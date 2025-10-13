Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ральф Ролечек is licensed under CC BY 3.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:45

Не только Хальштатт: красивые австрийские города, где меньше туристов

Альтернативы Хальштатту: спокойные австрийские деревушки с видом на горы и озёра

Австрийский городок Хальштатт стал примером туристической перегрузки: население — около 700 человек, а в высокий сезон сюда ежедневно приезжает до 10 000 туристов. Введены ограничения на въезд — не более 54 автобусов и 450 автомобилей в сутки. Несмотря на меры, город остаётся перенаселённым, и местные жители выступают за дополнительные ограничения на посещение.

При этом регион Зальцкаммергут, где расположен Хальштатт, предлагает множество менее загруженных, но не менее живописных направлений. Ниже приведены основные альтернативы для путешественников.

Альтаусзее (Altaussee)

  • Расположение: север Штирии, на берегу озера Altausseer See
  • Как добраться: поездом до Бад-Ишля, далее пересадка в Бад-Аусзее на автобус до Альтаусзее
  • Особенности: посёлок окружён горами, у подножия вершины Лосер (1837 м).
  • Активности: пешие маршруты, альпийские тропы, прогулки по озеру, купание летом.
  • Интересный факт: на озере проходили съёмки фильма о Джеймсе Бонде ("Spectre", 2015).

Санкт-Гильген (St. Gilgen)

  • Расположение: 29 км к востоку от Зальцбурга, на берегу озера Вольфгангзее.
  • Как добраться: автобус №150 от Зальцбурга (45 мин) до Бад-Ишля.
  • Инфраструктура: причал паромов до Санкт-Вольфганга, канатная дорога на гору Шафберг (1782 м).
  • Активности: водные виды спорта, парус, горные прогулки, смотровые площадки.

Мондзее (Mondsee)

  • Расположение: 30 км от Зальцбурга, на одноимённом озере Mondsee.
  • Транспорт: автобус или автомобиль по трассе A1 (направление Вена-Зальцбург).
  • Особенности: старинный центр города с архитектурными памятниками.
  • Главная достопримечательность: церковь святого Михаила (St. Michael), использованная в съёмках фильма "The Sound of Music" (1965).
  • Активности: купание, парусный спорт, прогулки по набережной.

Грундльзе (Grundlsee)

  • Расположение: 5 км восточнее Бад-Аусзее.
  • Как добраться: автобус из Бад-Аусзее (около 15 минут).
  • Особенности: курорт на берегу озера Грундльзе (Grundlsee), протяжённость — около 6 км.
  • Активности: купание, аренда катамаранов и лодок, прогулочные маршруты.
  • Ближайшая достопримечательность: озеро Топлицзее (Toplitzsee) — пешеходная тропа около 2 км.

Бад-Ишль (Bad Ischl)

  • Расположение: административный центр региона Зальцкаммергут, на реке Траун.
  • Как добраться: прямое железнодорожное сообщение с Зальцбургом, Линцем и Веной.
  • Особенности: бывшая летняя резиденция императора Франца Иосифа I.
  • Основные объекты:

    • Императорская вилла (Kaiservilla)

    • Городской парк с концертным павильоном

    • Кондитерская Zauner — старейшая в регионе

  • Современный статус: бальнеологический курорт с термальными источниками.

Рекомендации по путешествию

  • Для передвижения по региону удобно использовать поезда ÖBB и автобусы Postbus.
  • В летний сезон лучше бронировать жильё заранее, особенно в Бад-Ишле.
  • Оптимальное время посещения — май-сентябрь, когда открыты озёрные маршруты и туристические тропы.
  • Для активного отдыха подойдут Altaussee и Grundlsee, для культурного — Bad Ischl.

Вместо того чтобы толкаться в узких улочках Хальштатта, можно открыть для себя другие жемчужины Зальцкаммергута. Альтаусзее, Санкт-Гильген, Мондзее, Грундльзе и Бад-Ишль дарят то же сочетание гор, озёр и очарования старой Австрии, но без толп и шума. Это шанс увидеть подлинную, спокойную Австрию — ту, где природа и человек живут в гармонии.

