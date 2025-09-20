Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина со смартфоном
Женщина со смартфоном
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:53

Сеть на вес золота: в России готовят спасительную систему при отключениях интернета

Россия создаёт систему приоритизации трафика для доступа к социально значимым сайтам — эксперт Борис Славин

Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы привыкли к постоянному доступу к социальным сетям, маркетплейсам и онлайн-сервисам, но что делать, если мобильный интернет вдруг недоступен? В России готовится система, которая позволит заходить на ключевые ресурсы даже при временном отключении сети.

Как это будет работать

Основой новой технологии станет приоритизация трафика. Власти будут настраивать маршрутизацию данных так, чтобы социально значимые сайты имели приоритет при замедленном или отключенном мобильном интернете. Пользователю для этого не нужно предпринимать никаких действий — все настройки осуществляются на уровне провайдеров.

"Власти будут настраивать трафик и делать приоритеты для социально значимых сайтов", — поясняет профессор бизнес-аналитики Финансового университета при правительстве РФ Борис Славин.

Список таких сайтов формируется Минцифры на основе популярности среди россиян. В него вошли социальные сети, маркетплейсы, сервисы такси и доставки, супермаркеты и национальная платёжная система "Мир". Кроме того, гарантирован доступ к сайтам государственных органов и порталу Госуслуги.

Что изменится для пользователей

Главное преимущество заключается в том, что привычное взаимодействие с интернетом не меняется. Открыв любой из "белых" сайтов, вы получите привычный функционал даже при отключенном мобильном интернете. Сайты вне списка могут работать медленно или быть недоступны.

"Никаких дополнительных функций подключать не нужно. Как пользовались всегда доступом в сеть, так и продолжайте", — добавил Борис Славин.

Таким образом, при временных ограничениях мобильного интернета, социально важные ресурсы остаются доступны без усилий с вашей стороны.

Ограничения и нюансы

Важно понимать, что система работает только в случае преднамеренного отключения интернета властями в целях безопасности. Если интернет отсутствует по другим причинам, например, из-за технических проблем или отсутствия покрытия, даже доступ к "белым" сайтам будет невозможен.

"А если интернета нет, потому что отсутствует связь, — предупреждает эксперт. — То и на отобранные в Минцифры сайты зайти будет невозможно".

Практическое применение

  1. Проверка информации на портале Госуслуги при чрезвычайных ситуациях.

  2. Оформление заказов через маркетплейсы или службы доставки.

  3. Вызов такси и использование сервисов передвижения.

Система позволит людям оставаться онлайн в ключевых моментах, минимизируя риск потери доступа к жизненно важным ресурсам.

А что если…

Если пользователь пытается зайти на сайт, который не включён в список Минцифры, страница будет загружаться медленно или не открываться вовсе. Это стимулирует использование "белых" сайтов в критических ситуациях.

FAQ

Как выбрать, какие сайты использовать при отключении интернета?
Выбор ограничен перечнем Минцифры, в него входят наиболее популярные социальные сети, маркетплейсы, службы доставки и Госуслуги.

Сколько стоит доступ к "белым" сайтам?
Для пользователя он бесплатен и доступен в рамках стандартного тарифа мобильного интернета.

Что делать, если интернета нет из-за отсутствия связи?
В этом случае даже "белые" сайты будут недоступны, поэтому следует использовать офлайн-инструменты или заранее сохранять важную информацию.

Мифы и правда

  1. Миф: Нужно устанавливать специальные приложения для работы сайтов без интернета.
    Правда: Все настройки происходят на стороне провайдера, пользователь продолжает пользоваться интернетом привычным образом.

  2. Миф: Система обеспечивает доступ ко всем сайтам.
    Правда: Доступ ограничен перечнем социально значимых ресурсов.

  3. Миф: Работает при любой проблеме с сетью.
    Правда: Только при преднамеренном ограничении трафика властями.

Интересные факты

  1. Национальная платёжная система "Мир" включена в список для обеспечения финансовой безопасности граждан.

