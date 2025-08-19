Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фольга
© freepik by fabrikasimf is licensed under Public Domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:47

Секрет сторон фольги раскрыт: разница есть, но не там, где вы думали

Блестящая сторона фольги отражает тепло и помогает сохранять его дольше

Алюминиевая фольга — незаменимая вещь на кухне. Её используют для запекания, хранения, упаковки продуктов. Но мало кто задумывается: почему у неё две разные стороны — глянцевая и матовая? И действительно ли это имеет значение?

Откуда берётся разница

Секрет в технологии производства. Чтобы фольга выдержала высокое давление, алюминий прокатывают сразу в два слоя.

  • Внешняя сторона каждого листа соприкасается с валами прокатной машины — она становится блестящей.

  • Внутренние стороны двух листов трутся друг о друга — они получаются матовыми.

Таким образом, это не особый замысел производителей, а просто побочный эффект технологии.

Имеет ли значение, какой стороной пользоваться?

Обе стороны одинаково прочные. Но блестящая немного лучше отражает тепло и свет, поэтому есть практическая хитрость:

  • Блестящей стороной внутрь → чтобы лучше сохранять тепло.

  • Матовой стороной внутрь → чтобы дольше держать прохладу.

На практике разница невелика, но при хранении или приготовлении некоторых блюд её можно использовать.

Важно: не вся еда дружит с фольгой

Европейское агентство по безопасности продуктов предупреждает: алюминий может переходить в пищу при контакте с кислыми (например, томаты, лимон) или жирными продуктами.
Избыточное поступление алюминия в организм связывают с риском для почек, нервной системы и костей.

Для кислых и жирных блюд лучше использовать пергамент или термостойкую посуду.

Как правильно утилизировать фольгу

Фольга подлежит переработке и должна выбрасываться в контейнер для упаковки (жёлтый бак). Важно, чтобы она была максимально чистой: сильные загрязнения остатками еды ухудшают качество переработки.

Двойная сторона фольги — не кулинарный секрет, а техническая особенность. Существенной разницы при готовке нет, но для сохранения тепла можно использовать блестящую сторону внутрь, а для холода — матовую. И всегда стоит помнить о правилах безопасности при контакте с продуктами.

