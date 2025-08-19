Фольга на грядках: секрет крепких помидоров и меньше вредителей

Многие садоводы, глядя на зеленые плоды, нередко задаются вопросом, как ускорить момент, когда на грядках появятся сочные красные помидоры. Ожидание естественного созревания может затянуться, но специалисты отмечают: есть простой способ приблизить урожай — использование обычной алюминиевой фольги.

Эксперты поясняют, что размещённая у основания куста фольга отражает свет и тепло обратно на растение. Такой приём стимулирует выработку этилена — гормона, отвечающего за ускорение созревания. При этом нижние листья и плоды получают больше энергии, что способствует более равномерному и быстрому развитию, а сами помидоры становятся слаще и ароматнее. Метод особенно полезен в начале сезона или в регионах с недостатком солнечного света.

Фольга помогает не только с созреванием, но и с защитой от вредителей. Яркие блики сбивают с толку тлю и белокрылку, мешая насекомым закрепиться на листьях. Кроме того, блестящая поверхность способна отпугивать и более крупных вредителей благодаря шуму и необычной текстуре. В результате растения меньше страдают от повреждений и могут направлять силы на фотосинтез и рост плодов.

Есть и дополнительный эффект: фольга снижает конкуренцию с сорняками. Плотное покрытие блокирует солнечный свет, не позволяя нежелательной растительности забирать влагу и питательные вещества. При этом отражённое тепло регулирует температуру почвы — днём не даёт корням перегреваться, а вечером удерживает часть тепла. Поддержание стабильного микроклимата помогает предотвратить сброс цветков и обеспечивает развитие крепкой корневой системы, что напрямую влияет на скорость и качество урожая.