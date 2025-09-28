Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
штаб-квартир Amazon
штаб-квартир Amazon
© U.S. military by Tim D. Godbee is licensed under Public Domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована вчера в 23:23

У кого-то вор пробрался — а кто-то просто не мог войти: сбой в Blink перепугал всех американцев

Blink: пользователи пожаловались на сбой приложения Amazon

Вечером пятницы пользователи камер видеонаблюдения Blink от Amazon столкнулись с неприятной проблемой: фирменное приложение перестало корректно работать. У многих оно не открывалось вовсе, а у других отказывалось показывать видео с камер. Сбой длился несколько часов, вызвав волну жалоб на форумах и в соцсетях.

Масштаб сбоя и реакция Amazon

Первые жалобы поступили на форуме поддержки Amazon Blink, а затем и в сообществе Blink Cameras на Reddit. Люди сообщали о невозможности войти в приложение, зарегистрировать новую учётную запись или даже просто подключиться к своим устройствам. Особенно часто встречались ошибки с кодами 503 и 403.

Проблема затронула пользователей по всей территории США — сбой фиксировали в Калифорнии, Нью-Джерси, Орегоне, Техасе и штате Вашингтон.

"Amazon уже выпустила исправление ошибки", — заявила представитель компании Эмма Дэниелс. Она уточнила, что сам процесс записи видео и отправка уведомлений с камер продолжали работать без перебоев.

Камеры Blink: возможности и линейка

Серия Blink разработана для домашних систем наблюдения. Основные функции:

  • датчики движения, которые запускают запись при активности,

  • push-уведомления на смартфон,

  • режим ночного видения,

  • двусторонняя аудиосвязь.

Модели различаются по цене и назначению:

  • Blink Mini - компактная камера для помещений (около $70-80),

  • Blink Outdoor - уличная камера с повышенной защитой (около $120-150).

Сравнение: Blink Mini и Blink Outdoor

Параметр Blink Mini Blink Outdoor
Цена $70-80 $120-150
Назначение Для помещений Для улицы
Ночное видение Да Да
Двусторонняя связь Да Да
Устойчивость к погоде Нет Да

Советы шаг за шагом: что делать при сбое

  1. Проверить статус сервисов Amazon (на сайте или через сторонние сервисы мониторинга).

  2. Перезапустить приложение Blink.

  3. Перезагрузить смартфон и маршрутизатор.

  4. Проверить обновления приложения.

  5. Если доступ к видео отсутствует, сохранить уведомления и дождаться восстановления сервиса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полная зависимость от облака Amazon.
    Последствие: при сбое пользователи лишаются доступа к трансляции.
    Альтернатива: выбирать камеры с локальным хранением видео.

  • Ошибка: Использование только одной камеры для охраны дома.
    Последствие: слепые зоны при отключении или сбое.
    Альтернатива: установка нескольких устройств Blink или аналогов.

  • Ошибка: Игнорирование обновлений ПО.
    Последствие: риск уязвимостей и нестабильности работы.
    Альтернатива: своевременное обновление приложения и прошивок.

А что если…

Что будет, если подобные сбои повторятся? Пользователи могут потерять доверие к сервису и начнут рассматривать альтернативы. В то же время Amazon активно реагирует на проблемы: исправление было выпущено в течение нескольких часов. Если компания продолжит быстро устранять ошибки, лояльность клиентов сохранится.

Плюсы и минусы камер Blink

Плюсы Минусы
Простая установка и настройка Полная зависимость от серверов Amazon
Поддержка ночного видения Возможны массовые сбои
Уведомления при движении Ограниченная функциональность без подписки
Двусторонняя аудиосвязь Более высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами
Совместимость с Alexa Нет расширенного локального хранения

FAQ

Можно ли использовать камеры во время сбоя?
Да, запись и отправка уведомлений продолжали работать, сбой затронул только доступ через приложение.

Нужна ли подписка для камер Blink?
Базовые функции доступны без подписки, но для расширенного хранения и некоторых сервисов нужна платная подписка.

Какая модель лучше для дома?
Для квартиры подойдёт Blink Mini, а для частного дома — Blink Outdoor с защитой от погодных условий.

Мифы и правда

  • Миф: камеры полностью перестают работать при сбое.
    Правда: запись и уведомления продолжаются, страдает лишь доступ к приложению.

