штаб-квартир Amazon
© U.S. military by Tim D. Godbee is licensed under Public Domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

Дронов не остановить даже кранами: что задумала Amazon, несмотря на падения и скандалы

Представитель Amazon Терренс Кларк заявил о возобновлении Prime Air после инцидента

Доставка товаров с помощью дронов в США постепенно превращается из футуристической идеи в реальную услугу. Amazon, одна из крупнейших компаний в сфере электронной коммерции, сделала очередной шаг на пути к масштабированию этого направления. Несмотря на недавний инцидент в Аризоне, сервис Prime Air возобновит работу уже в ближайшие дни.

Что произошло в Толлесоне

В среду в пригороде Финикса — Толлесоне — два дрона Amazon столкнулись со строительным краном. В результате оба аппарата упали, и работа службы была приостановлена. Это был единственный действующий рынок Prime Air в США, где покупатели могли получать посылки весом до пяти фунтов в течение получаса после заказа.

На место происшествия выехали представители Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации (FAA). Оба ведомства начали расследование обстоятельств аварии.

Представитель Amazon Терренс Кларк подтвердил сотрудничество компании с властями:

"Безопасность — наш главный приоритет, и мы провели собственное внутреннее расследование этого инцидента и уверены, что никаких проблем с дронами или технологиями, которые их поддерживают, не было", — заявил представитель Amazon Терренс Кларк.

Он также добавил, что компания ввела дополнительные меры контроля, включая визуальный мониторинг территории для отслеживания подвижных объектов вроде кранов.

Prime Air: шаги вперёд и неудачи

Amazon начала тестировать доставку дронами более десяти лет назад. Первые полёты выглядели скорее демонстрацией возможностей, чем реальным сервисом. Однако в 2024 году компания получила ключевое разрешение FAA на полёты на дальние расстояния. Это позволило Amazon начать внедрение Prime Air на коммерческом уровне.

Тем не менее, путь оказался непростым. В декабре 2024 года два дрона компании столкнулись в Орегоне. Тогда Amazon временно остановила тесты и пообещала обновить программное обеспечение. Кроме того, компания свернула работу площадки в Колледж-Стейшене (Техас), оставив Аризону единственным активным регионом.

Сравнение: где работает доставка дронами

Регион Статус программы Prime Air Особенности
Аризона (Западная долина Финикса) Активна с ноября 2024 Доставка посылок до 5 фунтов
Колледж-Стейшен, Техас Закрыта Приостановлена после обновления ПО
Орегон Тесты прекращены Инцидент с двумя дронами
Планируемые площадки (Детройт, Канзас-Сити, Ричардсон, Сан-Антонио, Уэйко) В стадии подготовки Заявлены как перспективные рынки

Советы шаг за шагом: как работает Prime Air для клиента

  1. Клиент оформляет заказ в интернет-магазине Amazon.

  2. Система проверяет, подходит ли товар по весу и размеру (до 5 фунтов).

  3. Дрон получает маршрут и автоматически вылетает с базы.

  4. Полёт проходит под контролем операторов и датчиков безопасности.

  5. Посылка доставляется к дому клиента и аккуратно опускается во двор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование подвижных объектов при планировании маршрута.

  • Последствие: столкновение дронов с краном.

  • Альтернатива: внедрение расширенных систем компьютерного зрения и ИИ для прогнозирования изменений на строительных площадках.

  • Ошибка: ограничение географии доставки только несколькими площадками.

  • Последствие: низкая скорость масштабирования.

  • Альтернатива: сотрудничество с муниципалитетами и строительными компаниями для интеграции в новые районы.

А что если дроны станут массовыми?

Если Amazon удастся довести проект до масштабного внедрения, это изменит не только сферу доставки. Сократятся пробки, снизится нагрузка на курьеров, а доставка станет ещё быстрее. Однако появятся и новые вызовы: регулирование воздушного пространства в городах, защита от взлома и вопросы приватности.

Плюсы и минусы Prime Air

Плюсы Минусы
Быстрая доставка (до 30 минут) Ограничение веса посылки
Снижение нагрузки на дороги Риск технических неисправностей
Экологичность (электродроны) Возможные конфликты с жителями из-за шума
Перспектива масштабирования Требует сложного регулирования

FAQ

Как выбрать подходящую услугу доставки?
Если вес товара небольшой, а скорость критична, Prime Air — идеальный вариант. Для крупных покупок остаются классические курьерские службы.

Сколько стоит доставка дронами?
На старте Amazon не берет доплаты за использование Prime Air — услуга включена в стандартный пакет Prime.

Что лучше: дрон или курьер?
Дрон быстрее и автономнее, но курьер более универсален: он доставит крупные и хрупкие заказы.

Мифы и правда

  • Миф: дроны могут перевозить любые товары.

  • Правда: ограничение по весу — всего до 5 фунтов.

  • Миф: это полностью автоматический процесс без контроля.

  • Правда: за полётами следят операторы и системы мониторинга.

  • Миф: дроны небезопасны для городов.

  • Правда: Amazon внедряет дополнительные системы визуального и радарного контроля.

3 интересных факта

  1. Первую пробную доставку дронами Amazon провела в Великобритании ещё в 2016 году.

  2. Компания планирует к концу десятилетия доставлять до 500 миллионов посылок в год.

  3. В некоторых странах (например, в Японии) дроны уже применяются для доставки лекарств в труднодоступные районы.

Исторический контекст

  • 2013: Amazon впервые представила концепцию Prime Air.

  • 2016: первая успешная доставка дронами в Великобритании.

  • 2020: активизация разработки в США.

  • 2024: разрешение FAA на полёты на дальние расстояния.

  • 2025: запуск в Аризоне и новые планы по расширению.

