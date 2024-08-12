Аляска: Потепление рек и переполнение рыбалкой приводят к нехватке лосося для коренных жителей

Из-за потепления рек лососи в Аляске сталкиваются с проблемами выживания и миграции. Научные исследования показали, что температура рек растет, что затрудняет завершение миграционного цикла лососей. Изменения в популяциях лосося уже влияют на культуры коренных племен, которые традиционно зависят от этих рыб.
Лососи проводят часть жизни в пресной воде, а часть — в океане. Аляска является домом для пяти видов тихоокеанского лосося. Питер Уэстли из Университета Аляски отмечает, что лососи возвращаются в родные реки, так как условия там лучше всего подходят для их выживания. Однако тепловой стресс и изменение условий заставляют рыбу искать более прохладные места.
Проблема затрагивает не только Аляску: глобальные исследования показывают снижение популяций мигрирующих рыб на 81% с 1970 года из-за изменения климата и чрезмерного рыболовства. Особенно остро нехватка лосося ощущается вдоль реки Юкон. Местные племена ищут альтернативные источники пищи и борются с индустриальным рыболовством, которое мешает лососям вернуться в родные реки.
В апреле 2024 года Аляска и Канада договорились о запрете ловли чавычи на реке Юкон до 2030 года. Активисты продолжают борьбу за защиту дикой лососевой среды и против чрезмерного рыболовства.
Фото: www. flickr.com/U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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