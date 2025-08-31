Любительский футбол, который меняет жизни: от офисов до больших турниров
Футбол — это не только профессиональные арены и миллионные контракты. В Зеленограде есть команда, которая доказала: даже без громких имён и больших денег можно играть красиво и побеждать. Любительский клуб FCDBC за короткое время стал чемпионом Премьер-Лиги и выиграл Общий Кубок. Руководитель клуба Иван Евдокимов рассказал о пути команды, её финансах и мечтах.
Кто играет в любительском футболе
На поле здесь встречаются все: школьники, офисные работники, директора компаний. Одни воплощают детскую мечту, другие ищут эмоции и командный дух. Общая идея проста — любовь к игре.
Иван Евдокимов ещё подростком создавал школьные команды, а позже решил собрать свой клуб:
"Футбол — это магия, когда люди заняты одним делом. Он способен даже конфликты сглаживать".
История FCDBC: от дворового футбола до чемпионства
Клуб появился в 2021 году: первая заявка — турнир по мини-футболу. Тогда успеха не было, но именно неудачи стали толчком к развитию. Уже в 2023-м FCDBC, начав путь в низшей лиге, вышел в финал и выиграл трофей. А затем — титул в Зеленоградской Премьер-Лиге.
В команде сейчас около 50 игроков, многие с самого старта. Клуб стал узнаваемым: появились болельщики, мерч и активные соцсети.
Финансы и поддержка
Содержание любительского клуба обходится дорого:
- минимальные затраты — 120-150 тыс. руб. за сезон,
- при работе с тренером и выездах на турниры — до 3 млн.
Сначала всё выглядело скромно: форма за 20 тыс., мячи за 10. Но постепенно появились тренер, сплочённая система тренировок и партнёры. Так, DBC Detailing стал генеральным спонсором.
Евдокимов говорит:
"Быть во главе клуба — это ответственность перед теми, кто поверил в нас. Эмоции игроков и поддержка болельщиков вдохновляют".
Почему это важно для города
Любительский футбол в Зеленограде — это не только спорт. Это место общения, возможность детям и взрослым развиваться и чувствовать себя частью единой команды.
Команда старается дарить праздник и за пределами поля. Например, в феврале 2025-го FCDBC организовал футбольный фестиваль в торговом центре, который собрал около трёх тысяч человек. Были конкурсы, подарки и даже "футбольный бильярд".
Планы и амбиции
Клуб намерен заявить о себе на крупных турнирах в Москве, попробовать силы в Континентальной футбольной лиге и даже замахнуться на чемпионат России среди любителей. Ещё одна цель — переход в формат 11 на 11. Для этого нужны новые игроки и партнёры.
"FCDBC — это проект ради людей и спортивного сообщества. Мы хотим, чтобы любительский футбол стал заметнее и ярче", — говорит Иван Евдокимов.
