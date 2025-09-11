Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Весы правосудия
Весы правосудия
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Взлетел, но не имел права: суд наказал капитана лёгкого самолёта

В Челябинской области пилота-любителя оштрафовали за полёт над регионом

Пилот-любитель получил штраф за полёт без разрешения над Челябинской областью. Об этом URA. RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Что выяснили надзорные органы

Речь идёт о капитане воздушного судна P2002-JF, который в июле летел по маршруту посадочная площадка Устиново — посадочная площадка Челябинск (Калачево).

Установлено, что у мужчины не было:

  • разрешительных документов на полёт,

  • действующего свидетельства специалиста авиационного персонала,

  • документа о прохождении обязательного медосвидетельствования.

Административные дела и наказание

Прокурором было возбуждено два дела:

  • нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ),

  • управление воздушным судном без права управления (ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ).

По итогам рассмотрения суд назначил пилоту штрафы на общую сумму 32 тысячи рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сайт врио губернатора Свердловской области Паслера подвергся кибератаке сегодня в 14:38

Кибервойна добралась до регионов: как хакеры давят на власть

Сайт врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вечером 10 сентября подвергся DDoS-атаке. В партии назвали её попыткой помешать конкуренции.

Читать полностью » Уралец сломал ногу при падении в горах Таджикистана сегодня в 13:49

Два дня на склоне: россиянин ждал спасения в горах Таджикистана

Турист из Екатеринбурга два дня ждал спасателей в горах Таджикистана после падения с высоты. Его эвакуировали и доставили в больницу.

Читать полностью » В Оренбурге в бургере из вчера в 20:11

Когда возврат невозможен: почему сети проще предложить замену, чем деньги

Жительница Оренбурга нашла гусеницу в бургере сети «Вкусно и точка». Семья выбросила заказ, а сотрудники предложили лишь заменить один продукт.

Читать полностью » Пермский край потерял четверть доходов от НДПИ из-за падения цен на нефть 08.09.2025 в 23:27

Нефтяные деньги тают: как падение цен на нефть ударило по бюджету Прикамья

В Пермском крае налоговые поступления от нефтяников снизились: прибыль — на 32%, НДПИ — на 25%. Причина в падении цен на нефть и отраслевых проблемах.

Читать полностью » РИАН: Пермский край занял 17-е место в рейтинге рынка труда по итогам 2024 года 08.09.2025 в 22:27

Баллы выросли, место упало: Пермский край потерял позицию в рейтинге труда

Пермский край потерял одну позицию в рейтинге рынка труда и занял 17-е место, несмотря на рост баллов и увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест.

Читать полностью » В Прикамье зарплаты превысили ожидания соискателей на 7,8 тыс. рублей 08.09.2025 в 21:16

67,8 тысячи в Перми и 80 тысяч по стране: где зарабатывают больше

В Пермском крае медианная зарплата достигла 67,8 тыс. рублей и превысила ожидания соискателей. Работодатели стали реже открывать вакансии, а конкуренция выросла.

Читать полностью » ФССП: в Прикамье задолженность по штрафам за парковку превысила 35,5 млн рублей 08.09.2025 в 20:37

35 миллионов за парковку: приставы пермяков завалили штрафами

В Прикамье приставы взыскали 24 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку. Неплательщикам начисляли сборы и арестовывали счета.

Читать полностью » Тюменская область потеряла позиции в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирской 08.09.2025 в 20:16

Урал теряет лидерство: рынок труда Тюмени оказался слабее, чем у соседей

Тюменская область опустилась на 12-е место в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирску. При этом её показатели по баллам даже улучшились.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты: отказ от глажки полотенец экономит электроэнергию и до часа времени в неделю
Наука

Исследование Университета показало влияние длины ресниц на восприятие привлекательности
СФО

Искусственный интеллект внедрят в здравоохранение, ЖКХ и транспорт ЯНАО
Авто и мото

Организации обманывают продавцов авто под видом подготовки, сообщает МВД
Питомцы

Учёные из Университета Висконсина доказали, что кошки реагируют только на специально созданную музыку
Туризм

Из-за проблем с Испанией россияне чаще выбирают визы во Францию и Италию
Красота и здоровье

Infobae: врач Бензил объяснила, чем грозит регулярный хруст шеи
Наука

Археологи обнаружили следы заселения Иберии Homo sapiens 36 тысяч лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet