Возможность регенерации нейронов и возвращения когнитивных функций при деменции является антинаучным мифом, считает заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, почему современные попытки создать препараты для восстановления памяти не имеют под собой биологических оснований.

Ранее сообщалось, что ученые из Сиднейского университета разработали экспериментальные капли для носа, которые якобы помогли восстановить память у пожилых мышей и стимулировать образование новых нервных клеток. По мнению зарубежных специалистов, данная разработка может стать основой нового подхода к лечению болезни Альцгеймера.

При этом в академической среде часто призывают критически оценивать лечение Альцгеймера и другие громкие заявления о медицинских прорывах.

Профессор Савельев подчеркнул, что одним из ранних и характерных признаков заболевания является утрата обоняния. Это происходит из-за массовой гибели клеток в обонятельной луковице и первичном обонятельном ядре, расположенном в основании мозга. Однако надежды на восстановление этих структур через внешнее воздействие беспочвенны.

"В обонятельной системе никакие клетки у взрослых людей, особенно у пожилых, у которых частота встречаемости Альцгеймера очень высока, не размножаются. Стимулировать нейрогенез невозможно", — отметил Савельев.

Биолог добавил, что для реального восстановления потребовалось бы не просто создать новые клетки, но и обеспечить их интеграцию в сложную систему связей внутри организма. На сегодняшний день механизмов, позволяющих заставить клетки мозга дифференцироваться подобным образом, не существует. Подобная сложность строения органов восприятия подтверждает теорию о том, что наше восприятие реальности базируется на тончайших нейробиологических процессах, не поддающихся простой стимуляции.

Использование назальных капель в качестве способа доставки лекарственных веществ к нейронам Савельев назвал неэффективным. По его словам, это может лишь кратковременно усилить местное кровообращение в слизистой носа, но не обеспечит транспорт веществ в головной мозг. Кроме того, сохранение интеллектуальных способностей зависит от множества факторов, включая состояние мозжечка и сохранность коры больших полушарий.

"Потеря обоняния — только один из признаков. Когнитивные нарушения, которые возникают у таких больных, возникают в других отделах мозга, которые расположены очень далеко и от носа, и от первичных обонятельных ядер. Поэтому восстановить ничего будет нельзя", — пояснил специалист.

Профессор резюмировал, что подобные проекты зачастую являются "научной уткой", созданной для получения грантов или инвестиций. Иллюзия легкого исцеления опасна, так же как и попытки обмануть старость без глубокого понимания механизмов деградации тканей. На данном этапе развития науки ясность мышления при нейродегенеративных патологиях остается практически недостижимой целью.

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