  2. Некоторые социальные сети и маркетплейсы в России имеют десятки миллионов активных пользователей ежедневно.

  3. Портал Госуслуги используется для более чем 50 миллионов операций в месяц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С 2026 года Steam будет поддерживать только 64-битные версии Windows 10 и 11 — Valve сегодня в 10:16

Steam объявил приговор старым Windows: одна ошибка — и вы останетесь без игр

Valve откажется от поддержки 32-битной Windows 10 в Steam с 2026 года. Игрокам придётся перейти на 64-битные ОС, чтобы сохранить доступ к платформе.

Читать полностью » Учёные ИОНХ РАН синтезировали новый анод для натрий-ионных аккумуляторов сегодня в 11:16

Натрий вместо лития? Российская разработка обещает революцию в аккумуляторах

Учёные РАН синтезировали новый анод на основе MXene и сульфида германия. Он стабилен при высоких токах и способен улучшить натрий-ионные аккумуляторы.

Читать полностью » iOS 26 делает даже старые iPhone визуально быстрее — 9to5Mac сегодня в 8:11

Старый iPhone оживает, как новый — и всё из-за одного трюка с анимацией

В iOS 26 Apple ускорила анимацию запуска приложений. Теперь даже старые iPhone кажутся быстрее, но новые эффекты потребляют больше энергии.

Читать полностью » Брет Тейлор: рынок искусственного интеллекта находится в стадии пузыря — и это нормально сегодня в 7:11

ИИ — это пузырь. Но он нужен: как инвесторы теряют деньги, чтобы создать будущее

Глава Sierra и председатель совета OpenAI Брет Тейлор заявил, что рынок ИИ находится в пузыре. Но, как и интернет в 90-х, он создаст колоссальную ценность.

Читать полностью » Chrome получит режим интеллектуального агента для бронирования и заказов — Google сегодня в 6:11

Это уже не интернет, а личный дворецкий: что умеет новый Chrome с ИИ

Chrome получил встроенного ИИ-ассистента Gemini, который умеет искать по истории, объединять вкладки и даже выполнять задачи от лица пользователя.

Читать полностью » Астероид 2025 FA2 в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита прошёл мимо Земли сегодня в 5:16

Чуть дальше Луны, в 30 раз быстрее самолёта: что за монстр пронёсся мимо Земли

Астероид 2025 FA2 пролетел мимо Земли на расстоянии 800 тыс. км. Учёные исключили угрозу, но прогнозируют опасные сближения в следующем веке.

Читать полностью » Холодильник Xiaomi Mijia Pro готовит лёд за 55 минут и экономит до 25% энергии сегодня в 4:11

Прощай, лёд в мясе и запахи рыбы: новый холодильник от Xiaomi удивит даже шеф-повара

Xiaomi показала холодильник будущего с технологией Micro Freezing. Он сохраняет мясо свежим до 10 дней без заморозки и экономит электроэнергию.

Читать полностью » МВД России: фото для паспортов, созданные нейросетями, приведут к отказу сегодня в 5:16

Слишком красиво — отказ: МВД забраковало фото из нейросетей

МВД предупредило: фото для паспорта, созданное нейросетью или фотошопом, приведёт к отказу. Объясняем, какие требования действуют и как избежать ошибок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Секрет макияжа Дженнифер Энистон — сияющая кожа и минимум косметики
Дом

Майонез против белых пятен от горячего на столе — проверенный способ
Наука

В Риме нашли бронзовые медальоны Павла II в фундаменте Палаццетто Венеция
Садоводство

Какие растительные остатки можно класть в компост, а какие нет — советы специалистов
Технологии

Realme 14T признан самым сбалансированным бюджетным смартфоном 2025 года
Туризм

Nordwind и Pegas начнут полёты в Нячанг из Санкт-Петербурга только после 22 января
Питомцы

Ласковые кошки подходят для квартиры и становятся семейными питомцами
Садоводство

Лаванда и розмарин помогают отпугивать бродячих кошек от огорода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet