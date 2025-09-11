Windows 10 уходит в прошлое: чем её заменяют миллионы пользователей
С выходом Windows 11 в 2021 году Microsoft сделала её главным продуктом в своей линейке. Однако далеко не все пользователи готовы к переходу: кто-то опасается высоких требований к "железу", кого-то пугают изменения интерфейса и риски сбоев, а кто-то просто ценит стабильность текущей системы. Но хорошие новости в том, что у Windows 11 есть достойные альтернативы.
Windows 10 — верность привычному
Windows 10, появившаяся в 2015 году, до сих пор остаётся одной из самых любимых систем. Её интерфейс знаком миллионам пользователей, а поддержка драйверов и программного обеспечения делает её удобной в повседневной работе.
Плюсы:
- отсутствие необходимости учиться заново;
- поддержка старых программ и драйверов;
- надёжность и предсказуемость.
Минусы:
- окончание официальной поддержки в октябре 2025 года;
- растущая нехватка драйверов для нового оборудования;
- постепенный отказ разработчиков от поддержки старой ОС.
Linux — свобода и гибкость
За последние годы Linux сделал огромный шаг вперёд и стал дружелюбнее к пользователям. Существуют дистрибутивы, максимально похожие на Windows, например Zorin OS, Linux Mint или Linuxfx.
Что привлекает:
- полностью бесплатная система;
- высокая безопасность и редкие вирусные атаки;
- возможность оживить старое оборудование.
Что мешает:
- несовместимость с некоторыми программами (например, Adobe Creative Cloud);
- сложности у геймеров: не все игры работают идеально;
- необходимость привыкать к иной логике настроек.
macOS — билет в экосистему Apple
Пользователи, выбравшие macOS, получают идеальную интеграцию с iPhone, iPad и другими устройствами Apple. Система обеспечивает стабильность, высокий уровень безопасности и отличную оптимизацию под фирменные процессоры M-серии.
Сильные стороны:
- надёжность и производительность;
- удобное взаимодействие внутри экосистемы Apple;
- долгосрочная поддержка.
Слабые стороны:
- высокая цена устройств;
- ограниченный выбор игр и профессиональных программ для Windows;
- закрытость платформы.
ChromeOS и ChromeOS Flex — скорость в облаке
Разработанная Google система ориентирована на работу в интернете. ChromeOS быстро запускается даже на слабом оборудовании и подходит для учебных заведений и офисов.
Достоинства:
- бесплатная установка ChromeOS Flex;
- высокая скорость и стабильность;
- встроенные механизмы защиты.
Недостатки:
- зависимость от постоянного доступа к интернету;
- ограниченный выбор классических программ;
- необходимость адаптироваться к облачной модели работы.
BSD — надёжность для профессионалов
FreeBSD, OpenBSD и другие варианты BSD — это системы для тех, кто ценит абсолютную стабильность и безопасность. Они широко используются в серверных решениях и отличаются гибкостью настроек.
Главные плюсы:
- высокая устойчивость и безопасность;
- свободная лицензия и полный контроль.
Минусы:
- сложность для новичков;
- ограниченная поддержка современного оборудования;
- установка и настройка в основном через командную строку.
Выбор за пользователем
Каждая альтернатива имеет свои преимущества и ограничения. Windows 10 — это комфорт здесь и сейчас, но без перспективы долгосрочной поддержки. Linux — гибкость и бесплатность, но с требовательной кривой обучения. macOS — дорогая, но гармоничная экосистема. ChromeOS — лёгкая и быстрая система, хотя и с ограничениями. BSD — эталон стабильности, но скорее для специалистов.
Переходить на Windows 11 или искать замену — вопрос личных предпочтений и задач, которые должен решать компьютер.
