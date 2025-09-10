Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Порту (Oporto), Португалия
Порту (Oporto), Португалия
© commons.wikimedia.org by Ramón from Llanera, España is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:15

Девять веков государственности: почему Португалия стала старейшей страной Европы

В долине Куа сохранились палеолитические рисунки возрастом более 20 тысяч лет

Португалия — страна, где компактные размеры удивительным образом сочетаются с невероятным культурным наследием и природным разнообразием. Здесь соседствуют величественные горы, бескрайние океанские просторы и старинные города, пропитанные духом разных эпох. Влияние кельтов, римлян и арабов оставило заметный след в языке, кухне и традициях, а почти девять веков истории государственности сделали страну одной из старейших в Европе. Путешествие по Португалии — это возможность каждый день открывать что-то новое: от древних храмов и монастырей до современных гастрономических фестивалей и шумных уличных праздников.

Музыка, которая трогает сердце

Ни один визит в Лиссабон не будет полным без знакомства с фаду — музыкальным стилем, признанным ЮНЕСКО частью мирового наследия. Грустные мелодии в сопровождении португальской гитары наполняют атмосферу особой магией. Лучший способ прочувствовать её - посетить один из ресторанов-casa de fado, где певцы исполняют песни между подачей блюд.

Азулежу — символ страны

Гуляя по Лиссабону или Порту, невозможно не заметить расписные плитки азулежу, украшающие церкви, фасады домов и даже потолки. Национальный музей Азулежу в столице хранит редкие панно и композиции, а в Алгарве можно увидеть храм São Lourenço, полностью выложенный сине-белой плиткой.

Путешествие во времени

На севере страны, в долине Куа, сохранились наскальные рисунки, возраст которых превышает 20 тысяч лет. Это крупнейший в Европе комплекс палеолитического искусства под открытым небом. Не менее впечатляют римские руины Конимбриги и храм Дианы в Эворе — редкие свидетельства античной истории региона.

Праздники, объединяющие людей

Летом города оживают во время Santos Populares — народных гуляний в честь святых. Узкие улочки украшают гирляндами, жители жарят сардины на углях и угощают соседей вином. А зимой вся страна отмечает карнавал: от шумных парадов с самбой в Луле до древнего обряда каретос в Поденсе, внесённого в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Сладости с монастырскими корнями

Португальская кондитерская традиция обязана монахиням и монахам, которые ещё в Средние века создавали десерты из яичных желтков, сахара и миндаля. Сегодня почти каждый город может похвастаться своим фирменным рецептом: пастел де фейжао в Торриш-Ведраш, ovos moles в Авейру и, конечно, знаменитые пастейш-де-ната в Лиссабоне.

Деревни из камня

В центральной части страны туристов ждут сланцевые деревушки. Проект Aldeias do Xisto вдохнул в них новую жизнь: старые дома восстановили, сохранив традиционный облик, а вокруг создали маршруты для пеших прогулок, велопоездок и отдыха на природе.

Встреча с океаном

Любители экстремальных ощущений едут в Назаре, чтобы увидеть гигантские волны Атлантики. Именно здесь в 2011 году серфер Гаррет Макнамара установил мировой рекорд, покорив волну высотой 24 метра. Наблюдать за смельчаками лучше всего с маяка Сан-Мигель-Арканжу.

Ночное небо Алентежу

Алкева — одно из лучших мест в Европе для астрономического туризма. Минимальное световое загрязнение позволяет рассматривать тысячи звёзд и даже Млечный Путь невооружённым глазом. Здесь открыты обсерватории и проводятся специальные туры.

Винные маршруты

Португалия славится своими винами. Красные из Алентежу, портвейн из долины Дору, молодое винью верде из Минью — лишь малая часть богатого выбора. Винодельни встречаются даже на островах Азорского архипелага и Мадейры.

Дорога сквозь всю страну

Estrada Nacional 2 — аналог американской Route 66. Эта дорога пересекает всю Португалию с севера на юг, открывая путешественникам панорамы гор, равнин и пляжей. По пути можно заехать в старинные города, попробовать региональную кухню и познакомиться с местными традициями.

Шедевры архитектуры

Монастыри Португалии — это настоящие памятники архитектуры. Алкобаса хранит строгую готику и гробницы XIV века, Баталья поражает изысканным фасадом и позднеготическими окнами, а Жеронимуш в Лиссабоне считается вершиной стиля мануэлино.

Португалия многолика: это страна, где можно почувствовать дыхание древности, насладиться красотой природы и стать частью ярких традиций. От песен фаду до шумных карнавалов, от монастырских десертов до винных маршрутов — каждый найдёт здесь что-то по душе.

