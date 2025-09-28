Азия и Кавказ против Перу: какие двойники Мачу-Пикчу обгоняют легенду по эмоциям
Сложно найти человека, который не слышал о Мачу-Пикчу — легендарном городе инков в Перу. Но по всему миру есть и другие места, которые сочетают живописное расположение, уникальную архитектуру и силу человеческого гения, позволившего выживать в самых суровых условиях. Это города, высеченные в скалах, крепости на вершинах гор и деревни, где и сегодня продолжается жизнь. Предлагаем отправиться в виртуальное путешествие по локациям, которые нередко называют "собственными версиями Мачу-Пикчу".
Петра, Иордания
Город из розового песчаника был основан набатеями в IV веке до н. э. и поражает инженерным искусством: в пустынной местности они создали сложную систему каналов и цистерн для водоснабжения.
Сегодня дорога в Петру начинается с ущелья Сик — каньона длиной около километра с отвесными стенами до 80 метров. На выходе открывается сокровищница Эль-Хазне, фасад которой достигает 40 метров. Дальше стоит пройти по улице Фасадов и подняться к монастырю, вырезанному в скале, к которому ведёт лестница из 800 ступеней.
Стоимость входа — около 50 динаров.
Галиат, Осетия
На склонах Кавказа сохранились целые кварталы каменных домов, выстроенных без раствора. Здесь возвышаются башни до пяти этажей, а археологи утверждают, что в X веке в Галиате уже были водопровод и канализация.
Нижняя часть поселения заброшена, но в верхней продолжают жить люди. Туристы могут гулять по улицам, рассматривать резные украшения на камне и подниматься на холмы с видами на долину Урсдона.
Знакомство с Осетией невозможно без кухни: попробуйте пироги (фыджин, уалибах, кадурджын), мясной суп дзыхдон и травяной напиток арза гун.
Камчхон, Пусан, Южная Корея
Когда-то это была бедная деревня для беженцев времён Корейской войны. Но в 2009 году власти запустили проект, и жители вместе с художниками превратили Камчхон в яркий лабиринт. Сегодня дома на склонах раскрашены во все цвета, улицы украшены муралами и инсталляциями, а из смотровых площадок открываются виды на море.
Камчхон называют "Мачу-Пикчу Пусана", и прогулка по его улочкам — лучший способ познакомиться с современным искусством Южной Кореи.
Термессос, Турция
Этот античный город находится в 30 километрах от Антальи на высоте более 1000 метров. Благодаря труднодоступному расположению его прозвали "Орлиным гнездом".
Главная гордость Термессоса — амфитеатр на 5 000 зрителей, встроенный в склон горы. С верхних рядов открывается панорама на Тавр. Помимо театра сохранились храмы, святилища и некрополь с гробницами, высеченными в скалах.
Термессос входит в национальный парк Гюллюк-Дагы и идеально подойдёт для тех, кто хочет совместить античную архитектуру и природу.
Сигирия, Шри-Ланка
Гранитная скала высотой 200 метров возвышается над джунглями. В V веке здесь король Касьяпа построил дворец-крепость с бассейнами и системой водоснабжения.
Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть около 1200 ступеней. По пути встречаются фрески "Небесные девы" и Зеркальная стена, которая когда-то сияла, как настоящее зеркало. К вершине ведут Львиные ворота — сохранились гигантские лапы каменного льва.
Сегодня Сигирия — один из самых известных символов Шри-Ланки и обязательный пункт маршрута.
Сравнение
|Локация
|Страна
|Эпоха
|Особенность
|Высота
|Петра
|Иордания
|IV в. до н. э.
|Город в скале, водная система
|800 м
|Галиат
|Россия (Осетия)
|X в.
|Каменные башни, до 5 этажей
|1500 м
|Камчхон
|Южная Корея
|XX-XXI вв.
|Раскрашенная деревня на склоне
|100 м
|Термессос
|Турция
|V в. до н. э.
|Амфитеатр и храмы
|1050 м
|Сигирия
|Шри-Ланка
|V в.
|Дворец на скале, фрески
|200 м
Советы шаг за шагом
- Выберите направление в зависимости от того, что интересует больше: античность, архитектура или современные арт-пространства.
- Заранее уточните правила въезда: в Иорданию нужна виза, в Турцию и Шри-Ланку для россиян действует безвиз.
- Подготовьте удобную обувь для подъёмов и переходов.
- Берите наличные: в Петре и Галиате сувениры и перекус оплачиваются на месте.
- Оставляйте на посещение не меньше половины дня: маршруты физически требуют времени и сил.
Древние города и поселения по всему миру нередко сравнивают с Мачу-Пикчу — и это неспроста. Петра в Иордании поражает розовыми скалами и инженерией набатеев, осетинский Галиат хранит башни и дома без единого раствора, южнокорейская Камчхон в Пусане — живой пример, как бедный район превратился в яркий арт-лабиринт. Турецкий Термессос в горах Тавра сохранил амфитеатр и храмы среди лесов, а шриланкийская Сигирия возвышается над джунглями с дворцом на вершине и легендарными Львиными воротами. Эти места объединяет одно — сочетание труднодоступности, уникальной архитектуры и живописных видов, которые заставляют почувствовать, насколько невероятно человек умеет адаптироваться к суровой природе.
