Азия и Кавказ против Перу: какие двойники Мачу-Пикчу обгоняют легенду по эмоциям

Сложно найти человека, который не слышал о Мачу-Пикчу — легендарном городе инков в Перу. Но по всему миру есть и другие места, которые сочетают живописное расположение, уникальную архитектуру и силу человеческого гения, позволившего выживать в самых суровых условиях. Это города, высеченные в скалах, крепости на вершинах гор и деревни, где и сегодня продолжается жизнь. Предлагаем отправиться в виртуальное путешествие по локациям, которые нередко называют "собственными версиями Мачу-Пикчу".

Петра, Иордания

Город из розового песчаника был основан набатеями в IV веке до н. э. и поражает инженерным искусством: в пустынной местности они создали сложную систему каналов и цистерн для водоснабжения.

Сегодня дорога в Петру начинается с ущелья Сик — каньона длиной около километра с отвесными стенами до 80 метров. На выходе открывается сокровищница Эль-Хазне, фасад которой достигает 40 метров. Дальше стоит пройти по улице Фасадов и подняться к монастырю, вырезанному в скале, к которому ведёт лестница из 800 ступеней.

Стоимость входа — около 50 динаров.

Галиат, Осетия

На склонах Кавказа сохранились целые кварталы каменных домов, выстроенных без раствора. Здесь возвышаются башни до пяти этажей, а археологи утверждают, что в X веке в Галиате уже были водопровод и канализация.

Нижняя часть поселения заброшена, но в верхней продолжают жить люди. Туристы могут гулять по улицам, рассматривать резные украшения на камне и подниматься на холмы с видами на долину Урсдона.

Знакомство с Осетией невозможно без кухни: попробуйте пироги (фыджин, уалибах, кадурджын), мясной суп дзыхдон и травяной напиток арза гун.

Камчхон, Пусан, Южная Корея

Когда-то это была бедная деревня для беженцев времён Корейской войны. Но в 2009 году власти запустили проект, и жители вместе с художниками превратили Камчхон в яркий лабиринт. Сегодня дома на склонах раскрашены во все цвета, улицы украшены муралами и инсталляциями, а из смотровых площадок открываются виды на море.

Камчхон называют "Мачу-Пикчу Пусана", и прогулка по его улочкам — лучший способ познакомиться с современным искусством Южной Кореи.

Термессос, Турция

Этот античный город находится в 30 километрах от Антальи на высоте более 1000 метров. Благодаря труднодоступному расположению его прозвали "Орлиным гнездом".

Главная гордость Термессоса — амфитеатр на 5 000 зрителей, встроенный в склон горы. С верхних рядов открывается панорама на Тавр. Помимо театра сохранились храмы, святилища и некрополь с гробницами, высеченными в скалах.

Термессос входит в национальный парк Гюллюк-Дагы и идеально подойдёт для тех, кто хочет совместить античную архитектуру и природу.

Сигирия, Шри-Ланка

Гранитная скала высотой 200 метров возвышается над джунглями. В V веке здесь король Касьяпа построил дворец-крепость с бассейнами и системой водоснабжения.

Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть около 1200 ступеней. По пути встречаются фрески "Небесные девы" и Зеркальная стена, которая когда-то сияла, как настоящее зеркало. К вершине ведут Львиные ворота — сохранились гигантские лапы каменного льва.

Сегодня Сигирия — один из самых известных символов Шри-Ланки и обязательный пункт маршрута.

Сравнение

Локация Страна Эпоха Особенность Высота Петра Иордания IV в. до н. э. Город в скале, водная система 800 м Галиат Россия (Осетия) X в. Каменные башни, до 5 этажей 1500 м Камчхон Южная Корея XX-XXI вв. Раскрашенная деревня на склоне 100 м Термессос Турция V в. до н. э. Амфитеатр и храмы 1050 м Сигирия Шри-Ланка V в. Дворец на скале, фрески 200 м

Советы шаг за шагом

Выберите направление в зависимости от того, что интересует больше: античность, архитектура или современные арт-пространства. Заранее уточните правила въезда: в Иорданию нужна виза, в Турцию и Шри-Ланку для россиян действует безвиз. Подготовьте удобную обувь для подъёмов и переходов. Берите наличные: в Петре и Галиате сувениры и перекус оплачиваются на месте. Оставляйте на посещение не меньше половины дня: маршруты физически требуют времени и сил.

Древние города и поселения по всему миру нередко сравнивают с Мачу-Пикчу — и это неспроста. Петра в Иордании поражает розовыми скалами и инженерией набатеев, осетинский Галиат хранит башни и дома без единого раствора, южнокорейская Камчхон в Пусане — живой пример, как бедный район превратился в яркий арт-лабиринт. Турецкий Термессос в горах Тавра сохранил амфитеатр и храмы среди лесов, а шриланкийская Сигирия возвышается над джунглями с дворцом на вершине и легендарными Львиными воротами. Эти места объединяет одно — сочетание труднодоступности, уникальной архитектуры и живописных видов, которые заставляют почувствовать, насколько невероятно человек умеет адаптироваться к суровой природе.