старик, пациент страдающий слабоумием
© Wikimedia Commons by geralt is licensed under Creative Commons Zero
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:28

Болезнь, которая стирает личность: врачи объяснили, как распознать первые признаки Альцгеймера

Профессор Ольга Воробьёва назвала наследственность главным фактором риска болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера остаётся одной из самых загадочных и тяжёлых патологий мозга. Она развивается постепенно, поражая память, мышление и способность к самообслуживанию. Учёные до сих пор ищут лекарство, которое могло бы остановить или обратить вспять процесс разрушения нейронов.

Как объяснила врач-невролог, профессор Ольга Воробьёва в интервью "Москве 24", важнейшим фактором риска раннего развития болезни является генетическая предрасположенность.

"После обнаружения подобных признаков нужно обратиться к врачу, поскольку у пациента может оказаться не болезнь Альцгеймера, а когнитивное нарушение другой природы, например сосудистой", — отметила Ольга Воробьёва.

Генетика и возраст: двойной риск

По словам профессора, наследственность играет значительную роль. Если в семье есть случаи деменции или болезни Альцгеймера, вероятность заболеть возрастает в несколько раз. Это связано с мутациями в генах, отвечающих за обмен белков в мозге, включая бета-амилоид - вещество, которое образует токсичные отложения в нервных клетках.

Но генетика — не приговор. Болезнь проявляется далеко не у всех носителей предрасположенности. Многое зависит от образа жизни, питания и уровня интеллектуальной активности.

Возраст также остаётся одним из ключевых факторов: чем старше человек, тем выше риск. После 65 лет вероятность удваивается каждые пять лет.

Как проявляется болезнь

На ранних этапах болезнь часто остаётся незамеченной. Первые симптомы люди списывают на усталость или стресс.

"На ранней стадии пациенты могут забывать важные даты, имена или теряться в знакомых местах", — пояснила Воробьёва.

Со временем появляются трудности с подбором слов, концентрацией, планированием. Человек может повторять одни и те же вопросы, терять предметы, становиться замкнутым.

Важно помнить, что не всякая забывчивость — признак болезни. Иногда когнитивные проблемы связаны с нарушением кровообращения мозга, дефицитом витаминов или гормональными изменениями.

Эффективного лекарства пока нет

Несмотря на десятилетия исследований, универсального лечения болезни Альцгеймера до сих пор не существует. Современные препараты лишь замедляют прогрессирование симптомов, улучшая качество жизни пациента, но не устраняют первопричину — разрушение нейронных связей.

Поэтому врачи делают упор на нелекарственные методы профилактики.

Профилактика: шаг за шагом

  1. Тренируйте мозг. Решайте кроссворды, учите языки, осваивайте новые навыки. Интеллектуальная активность укрепляет нейронные связи.

  2. Сохраняйте физическую активность. Регулярные прогулки, плавание, танцы и йога улучшают кровоснабжение мозга.

  3. Следите за питанием. Диета с большим количеством овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов снижает риск когнитивных нарушений.

  4. Контролируйте давление и сахар. Гипертония и диабет ускоряют сосудистые изменения в мозге.

  5. Бросайте курить и ограничьте алкоголь. Никотин и спирт нарушают кровоток и повышают уровень окислительного стресса.

  6. Поддерживайте социальные связи. Общение помогает мозгу оставаться активным и уменьшает риск деменции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать забывчивость и дезориентацию.
Последствие: поздняя диагностика и быстрый прогресс болезни.
Альтернатива: при первых симптомах обратиться к неврологу и пройти когнитивное тестирование.

Ошибка: надеяться только на лекарства.
Последствие: потеря времени и упущенная возможность замедлить процесс.
Альтернатива: сочетать медикаментозную терапию с физической активностью, правильным питанием и умственной нагрузкой.

Ошибка: считать болезнь неизбежной частью старения.
Последствие: отказ от профилактики.
Альтернатива: вести активный образ жизни и регулярно проверять здоровье.

Новые направления в науке

Учёные из Испании и Китая недавно представили нанопрепарат SBP1, способный восстанавливать сосуды мозга и устранять скопления бета-амилоида — токсичного белка, связанного с развитием болезни.

Разработанное средство относится к новому классу "супрамолекулярных лекарств". В отличие от традиционных нанопрепаратов, которые лишь доставляют активное вещество, SBP1 сам обладает терапевтическим эффектом.

Пока препарат проходит лабораторные испытания, но исследователи возлагают на него большие надежды: возможно, в будущем он станет частью комплексного лечения болезни Альцгеймера.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Аспект Плюсы Минусы
Диагностика Позволяет замедлить развитие болезни Требует регулярных обследований
Психологический аспект Даёт время на адаптацию и поддержку семьи Может вызывать тревогу у пациента
Лечение Позволяет подобрать терапию на ранней стадии Не всегда даёт быстрый эффект
Научные исследования Помогают развивать новые методы Не все доступны в России

Мифы и правда о болезни Альцгеймера

Миф 1. Болезнь Альцгеймера — это просто старческая забывчивость.
Правда: это нейродегенеративное заболевание, разрушающее мозг.

Миф 2. Лекарство уже существует, но его скрывают.
Правда: ни одно средство пока не доказало полной эффективности.

Миф 3. Умственная активность не влияет на риск.
Правда: чем больше мозг "тренируется", тем дольше сохраняются когнитивные функции.

Миф 4. Если есть предрасположенность, избежать болезни невозможно.
Правда: здоровый образ жизни и контроль сосудистых факторов значительно снижают риск.

А что если болезнь диагностирована?

Главное — не паниковать. Современная медицина позволяет замедлить развитие болезни и продлить активную жизнь. Пациентам назначают препараты, поддерживающие передачу нервных импульсов, а также программы когнитивной терапии.

Родным важно помнить: человек с болезнью Альцгеймера нуждается не только в лекарствах, но и в тёплом общении, поддержке и терпении. Участие семьи помогает сохранить уверенность и замедлить деградацию личности.

3 интересных факта

  1. Болезнь Альцгеймера названа в честь немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего её в 1906 году.

  2. Женщины страдают деменцией почти в два раза чаще мужчин — из-за гормональных и сосудистых особенностей.

  3. Учёные считают, что активная социальная жизнь снижает риск болезни на 40%.

Исторический контекст

Первые упоминания болезни появились более ста лет назад, но массово о ней заговорили лишь во второй половине XX века. Тогда, на фоне роста продолжительности жизни, количество пациентов резко увеличилось.

Сегодня деменцией страдают около 55 миллионов человек по данным ВОЗ, и прогнозируется, что к 2050 году число случаев утроится. Поэтому исследования, подобные проекту SBP1, имеют колоссальное значение — они могут стать шагом к реальной терапии.

"Эффективного лекарства против этой болезни пока не существует. В профилактике врачи делают упор на нелекарственные методы для поддержания здорового образа жизни", — подчеркнула Ольга Воробьёва.

FAQ

Какие первые признаки болезни Альцгеймера?
Забывчивость, потеря ориентации в знакомых местах, трудности в подборе слов и изменчивость настроения.

Можно ли вылечить болезнь полностью?
Пока нет. Лечение направлено на замедление процесса и улучшение качества жизни.

Как снизить риск заболевания?
Поддерживать физическую активность, тренировать память, правильно питаться и следить за давлением.

Стоит ли сдавать генетический тест?
Да, если есть семейные случаи болезни. Это поможет определить уровень риска и вовремя начать профилактику.

