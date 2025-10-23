Amazon строит свою атомную станцию: дата-центр будущего будет питаться, как целый город

Американская корпорация Amazon объявила о крупном инфраструктурном проекте, который может изменить баланс сил в сфере облачных вычислений и энергетики. Компания приобрела в США новый дата-центр, который в будущем будет запитан напрямую от 12 малых модульных реакторов X-energy Xe-100. Общая мощность будущей электростанции составит 960 МВт - этого достаточно, чтобы обеспечить энергией целый город среднего размера.

Проект уже подан на рассмотрение в Комиссию по ядерному регулированию США (NRC). Если регулятор одобрит строительство, через десять лет Amazon сможет обеспечивать свои центры обработки данных выделенным источником чистой ядерной энергии.

"Это не просто инвестиция в энергетику — это шаг к полному контролю над критически важными ресурсами", — отметил представитель Amazon Energy Майкл Льюис.

Почему Amazon делает ставку на атом

Рост потребления электроэнергии дата-центрами сегодня идёт экспоненциально. Каждая новая волна развития искусственного интеллекта, особенно генеративных моделей, увеличивает нагрузку на инфраструктуру в разы. Чтобы не зависеть от колебаний цен и перебоев в энергосетях, Amazon решила сделать ставку на энергетическую автономность.

Реакторы Xe-100, разработанные компанией X-energy, используют сверхбезопасное топливо TRISO, которое практически исключает риск расплавления активной зоны. Они способны выдавать 80 МВт тепловой мощности каждый и работают в компактных модулях, что позволяет объединять их в кластеры под конкретные задачи.

Как это будет работать

Amazon планирует разместить энергетический парк рядом с одним из крупнейших центров обработки данных, обеспечив прямое питание серверных мощностей. Это позволит:

• сократить потери при передаче электроэнергии;

• обеспечить стабильное энергоснабжение без зависимости от погодных условий;

• уменьшить углеродный след корпоративной инфраструктуры;

• контролировать стоимость и доступность электроэнергии для ИИ-кластеров.

Энергия реакторов будет использоваться не только для вычислительных нужд, но и для систем охлаждения и хранения данных, где стабильность питания критически важна.

Сравнение: традиционные дата-центры vs атомная модель Amazon

Параметр Обычные дата-центры Модель Amazon с Xe-100 Источник энергии Смешанная сеть (уголь, газ, ВИЭ) Собственный парк малых ядерных реакторов Надёжность питания Зависит от сети Автономная, предсказуемая Углеродный след Высокий Минимальный Стоимость электроэнергии Рыночная, плавающая Фиксированная, контролируемая Масштабируемость Ограничена инфраструктурой Модульная, наращиваемая по мере роста

Советы шаг за шагом: как разворачивают энергетическую автономию

Выбор площадки. Amazon приобрела участок с готовыми энергетическими коммуникациями и возможностью подключения к федеральной сети для резервирования. Проектирование парка Xe-100. Реакторы планируется объединить в единый контур, обеспечивающий централизованное управление. Получение одобрения NRC. На этом этапе идёт проверка технологии TRISO-топлива и систем безопасности. Интеграция с дата-центром. Электроснабжение будет подключено напрямую к вычислительным фермам Amazon Web Services. Автоматизация. Система контроля мощности будет синхронизирована с ИИ-кластером, чтобы распределять энергию в зависимости от загрузки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться на внешние энергосети при растущем потреблении AI-кластеров.

Последствие: перебои, рост затрат и зависимость от поставщиков.

Альтернатива: собственные источники питания — атомные или геотермальные.

Ошибка: ставка только на "зелёную" энергетику.

Последствие: нестабильность из-за погодных условий и дефицит мощности.

Альтернатива: комбинированные решения — ядерная + возобновляемая энергия.

Ошибка: откладывать внедрение безопасных SMR-технологий.

Последствие: технологическое отставание и зависимость от традиционных источников.

Альтернатива: раннее участие в лицензировании модульных реакторов.

А что если…

А что если IT-гиганты начнут массово строить собственные атомные станции? Это может полностью изменить мировой энергетический ландшафт. Корпорации вроде Amazon, Microsoft или Google перестанут быть просто потребителями энергии — они станут её производителями и владельцами, способными регулировать собственные рынки.

Такой сценарий сделает дата-центры не только автономными, но и потенциально энергетически избыточными - лишняя мощность может продаваться в общую сеть.

Плюсы и минусы проекта Amazon

Плюсы Минусы Полная независимость от электросетей Высокие капитальные затраты Экологически чистое производство энергии Долгий срок лицензирования Повышенная устойчивость к перебоям Необходимость жёсткого контроля со стороны регуляторов Возможность масштабирования под нужды ИИ Сложность эксплуатации и обслуживания Снижение операционных расходов в долгосрочной перспективе Потенциальные репутационные риски в сфере ядерной энергетики

FAQ

Когда запустят атомную станцию Amazon?

Если Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрит проект, ввод в эксплуатацию ожидается примерно через 10 лет, то есть к середине 2030-х годов.

Почему выбраны реакторы X-energy Xe-100?

Они компактны, безопасны и модульны. Каждый блок способен автономно работать до 60 лет без замены топлива.

Можно ли считать этот проект "зелёным"?

Да. Малые реакторы не выбрасывают углекислый газ и могут рассматриваться как часть углеродно-нейтральной энергетики.

Повлияет ли проект на стоимость облачных сервисов Amazon?

В долгосрочной перспективе — да. Снижение затрат на энергию способно уменьшить себестоимость AWS-услуг.

Мифы и правда

Миф: атомная энергия опасна для дата-центров.

Правда: современные SMR-реакторы проектируются с многоуровневыми системами безопасности и автономного охлаждения.

Миф: такие станции невозможно быстро построить.

Правда: модульная архитектура Xe-100 позволяет собрать реактор за 3-4 года после утверждения проекта.

Миф: ИИ нельзя питать ядерной энергией из-за помех.

Правда: источники изоляции обеспечивают чистое питание, без влияния на вычислительные процессы.

Исторический контекст

Интерес крупных IT-компаний к атомной энергетике растёт с 2023 года. Тогда Microsoft заключила контракты на покупку энергии у разработчиков малых реакторов, а Google инвестировала в проекты по термоядерной генерации. Шаг Amazon стал первым случаем, когда технологический гигант приобрёл целый дата-центр с привязкой к будущей атомной станции - фактически заложив основу новой энергетической модели для цифрового сектора.

3 интересных факта