от загрузки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться на внешние энергосети при растущем потреблении AI-кластеров.
Последствие: перебои, рост затрат и зависимость от поставщиков.
Альтернатива: собственные источники питания — атомные или геотермальные.
-
Ошибка: ставка только на "зелёную" энергетику.
Последствие: нестабильность из-за погодных условий и дефицит мощности.
Альтернатива: комбинированные решения — ядерная + возобновляемая энергия.
-
Ошибка: откладывать внедрение безопасных SMR-технологий.
Последствие: технологическое отставание и зависимость от традиционных источников.
Альтернатива: раннее участие в лицензировании модульных реакторов.
А что если…
А что если IT-гиганты начнут массово строить собственные атомные станции? Это может полностью изменить мировой энергетический ландшафт. Корпорации вроде Amazon, Microsoft или Google перестанут быть просто потребителями энергии — они станут её производителями и владельцами, способными регулировать собственные рынки.
Такой сценарий сделает дата-центры не только автономными, но и потенциально энергетически избыточными - лишняя мощность может продаваться в общую сеть.
Плюсы и минусы проекта Amazon
|Плюсы
|Минусы
|Полная независимость от электросетей
|Высокие капитальные затраты
|Экологически чистое производство энергии
|Долгий срок лицензирования
|Повышенная устойчивость к перебоям
|Необходимость жёсткого контроля со стороны регуляторов
|Возможность масштабирования под нужды ИИ
|Сложность эксплуатации и обслуживания
|Снижение операционных расходов в долгосрочной перспективе
|Потенциальные репутационные риски в сфере ядерной энергетики
FAQ
Когда запустят атомную станцию Amazon?
Если Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрит проект, ввод в эксплуатацию ожидается примерно через 10 лет, то есть к середине 2030-х годов.
Почему выбраны реакторы X-energy Xe-100?
Они компактны, безопасны и модульны. Каждый блок способен автономно работать до 60 лет без замены топлива.
Можно ли считать этот проект "зелёным"?
Да. Малые реакторы не выбрасывают углекислый газ и могут рассматриваться как часть углеродно-нейтральной энергетики.
Повлияет ли проект на стоимость облачных сервисов Amazon?
В долгосрочной перспективе — да. Снижение затрат на энергию способно уменьшить себестоимость AWS-услуг.
Мифы и правда
-
Миф: атомная энергия опасна для дата-центров.
Правда: современные SMR-реакторы проектируются с многоуровневыми системами безопасности и автономного охлаждения.
-
Миф: такие станции невозможно быстро построить.
Правда: модульная архитектура Xe-100 позволяет собрать реактор за 3-4 года после утверждения проекта.
-
Миф: ИИ нельзя питать ядерной энергией из-за помех.
Правда: источники изоляции обеспечивают чистое питание, без влияния на вычислительные процессы.
Исторический контекст
Интерес крупных IT-компаний к атомной энергетике растёт с 2023 года. Тогда Microsoft заключила контракты на покупку энергии у разработчиков малых реакторов, а Google инвестировала в проекты по термоядерной генерации. Шаг Amazon стал первым случаем, когда технологический гигант приобрёл целый дата-центр с привязкой к будущей атомной станции - фактически заложив основу новой энергетической модели для цифрового сектора.
3 интересных факта
-
Реакторы Xe-100 способны использовать тепло высокой температуры не только для выработки электричества, но и для промышленных процессов, например, опреснения воды.
-
Система TRISO-топлива считается "невскрываемой": даже при разрушении капсулы топливо остаётся безопасным.
-
Проект Amazon стал первым случаем в США, когда ИТ-компания напрямую подала заявку на лицензирование атомной станции.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru