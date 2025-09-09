Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Sten Porse is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 2:08

Красота без газонокосилки: чем заменяют лужайку домовладельцы

Трава буйвола, мох и осоки названы альтернативой традиционному газону

Есть несколько причин, по которым домовладельцы ищут альтернативы традиционному скошенному двору: снижение затрат на обслуживание, меньшее потребление воды, среда обитания полезных насекомых или просто красивый внешний вид.

Переход на альтернативу газону не обязательно должен быть решением "все или ничего". Можно оставить газонную траву в местах с интенсивным движением — например, на дорожках, вокруг террас и патио. А для зон с низкой проходимостью лучше подойдут другие варианты. Ниже представлены почвопокровные растения, которые создают зеленый ковер и не требуют регулярной стрижки.

01. Трава буйвола (Bouteloua dactyloides)

Характеризуется низким ростом, тонкой текстурой и голубовато-зелёным оттенком. Быстро распространяется, образуя дернину. Каждый куст достигает примерно 15-20 см в высоту и 30 см в ширину. Летом сохраняет зелёный цвет, зимой становится бурым и уходит в покой.

  • Требует: солнца и хорошего дренажа.
  • Засухоустойчива.
  • Продаётся в виде семян или саженцев.

Лучше всего подходит для: участков с низкой проходимостью, склонов, бедных почв.

02. Мох

Создаёт красивый, изумрудный ковер с богатой текстурой. После укоренения не требует стрижки, удобрений и полива.

  • Предпочитает: влажные, тенистые участки.
  • Популярные виды: листовой мох (Hypnum curvifolium), ковровый мох (Hypnum cupressiforme).
  • Распространяется делением кусков.

Лучше всего подходит для: затенённых и влажных мест, зон с редкой проходимостью (для дорожек добавить каменные плитки).

03. Лириопа (Liriope muscari)

Травянистое растение с длинными тонкими листьями, изгибающимися фонтаном. Достигает 30 см в высоту. Листва бывает зелёной или пёстрой.

  • Растёт: на солнце и в полутени, в хорошо дренированных местах.
  • Используется: как бордюр или в массовых посадках.

Лучше всего подходит для: склонов и краёв участка.

04. Трава мондо (Ophiopogon japonicus)

Образует комки, при массовых посадках создаёт текстурированный ковёр. Листья длинные, узкие, изогнутые.

  • Высота: около 30 см.
  • Предпочитает: полутень или рассеянное солнце.
  • Устойчива к вредителям.

В южных регионах может считаться инвазивным растением.

Лучше всего подходит для: малопосещаемых зон, влажных и плодородных почв.

05. Гномий золотой сладкий флаг (Acorus gramineus 'Minimus Aureus')

Карликовый сорт, образующий золотисто-зелёный ковёр.

  • Высота: около 10 см.
  • Ширина разрастания: более 30 см.
  • Предпочитает: солнце или полутень, влажные условия.
  • Полувечнозелёный.

Лучше всего подходит для: влажных мест, дождевых садов, зон с застоем влаги.

06. Осока пенсильванская (Carex pensylvanica)

Низкорослая изумрудно-зелёная осока, быстро разрастается, образуя текстурированное покрытие.

  • Высота: около 15-20 см.
  • Растёт: на умеренно сухих и влажных почвах, на солнце и в полутени.
  • Выдерживает умеренную нагрузку.

Лучше всего подходит для: зон со средней проходимостью, участков с хорошим дренажом.

07. Осока аппалачская (Carex appalachica)

Имеет тонкую листву, наклоняющуюся дугой.

  • Высота растения: до 20 см.
  • Отдельные листья могут достигать 45 см в длину.
  • Предпочитает: полутень и тень, сухие дренированные почвы.
  • Листва обновляется весной после обрезки зимой.

Лучше всего подходит для: затенённых зон с низкой проходимостью и сухими почвами.

