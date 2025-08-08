Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
старик, пациент страдающий слабоумием
старик, пациент страдающий слабоумием
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:17

Болезнь Альцгеймера: как распознать её задолго до потери памяти

Болезнь Альцгеймера: как изменения в мозге происходят за 15–20 лет до появления

Болезнь Альцгеймера — это не просто забывчивость, а серьезное нейродегенеративное заболевание, которое особенно часто диагностируется у людей старше 60 лет. В интервью с "МК в Туле" врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала, как распознать болезнь и что влияет на её развитие.

Синдром болезни Альцгеймера начинается задолго до появления первых явных симптомов. По словам специалиста, патологические изменения в мозге могут начаться за 15-20 лет до ухудшения памяти. Проблемы с памятью, когда человек не может запомнить новую информацию или многократно повторяет одно и то же, являются главными признаками. На более поздних стадиях могут появляться и другие когнитивные проблемы — затруднения с речью, ухудшение ориентации и тревожные эмоциональные расстройства.

Эта болезнь может быть вызвана как генетическими факторами, так и образом жизни. Чердак отмечает, что почти половину случаев можно было бы предотвратить, если бы люди заботились о своем здоровье заранее. К факторам риска относятся гипертония, диабет, малоподвижный образ жизни и хронические недосыпания.

Многие не знают, но недостаток сна может сыграть решающую роль в возникновении болезни Альцгеймера. Во время сна из центральной нервной системы очищаются патологические белки, которые могут приводить к проблемам с памятью и когнитивными функциями.

