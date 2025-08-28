В два раза легче, в три раза дороже: зачем автогиганты переплачивают за российский алюминий

Задумывались ли вы, как алюминий меняет облик автопрома в России? Этот металл стал не просто элементом, а настоящим драйвером для отечественной промышленности. На выставке "ИнтерАвтоМеханика", проходящей с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ "Крокус Экспо", главный редактор медиаресурса "За рулем" Максим Кадаков обсудил с Евгением Васильевым, директором по развитию внутренних рынков компании "Русал", актуальные вопросы алюминиевой отрасли.

Кто такой "Русал"?

"Русал" — это крупнейший производитель алюминия не только в России, но и в СНГ, а также один из мировых лидеров в этой области. В России компания полностью закрывает потребности в первичном алюминии.

Несмотря на успехи, "Русал" все же зависит от импорта некоторых компонентов, таких как глинозем и бокситы. Однако компания активно работает над тем, чтобы внутренний рынок полностью обеспечивался продукцией из российского алюминия.

Васильев также отметил, что многие компании сталкиваются с трудностями при поиске необходимых сплавов. Например, компания "Итэлма", занимающаяся производством блоков АБС, долго искала подходящий сплав для прецизионного сверления.

"Наши проектные команды помогают с локализацией, как это произошло с "Итэлмой", — добавил он.

Алюминий в автопроме

Ключевым вопросом стало использование алюминия в автопроме. На данный момент около 15-16% всего потребления алюминия в России идет на нужды автомобильной отрасли. В 2023 году это составляет примерно миллион тонн, а к 2035 году планируется увеличить этот объем до 2,5 миллиона тонн.

"Мы должны стремиться к увеличению потребления алюминия в автопроме", — подчеркивает Васильев.

Это возможно благодаря развитию легкового и грузового машиностроения, а также железнодорожного транспорта.

Будущее алюминия

Интересно, что алюминий находит все новые применения. Например, в электромобилях его доля может достигать 300-315 кг.

"Развитие электротранспорта в России для нас очень интересно", — отметил директор.

Кроме того, "Русал" планирует сотрудничество с "Росатомом" в производстве ячеек для аккумуляторов, что открывает новые горизонты для использования алюминия.

Одним из ключевых преимуществ "Русала" является производство "зеленого" алюминия с низким углеродным следом, что особенно важно на международных рынках. В Европе существуют строгие требования к углеродному следу, и алюминий "Русала" идеально им соответствует.

Перспективы использования алюминия

Васильев говорит о больших перспективах для алюминия в строительстве и транспортной инфраструктуре.

"Мы стремимся к тому, чтобы мосты из алюминиевых сплавов стали обычной практикой в России, как это уже происходит в Китае и Скандинавии", — заключает он.

В заключение, алюминий становится неотъемлемой частью не только автопрома, но и многих других отраслей, открывая новые возможности для отечественной экономики.