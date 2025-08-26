Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:19

Не форма, а спецодежда: россиянам предлагают новые варианты военной службы

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

В России может появиться больше возможностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Соответствующее предложение подготовило Министерство труда, разместив документ на портале проектов правовых актов.

Новые профессии
В обновлённый список планируют включить:

  • токаря,
  • парашютиста-пожарного,
  • инструктора по трудовой терапии,
  • электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию,
  • печатника плоской печати.

Что изменилось раньше
В 2024 году перечень уже расширили более чем на 100 пунктов. Тогда в него добавили: конюхов, лесорубов, униформистов, штукатуров, смотрителей и ряд других специальностей.

Сроки службы
Альтернативная гражданская служба длится дольше военной:

  • 21 месяц — если служба проходит в организациях, подведомственных органам власти,
  • 18 месяцев — если речь идёт о военных организациях.

