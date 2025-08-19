Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Помидоры
Помидоры
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:42

Фольга на грядках: секрет крепких помидоров и меньше вредителей

Эксперты о пользе алюминиевой фольги для урожая помидоров

Многие садоводы, глядя на зеленые плоды, нередко задаются вопросом, как ускорить момент, когда на грядках появятся сочные красные помидоры. Ожидание естественного созревания может затянуться, но специалисты отмечают: есть простой способ приблизить урожай — использование обычной алюминиевой фольги.

Эксперты поясняют, что размещённая у основания куста фольга отражает свет и тепло обратно на растение. Такой приём стимулирует выработку этилена — гормона, отвечающего за ускорение созревания. При этом нижние листья и плоды получают больше энергии, что способствует более равномерному и быстрому развитию, а сами помидоры становятся слаще и ароматнее. Метод особенно полезен в начале сезона или в регионах с недостатком солнечного света.

Фольга помогает не только с созреванием, но и с защитой от вредителей. Яркие блики сбивают с толку тлю и белокрылку, мешая насекомым закрепиться на листьях. Кроме того, блестящая поверхность способна отпугивать и более крупных вредителей благодаря шуму и необычной текстуре. В результате растения меньше страдают от повреждений и могут направлять силы на фотосинтез и рост плодов.

Есть и дополнительный эффект: фольга снижает конкуренцию с сорняками. Плотное покрытие блокирует солнечный свет, не позволяя нежелательной растительности забирать влагу и питательные вещества. При этом отражённое тепло регулирует температуру почвы — днём не даёт корням перегреваться, а вечером удерживает часть тепла. Поддержание стабильного микроклимата помогает предотвратить сброс цветков и обеспечивает развитие крепкой корневой системы, что напрямую влияет на скорость и качество урожая.

