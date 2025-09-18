Оборотная сторона фольги: один неверный поворот — и ужин в тартарары

Многие хозяйки хотя бы раз задумывались: при запекании нужно оборачивать продукты блестящей или матовой стороной фольги? На первый взгляд вопрос может показаться пустяковым, но споры вокруг него не утихают годами. Удивительно, но истина не так очевидна, как кажется.

Откуда берутся разные стороны фольги

Большинство людей уверены, что у алюминиевой фольги специально есть рабочая и "нерабочая" поверхность. Блестящая, мол, отражает тепло, а матовая поглощает его. Однако на самом деле различие появилось исключительно из-за технологии производства.

При прокатке алюминия листы обрабатывают парами: внешние поверхности полируются, а те, что соприкасаются друг с другом, остаются матовыми. То есть это не хитрый замысел инженеров, а побочный эффект процесса.

Сравнение: матовая и блестящая стороны