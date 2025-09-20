Сеть на вес золота: в России готовят спасительную систему при отключениях интернета

Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы привыкли к постоянному доступу к социальным сетям, маркетплейсам и онлайн-сервисам, но что делать, если мобильный интернет вдруг недоступен? В России готовится система, которая позволит заходить на ключевые ресурсы даже при временном отключении сети.

Как это будет работать

Основой новой технологии станет приоритизация трафика. Власти будут настраивать маршрутизацию данных так, чтобы социально значимые сайты имели приоритет при замедленном или отключенном мобильном интернете. Пользователю для этого не нужно предпринимать никаких действий — все настройки осуществляются на уровне провайдеров.

"Власти будут настраивать трафик и делать приоритеты для социально значимых сайтов", — поясняет профессор бизнес-аналитики Финансового университета при правительстве РФ Борис Славин.

Список таких сайтов формируется Минцифры на основе популярности среди россиян. В него вошли социальные сети, маркетплейсы, сервисы такси и доставки, супермаркеты и национальная платёжная система "Мир". Кроме того, гарантирован доступ к сайтам государственных органов и порталу Госуслуги.

Что изменится для пользователей

Главное преимущество заключается в том, что привычное взаимодействие с интернетом не меняется. Открыв любой из "белых" сайтов, вы получите привычный функционал даже при отключенном мобильном интернете. Сайты вне списка могут работать медленно или быть недоступны.

"Никаких дополнительных функций подключать не нужно. Как пользовались всегда доступом в сеть, так и продолжайте", — добавил Борис Славин.

Таким образом, при временных ограничениях мобильного интернета, социально важные ресурсы остаются доступны без усилий с вашей стороны.

Ограничения и нюансы

Важно понимать, что система работает только в случае преднамеренного отключения интернета властями в целях безопасности. Если интернет отсутствует по другим причинам, например, из-за технических проблем или отсутствия покрытия, даже доступ к "белым" сайтам будет невозможен.

"А если интернета нет, потому что отсутствует связь, — предупреждает эксперт. — То и на отобранные в Минцифры сайты зайти будет невозможно".

Практическое применение

Проверка информации на портале Госуслуги при чрезвычайных ситуациях. Оформление заказов через маркетплейсы или службы доставки. Вызов такси и использование сервисов передвижения.

Система позволит людям оставаться онлайн в ключевых моментах, минимизируя риск потери доступа к жизненно важным ресурсам.

А что если…

Если пользователь пытается зайти на сайт, который не включён в список Минцифры, страница будет загружаться медленно или не открываться вовсе. Это стимулирует использование "белых" сайтов в критических ситуациях.

FAQ

Как выбрать, какие сайты использовать при отключении интернета?

Выбор ограничен перечнем Минцифры, в него входят наиболее популярные социальные сети, маркетплейсы, службы доставки и Госуслуги.

Сколько стоит доступ к "белым" сайтам?

Для пользователя он бесплатен и доступен в рамках стандартного тарифа мобильного интернета.

Что делать, если интернета нет из-за отсутствия связи?

В этом случае даже "белые" сайты будут недоступны, поэтому следует использовать офлайн-инструменты или заранее сохранять важную информацию.

Мифы и правда

Миф: Нужно устанавливать специальные приложения для работы сайтов без интернета.

Правда: Все настройки происходят на стороне провайдера, пользователь продолжает пользоваться интернетом привычным образом. Миф: Система обеспечивает доступ ко всем сайтам.

Правда: Доступ ограничен перечнем социально значимых ресурсов. Миф: Работает при любой проблеме с сетью.

Правда: Только при преднамеренном ограничении трафика властями.

Интересные факты