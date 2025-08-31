Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Футбольный мяч
Футбольный мяч
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:03

Любительский футбол, который меняет жизни: от офисов до больших турниров

FCDBC: как любительская команда Зеленограда за три года стала чемпионом города

Футбол — это не только профессиональные арены и миллионные контракты. В Зеленограде есть команда, которая доказала: даже без громких имён и больших денег можно играть красиво и побеждать. Любительский клуб FCDBC за короткое время стал чемпионом Премьер-Лиги и выиграл Общий Кубок. Руководитель клуба Иван Евдокимов рассказал о пути команды, её финансах и мечтах.

Кто играет в любительском футболе

На поле здесь встречаются все: школьники, офисные работники, директора компаний. Одни воплощают детскую мечту, другие ищут эмоции и командный дух. Общая идея проста — любовь к игре.

Иван Евдокимов ещё подростком создавал школьные команды, а позже решил собрать свой клуб:

"Футбол — это магия, когда люди заняты одним делом. Он способен даже конфликты сглаживать".

История FCDBC: от дворового футбола до чемпионства

Клуб появился в 2021 году: первая заявка — турнир по мини-футболу. Тогда успеха не было, но именно неудачи стали толчком к развитию. Уже в 2023-м FCDBC, начав путь в низшей лиге, вышел в финал и выиграл трофей. А затем — титул в Зеленоградской Премьер-Лиге.

В команде сейчас около 50 игроков, многие с самого старта. Клуб стал узнаваемым: появились болельщики, мерч и активные соцсети.

Финансы и поддержка

Содержание любительского клуба обходится дорого:

  • минимальные затраты — 120-150 тыс. руб. за сезон,
  • при работе с тренером и выездах на турниры — до 3 млн.

Сначала всё выглядело скромно: форма за 20 тыс., мячи за 10. Но постепенно появились тренер, сплочённая система тренировок и партнёры. Так, DBC Detailing стал генеральным спонсором.

Евдокимов говорит:

"Быть во главе клуба — это ответственность перед теми, кто поверил в нас. Эмоции игроков и поддержка болельщиков вдохновляют".

Почему это важно для города

Любительский футбол в Зеленограде — это не только спорт. Это место общения, возможность детям и взрослым развиваться и чувствовать себя частью единой команды.

Команда старается дарить праздник и за пределами поля. Например, в феврале 2025-го FCDBC организовал футбольный фестиваль в торговом центре, который собрал около трёх тысяч человек. Были конкурсы, подарки и даже "футбольный бильярд".

Планы и амбиции

Клуб намерен заявить о себе на крупных турнирах в Москве, попробовать силы в Континентальной футбольной лиге и даже замахнуться на чемпионат России среди любителей. Ещё одна цель — переход в формат 11 на 11. Для этого нужны новые игроки и партнёры.

"FCDBC — это проект ради людей и спортивного сообщества. Мы хотим, чтобы любительский футбол стал заметнее и ярче", — говорит Иван Евдокимов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морит Саммерс объяснила, какие упражнения с гантелями подходят людям с лишним весом сегодня в 17:30

Пять упражнений, которые меняют тело быстрее любых диет

Силовые тренировки подходят каждому, если правильно подобрать упражнения и модификации. Какие движения стоит освоить в первую очередь?

Читать полностью » Кардиологи: нагрудные датчики пульса точнее встроенных сенсоров тренажёров сегодня в 17:10

Тренажёры могут обмануть: опасность скрыта в показателях пульса

Датчики пульса на тренажёрах кажутся простыми, но именно они помогают понять, насколько эффективно работает ваше сердце во время тренировок.

Читать полностью » Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов сегодня в 16:50

Ваша ежедневная прогулка не работает. В чём главная ошибка большинства

Узнайте, как обычная ходьба может помочь в снижении веса. Какие факторы влияют на эффективность и как ускорить получение результата.

Читать полностью » Тренер Джина Харни назвала эффективные упражнения для женщин после 30 лет сегодня в 16:30

После 30 тело начинает предавать: эти упражнения спасают от будущих проблем

Спорт после 30 становится не просто привычкой, а способом сохранить здоровье и энергию. Узнайте, какие упражнения помогут оставаться в форме.

Читать полностью » Физиологи назвали правила расчёта нагрузки при тренировках с гантелями и тренажёрами сегодня в 16:10

Тренировка может оказаться вдвое тяжелее, чем вы думаете

Почему одинаковые цифры на гантелях и тренажёрах дают разную нагрузку? Разбираемся, как правильно считать сопротивление в силовых тренировках.

Читать полностью » Фитнес-тренер Анна Смирнова: как тренировать бицепс и трицепс на рабочем месте сегодня в 15:50

Секретное оружие продуктивности спрятано в ящике вашего стола

Сидячая работа — не помеха для тренировок. Узнайте, как оставаться в форме, не выходя из офиса. Простые упражнения с гантелями прямо за рабочим столом.

Читать полностью » Боль в рёбрах после упражнений на пресс объяснили врачи сегодня в 15:30

Рёбра сигналят после пресса: когда обычная боль превращается в тревожный симптом

Почему после тренировки на пресс может болеть грудная клетка, и как отличить обычную крепатуру от тревожного сигнала организма.

Читать полностью » Учёные из США показали, что йога с гантелями эффективнее для укрепления мышц сегодня в 15:10

Всего 20 минут йоги с гантелями заменяют полноценную силовую тренировку

Йога с лёгкими гантелями превращает привычные асаны в силовую тренировку. Узнайте, как всего за 20 минут укрепить мышцы и улучшить баланс.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Бортпроводник предстал перед судом за работу под наркотиками — The Guardian
Питомцы

Эти семь команд могут помочь сохранить жизнь собаке в опасной ситуации
Еда

Союз пчеловодов России: к Новому году на полках станет меньше натурального меда
Спорт и фитнес

Врач Аржаков: синдром отсроченной мышечной боли возникает из-за микротравм мышц
Садоводство

Методы продления урожая огурцов: омоложение кустов и подкормка бикарбонатом калия
Авто и мото

Эксперт Delta перечислил четыре симптома неисправного аккумулятора осенью
Красота и здоровье

Газлайтинг приводит к потере идентичности и контролю в отношениях — данные Klein
Дом

Организация ванной комнаты: методы хранения и расхламления по советам Марии Викуловой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru