Собака смотрит в окно
Собака смотрит в окно
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:18

Что скрывает мокрый нос: неожиданные способности собак

Ученые выяснили, что собаки понимают более 250 слов

Вы думаете, что знаете о собаках всё? Эти преданные друзья человека скрывают множество удивительных секретов!

Умнее, чем кажется

Интеллект взрослой собаки сравним с уровнем двухлетнего ребёнка. Они понимают от 150 до 250 слов и способны запоминать команды, жесты и даже эмоции хозяина.

Отпечаток носа собаки так же индивидуален, как человеческие отпечатки пальцев. Более того, влажный нос помогает им точнее определять направление запаха.

После специальной дрессировки собаки могут обнаруживать рак по запаху с точностью до 90%. А их обоняние в целом в 50 раз чувствительнее нашего!

Эмоциональные связи

Собаки не только распознают человеческие эмоции, но и подстраивают своё поведение под настроение хозяина. А ещё они действительно плачут от счастья при долгожданной встрече.

Пот у собак выделяется не через кожу, а через подушечки лап. Частое дыхание с высунутым языком — это их "система охлаждения".

Уникальный навык общения

Собаки — единственные животные, которые следят за направлением человеческого взгляда и используют это в общении.

