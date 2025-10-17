Болезнь, которая стирает личность: врачи объяснили, как распознать первые признаки Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера остаётся одной из самых загадочных и тяжёлых патологий мозга. Она развивается постепенно, поражая память, мышление и способность к самообслуживанию. Учёные до сих пор ищут лекарство, которое могло бы остановить или обратить вспять процесс разрушения нейронов.

Как объяснила врач-невролог, профессор Ольга Воробьёва в интервью "Москве 24", важнейшим фактором риска раннего развития болезни является генетическая предрасположенность.

"После обнаружения подобных признаков нужно обратиться к врачу, поскольку у пациента может оказаться не болезнь Альцгеймера, а когнитивное нарушение другой природы, например сосудистой", — отметила Ольга Воробьёва.

Генетика и возраст: двойной риск

По словам профессора, наследственность играет значительную роль. Если в семье есть случаи деменции или болезни Альцгеймера, вероятность заболеть возрастает в несколько раз. Это связано с мутациями в генах, отвечающих за обмен белков в мозге, включая бета-амилоид - вещество, которое образует токсичные отложения в нервных клетках.

Но генетика — не приговор. Болезнь проявляется далеко не у всех носителей предрасположенности. Многое зависит от образа жизни, питания и уровня интеллектуальной активности.

Возраст также остаётся одним из ключевых факторов: чем старше человек, тем выше риск. После 65 лет вероятность удваивается каждые пять лет.

Как проявляется болезнь

На ранних этапах болезнь часто остаётся незамеченной. Первые симптомы люди списывают на усталость или стресс.

"На ранней стадии пациенты могут забывать важные даты, имена или теряться в знакомых местах", — пояснила Воробьёва.

Со временем появляются трудности с подбором слов, концентрацией, планированием. Человек может повторять одни и те же вопросы, терять предметы, становиться замкнутым.

Важно помнить, что не всякая забывчивость — признак болезни. Иногда когнитивные проблемы связаны с нарушением кровообращения мозга, дефицитом витаминов или гормональными изменениями.

Эффективного лекарства пока нет

Несмотря на десятилетия исследований, универсального лечения болезни Альцгеймера до сих пор не существует. Современные препараты лишь замедляют прогрессирование симптомов, улучшая качество жизни пациента, но не устраняют первопричину — разрушение нейронных связей.

Поэтому врачи делают упор на нелекарственные методы профилактики.

Профилактика: шаг за шагом

Тренируйте мозг. Решайте кроссворды, учите языки, осваивайте новые навыки. Интеллектуальная активность укрепляет нейронные связи. Сохраняйте физическую активность. Регулярные прогулки, плавание, танцы и йога улучшают кровоснабжение мозга. Следите за питанием. Диета с большим количеством овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов снижает риск когнитивных нарушений. Контролируйте давление и сахар. Гипертония и диабет ускоряют сосудистые изменения в мозге. Бросайте курить и ограничьте алкоголь. Никотин и спирт нарушают кровоток и повышают уровень окислительного стресса. Поддерживайте социальные связи. Общение помогает мозгу оставаться активным и уменьшает риск деменции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать забывчивость и дезориентацию.

Последствие: поздняя диагностика и быстрый прогресс болезни.

Альтернатива: при первых симптомах обратиться к неврологу и пройти когнитивное тестирование.

Ошибка: надеяться только на лекарства.

Последствие: потеря времени и упущенная возможность замедлить процесс.

Альтернатива: сочетать медикаментозную терапию с физической активностью, правильным питанием и умственной нагрузкой.

Ошибка: считать болезнь неизбежной частью старения.

Последствие: отказ от профилактики.

Альтернатива: вести активный образ жизни и регулярно проверять здоровье.

Новые направления в науке

Учёные из Испании и Китая недавно представили нанопрепарат SBP1, способный восстанавливать сосуды мозга и устранять скопления бета-амилоида — токсичного белка, связанного с развитием болезни.

Разработанное средство относится к новому классу "супрамолекулярных лекарств". В отличие от традиционных нанопрепаратов, которые лишь доставляют активное вещество, SBP1 сам обладает терапевтическим эффектом.

Пока препарат проходит лабораторные испытания, но исследователи возлагают на него большие надежды: возможно, в будущем он станет частью комплексного лечения болезни Альцгеймера.

Плюсы и минусы ранней диагностики