  • Миф: Blink подходит только для улицы.
    Правда: есть компактные модели для помещений.

  • Миф: сбои происходят постоянно.
    Правда: массовые проблемы фиксируются редко.

3 интересных факта

• Камеры Blink могут интегрироваться с Alexa для управления голосом.
• Устройства потребляют мало энергии: батареек хватает на многие месяцы.
• Blink изначально была стартапом, но Amazon выкупила компанию для развития экосистемы "умного дома".

Исторический контекст

  1. Blink основана в 2009 году как независимый стартап.

  2. В 2017 году компанию приобрела Amazon.

  3. В 2020-х Blink стала частью линейки умных устройств Amazon наряду с Ring и Echo.

  4. В 2024–2025 годах сервис продолжает расширяться, но сбои показывают слабые места облачной архитектуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Spotify удалил 75 миллионов ИИ-треков для защиты прав музыкантов вчера в 16:00

Когда боты поют вместо людей: Spotify объявила войну фальшивым голосам

Spotify удаляет миллионы ИИ-треков и внедряет новые правила, чтобы защитить честность платформы и права музыкантов.

Читать полностью » МВД предупредило о новой волне фишинговых писем под видом уведомлений о вчера в 15:33

Письмо от “Mail”? Не ведитесь: новая волна фишинга крадёт логины за секунды

В России активизировались мошенники: жертвам рассылают письма о «взломе почты». Чем опасны такие ссылки и как вовремя распознать подделку?

Читать полностью » Sony и Huawei лидируют по поломкам смартфонов за шесть лет — исследование Which? вчера в 14:44

Смартфоны на грани: какие бренды чаще всего ломаются

Исследование Which? показало, какие смартфоны чаще всего ломаются и на что обратить внимание при выборе устройства на долгие годы.

Читать полностью » Microsoft внедрит в Edge автоматическую защиту от вредоносных расширений — Bleeping Computer вчера в 13:29

Браузер теперь не прощает: Edge будет вычищать вредоносные плагины даже без вашего участия

Microsoft внедрит в Edge функцию, которая автоматически удаляет вредоносные расширения. Новая система защиты стартует в ноябре.

Читать полностью » Universal Ledger: Google Cloud готовит корпоративный блокчейн с поддержкой Python вчера в 12:19

Банки получат блокчейн, о котором мечтали: Google запускает свою платформу учёта

Google Cloud представила блокчейн Universal Ledger для финансовых учреждений. Запуск намечен на 2026 год. Чем он отличается от решений конкурентов?

Читать полностью » YouTube Labs открывает авторам доступ к экспериментам с ИИ — пока только в США вчера в 11:18

Вас будет развлекать ИИ, пока вы смотрите клип: YouTube тестирует новое безумие

YouTube запускает Labs — площадку для тестов с ИИ. Первые эксперименты включают виртуальных ведущих и новые мультиязычные возможности.

Читать полностью » TechCrunch: xAI заключила контракт с правительством США на использование Grok вчера в 10:18

Правительство США выбрало Grok: почему дерзкий бот Маска обошёл конкурентов за копейки

Илону Маску удалось сделать неожиданный шаг: чат-бот Grok за ¢42 получит доступ к федеральным агентствам США. Что стоит за этим контрактом?

Читать полностью » Microsoft: Copilot в Edge будет посещать сайты напрямую, сохраняя трафик издателям вчера в 9:23

Никаких резюме — Copilot идёт на сайты сам: издатели ликуют, пользователи замирают

Microsoft превратит Edge в «агентский браузер»: Copilot сможет управлять вкладками и выполнять задачи, сохраняя контроль за пользователем.

Читать полностью »

Новости
Дом

Пластиковые корзины и яркая мебель портят интерьер — советы дизайнеров
Спорт и фитнес

Комплекс для выносливости и силы без оборудования: отжимания, прыжки и выпады
Наука

Метаболиты крови определяют уровень дневной бодрости
Авто и мото

Лампочка топлива загорается при остатке около 8 литров в баке автомобиля
Дом

Daily Meal: банановая кожура может заменить бытовую химию при уборке
Садоводство

Россельхозцентр: в октябре садоводам нужно провести влагозарядковые поливы
Спорт и фитнес

Новички за первый год способны прибавить 6–12 кг мышц у мужчин и 3–6 кг у женщин
Красота и здоровье

Подростковое курение удваивает риск смерти от последствий табака
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet