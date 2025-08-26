Не форма, а спецодежда: россиянам предлагают новые варианты военной службы
В России может появиться больше возможностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Соответствующее предложение подготовило Министерство труда, разместив документ на портале проектов правовых актов.
Новые профессии
В обновлённый список планируют включить:
- токаря,
- парашютиста-пожарного,
- инструктора по трудовой терапии,
- электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию,
- печатника плоской печати.
Что изменилось раньше
В 2024 году перечень уже расширили более чем на 100 пунктов. Тогда в него добавили: конюхов, лесорубов, униформистов, штукатуров, смотрителей и ряд других специальностей.
Сроки службы
Альтернативная гражданская служба длится дольше военной:
- 21 месяц — если служба проходит в организациях, подведомственных органам власти,
- 18 месяцев — если речь идёт о военных организациях.
