Фольга может испортить вкус еды и вызвать искры — вот когда её нельзя использовать

Алюминиевая фольга — это не просто рулон, лежащий на полке на кухне. Этот материал способен творить чудеса — от идеальной выпечки до спасения увядшей зелени. Расскажем, как использовать её с максимальной пользой в кулинарии, быту и даже при уборке.

Универсальный помощник на кухне

Фольга давно стала незаменимым инструментом для тех, кто любит готовить. Её главная особенность — способность отражать и равномерно распределять тепло.

Как добиться идеального запекания

Чтобы мясо или птица получились сочными, достаточно укрыть наиболее подверженные жару участки — например, грудку или крылышки индейки. Фольга не даст им пересохнуть, а само блюдо пропечётся до совершенства.

Если боитесь, что низ пирога размокнет от начинки, выстелите форму фольгой. После выпечки просто возьмитесь за бортики и достаньте пирог — корочка получится хрустящей, а тесто не расползётся.

Когда под рукой нет пароварки, фольга легко заменит её: скатайте несколько плотных шариков, уложите их на дно кастрюли, добавьте немного воды и поставьте сверху тарелку с овощами или рыбой. После накрытия крышкой у вас получится полноценный эффект пара.

Чтобы края пирога не подгорели, стоит сделать "воротничок" — оберните форму полосой из фольги. Этот простой приём спасёт выпечку даже в старой духовке.

Как сохранить продукты свежими

Многие уверены, что фольга нужна только для запекания, но в холодильнике она не менее полезна. В отличие от пакетов или пищевой плёнки, она защищает продукты от обветривания и помогает дольше сохранять их аромат.

Сыр, завернутый в фольгу, не подсыхает и не покрывается корочкой.

Зелень (кинза, укроп, петрушка) лучше упаковать во влажное бумажное полотенце, а затем в фольгу — так она останется свежей до недели.

Бутерброды для перекуса или пикника, завернутые в фольгу, не размокают и сохраняют форму.

Кстати, фольга помогает и при заморозке: если нужно упаковать мясо или овощи в морозилку, она предотвратит появление инея и запахов, что особенно актуально при длительном хранении.

Неожиданные бытовые применения

Алюминиевая фольга полезна не только на кухне. В быту она способна заменить несколько дорогих средств.

Полировка и чистка

Чистка утюга. Насыпьте соль на лист фольги и прогрейте подошву утюга без пара. Грязь и нагар исчезнут за пару движений. Полировка серебра. Выложите миску фольгой, добавьте горячую воду и немного соды. Через несколько минут украшения засверкают, как новые. Заточка ножниц. Просто сложите лист фольги в несколько слоёв и несколько раз разрежьте его. Лезвия станут заметно острее.

Маленькие хитрости для дома

Чтобы вещи в сушильной машине не электризовались, добавьте внутрь 2-3 шарика из смятой фольги.

При покраске дверей оберните ручки фольгой — никакие капли краски не оставят следов.

Если пирог в духовке начинает подгорать сверху, накройте его листом фольги — она отразит лишний жар и убережёт блюдо.

Какую сторону использовать

У фольги есть две стороны — блестящая и матовая, и у каждой своё предназначение.

Для запекания используйте матовую сторону внутрь , а блестящей наружу — отражённое тепло поможет быстрее приготовить еду.

Для защиты от подгорания, наоборот, накрывайте блестящей стороной внутрь, она отразит жар и не даст блюду пересохнуть.

На деле различие невелико, но при некоткорых блюдах (рыба, нежное мясо, суфле) оно может сыграть решающую роль.

Сравнение: фольга против пищевой плёнки