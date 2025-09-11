Взлетел, но не имел права: суд наказал капитана лёгкого самолёта
Пилот-любитель получил штраф за полёт без разрешения над Челябинской областью. Об этом URA. RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Что выяснили надзорные органы
Речь идёт о капитане воздушного судна P2002-JF, который в июле летел по маршруту посадочная площадка Устиново — посадочная площадка Челябинск (Калачево).
Установлено, что у мужчины не было:
-
разрешительных документов на полёт,
-
действующего свидетельства специалиста авиационного персонала,
-
документа о прохождении обязательного медосвидетельствования.
Административные дела и наказание
Прокурором было возбуждено два дела:
-
нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ),
-
управление воздушным судном без права управления (ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ).
По итогам рассмотрения суд назначил пилоту штрафы на общую сумму 32 тысячи рублей.
