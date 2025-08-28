Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:11

В два раза легче, в три раза дороже: зачем автогиганты переплачивают за российский алюминий

Производство автомобилей в России зависит от импорта алюминиевых сплавов

Задумывались ли вы, как алюминий меняет облик автопрома в России? Этот металл стал не просто элементом, а настоящим драйвером для отечественной промышленности. На выставке "ИнтерАвтоМеханика", проходящей с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ "Крокус Экспо", главный редактор медиаресурса "За рулем" Максим Кадаков обсудил с Евгением Васильевым, директором по развитию внутренних рынков компании "Русал", актуальные вопросы алюминиевой отрасли.

Кто такой "Русал"?

"Русал" — это крупнейший производитель алюминия не только в России, но и в СНГ, а также один из мировых лидеров в этой области. В России компания полностью закрывает потребности в первичном алюминии.

Несмотря на успехи, "Русал" все же зависит от импорта некоторых компонентов, таких как глинозем и бокситы. Однако компания активно работает над тем, чтобы внутренний рынок полностью обеспечивался продукцией из российского алюминия.

Васильев также отметил, что многие компании сталкиваются с трудностями при поиске необходимых сплавов. Например, компания "Итэлма", занимающаяся производством блоков АБС, долго искала подходящий сплав для прецизионного сверления.

"Наши проектные команды помогают с локализацией, как это произошло с "Итэлмой", — добавил он.

Алюминий в автопроме

Ключевым вопросом стало использование алюминия в автопроме. На данный момент около 15-16% всего потребления алюминия в России идет на нужды автомобильной отрасли. В 2023 году это составляет примерно миллион тонн, а к 2035 году планируется увеличить этот объем до 2,5 миллиона тонн.

"Мы должны стремиться к увеличению потребления алюминия в автопроме", — подчеркивает Васильев.

Это возможно благодаря развитию легкового и грузового машиностроения, а также железнодорожного транспорта.

Будущее алюминия

Интересно, что алюминий находит все новые применения. Например, в электромобилях его доля может достигать 300-315 кг.

"Развитие электротранспорта в России для нас очень интересно", — отметил директор.

Кроме того, "Русал" планирует сотрудничество с "Росатомом" в производстве ячеек для аккумуляторов, что открывает новые горизонты для использования алюминия.

Одним из ключевых преимуществ "Русала" является производство "зеленого" алюминия с низким углеродным следом, что особенно важно на международных рынках. В Европе существуют строгие требования к углеродному следу, и алюминий "Русала" идеально им соответствует.

Перспективы использования алюминия

Васильев говорит о больших перспективах для алюминия в строительстве и транспортной инфраструктуре.

"Мы стремимся к тому, чтобы мосты из алюминиевых сплавов стали обычной практикой в России, как это уже происходит в Китае и Скандинавии", — заключает он.

В заключение, алюминий становится неотъемлемой частью не только автопрома, но и многих других отраслей, открывая новые возможности для отечественной экономики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минпромторг России снизил требования к локализации автопроизводства — сегодня в 16:07

Баллы теперь решают меньше: почему требования по локализации авто стали проще

Минпромторг резко снизил требования к локализации авто в России. Почему это решение выгодно китайским брендам и как оно изменит правила рынка?

Читать полностью » Импорт автомобилей из Японии и Кореи на Дальнем Востоке вырос из-за опасений новых ограничений — эксперт Кадаков сегодня в 15:03

Паника на рынке: почему подержанные японские авто сметают как горячие пирожки

На Дальнем Востоке резко вырос импорт авто из Японии и Южной Кореи. Почему покупатели спешат приобрести машины с пробегом и чего они опасаются?

Читать полностью » Mash: с фур свыше 12 тонн могут начать взимать плату за проезд по региональным дорогам сегодня в 14:40

Тяжёлые грузовики снова под ударом: платить придётся не только за федеральные дороги

В России хотят ввести плату за проезд фур свыше 12 тонн по региональным и муниципальным дорогам. Как это изменит логистику и дороги страны?

Читать полностью » Менеджер Porsche Саша Низен: в Cayenne EV опробовали имитацию восьмиступенчатой коробки сегодня в 13:08

Восьмиступенчатая коробка, которой нет: новая магия Porsche

Porsche тестирует электрокары с виртуальными передачами и звуком V8. Инженеры уверяют: разница с настоящей коробкой почти незаметна.

Читать полностью » ФАС установила предельные тарифы на техосмотр с 2026 года: от 1264 до 2389 рублей 29.08.2025 в 10:06

Техосмотр после 2025 года: почему платить придётся в полтора раза больше

С 2026 года техосмотр в России подорожает более чем на 50%, а уже с сентября вводится пошлина 500 руб. Почему это сделали и кого изменения ударят сильнее всего?

Читать полностью » Автоюрист Шумский: машину можно вернуть со штрафстоянки без оплаты, если знак установили позже сегодня в 13:05

Тарифы на эвакуацию растут, но шанс не платить остаётся

Эксперт объяснил, как забрать машину со штрафстоянки бесплатно: в ряде случаев штраф можно отменить, если знак появился уже после парковки.

Читать полностью » Зачем нужен подогреватель двигателя Webasto и как он продлевает ресурс мотора сегодня в 11:01

Утро без скребка и мучений с запуском зимой — достаточно одного устройства

Webasto — не просто удобство, а спасение в мороз. Что это за система, как она работает, какие ошибки бывают и стоит ли её ставить в автомобиль?

Читать полностью » Депутаты Нилов и Терентьев предложили лишать прав за повторное использование знака Инвалид сегодня в 11:55

Штрафы за незаконный знак «Инвалид» вырастут, а за повтор — лишение прав

В России хотят ужесточить наказание за незаконный знак «Инвалид»: штрафы вырастут до 15 тыс. руб., а повторное нарушение может обернуться лишением прав.

Читать полностью »

Новости
СФО

Бюджет Новосибирска впервые превысил 100 миллиардов рублей
Питомцы

Прогулки с собакой снижают риск гипертонии и укрепляют сердце
ПФО

В Чебоксарах завершила работу первая в ПФО молодежная научная школа для музейных специалистов
Красота и здоровье

Кардиолог Баймуканов назвал группы риска по развитию аритмии и инсульта
Красота и здоровье

Врач предупредила о скрытых последствиях некачественного пломбирования зубов
ДФО

Владивосток ввел комендантский час для электросамокатов в центре города
Культура и шоу-бизнес

Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого — песни восстановили с помощью ИИ
Наука и технологии

Осознанность помогает снизить интернет-зависимость, по данным исследований в психологии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru