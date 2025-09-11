Windows 10 уходит в прошлое: чем её заменяют миллионы пользователей

С выходом Windows 11 в 2021 году Microsoft сделала её главным продуктом в своей линейке. Однако далеко не все пользователи готовы к переходу: кто-то опасается высоких требований к "железу", кого-то пугают изменения интерфейса и риски сбоев, а кто-то просто ценит стабильность текущей системы. Но хорошие новости в том, что у Windows 11 есть достойные альтернативы.

Windows 10 — верность привычному

Windows 10, появившаяся в 2015 году, до сих пор остаётся одной из самых любимых систем. Её интерфейс знаком миллионам пользователей, а поддержка драйверов и программного обеспечения делает её удобной в повседневной работе.

Плюсы:

отсутствие необходимости учиться заново;

поддержка старых программ и драйверов;

надёжность и предсказуемость.

Минусы:

окончание официальной поддержки в октябре 2025 года;

растущая нехватка драйверов для нового оборудования;

постепенный отказ разработчиков от поддержки старой ОС.

Linux — свобода и гибкость

За последние годы Linux сделал огромный шаг вперёд и стал дружелюбнее к пользователям. Существуют дистрибутивы, максимально похожие на Windows, например Zorin OS, Linux Mint или Linuxfx.

Что привлекает:

полностью бесплатная система;

высокая безопасность и редкие вирусные атаки;

возможность оживить старое оборудование.

Что мешает:

несовместимость с некоторыми программами (например, Adobe Creative Cloud);

сложности у геймеров: не все игры работают идеально;

необходимость привыкать к иной логике настроек.

macOS — билет в экосистему Apple

Пользователи, выбравшие macOS, получают идеальную интеграцию с iPhone, iPad и другими устройствами Apple. Система обеспечивает стабильность, высокий уровень безопасности и отличную оптимизацию под фирменные процессоры M-серии.

Сильные стороны:

надёжность и производительность;

удобное взаимодействие внутри экосистемы Apple;

долгосрочная поддержка.

Слабые стороны:

высокая цена устройств;

ограниченный выбор игр и профессиональных программ для Windows;

закрытость платформы.

ChromeOS и ChromeOS Flex — скорость в облаке

Разработанная Google система ориентирована на работу в интернете. ChromeOS быстро запускается даже на слабом оборудовании и подходит для учебных заведений и офисов.

Достоинства:

бесплатная установка ChromeOS Flex;

высокая скорость и стабильность;

встроенные механизмы защиты.

Недостатки:

зависимость от постоянного доступа к интернету;

ограниченный выбор классических программ;

необходимость адаптироваться к облачной модели работы.

BSD — надёжность для профессионалов

FreeBSD, OpenBSD и другие варианты BSD — это системы для тех, кто ценит абсолютную стабильность и безопасность. Они широко используются в серверных решениях и отличаются гибкостью настроек.

Главные плюсы:

высокая устойчивость и безопасность;

свободная лицензия и полный контроль.

Минусы:

сложность для новичков;

ограниченная поддержка современного оборудования;

установка и настройка в основном через командную строку.

Выбор за пользователем

Каждая альтернатива имеет свои преимущества и ограничения. Windows 10 — это комфорт здесь и сейчас, но без перспективы долгосрочной поддержки. Linux — гибкость и бесплатность, но с требовательной кривой обучения. macOS — дорогая, но гармоничная экосистема. ChromeOS — лёгкая и быстрая система, хотя и с ограничениями. BSD — эталон стабильности, но скорее для специалистов.

Переходить на Windows 11 или искать замену — вопрос личных предпочтений и задач, которые должен решать компьютер.