Не форма, а спецодежда: россиянам предлагают новые варианты военной службы

31.07.2025 в 23:16

От огненного котла до чайного паровоза: в Суздале показывают эволюцию самовара

В Суздальском кремле начала работу уникальная выставка, посвященная истории русского самовара, которую европейцы некогда называли "чайной машиной". Экспозиция охватывает не только классические модели, но и их древних предшественников, включая китайский медный "огненный котел" IV века.

31.07.2025 в 23:11

Автоматическая прибавка: какие пенсии вырастут в августе

С 1 августа в России начался автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году, и за кого работодатели перечисляли страховые взносы в пенсионную систему. Размер увеличения выплат зависит от суммы взносов и периода работы, но не может превышать эквивалент трех пенсионных баллов.

31.07.2025 в 23:07

Новая социальная гарантия: инвалиды боевых действий смогут получать две пенсии одновременно

Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на одновременное получение двух пенсий участникам СВО и ополченцам Донбасса, получившим инвалидность в ходе боевых действий. Новая норма распространяется на тех, кто сражался в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР с 2014 года, а также на добровольцев, заключивших контракты.

30.07.2025 в 22:01

Стало известно, какие болезни развиваются стремительно и приводят к смерти

Несмотря на достижения современной медицины, существуют заболевания, способные привести к летальному исходу всего за несколько суток. Вирусологи предупреждают, что некоторые инфекции развиваются настолько стремительно, что счет идет буквально на часы. Особую опасность представляет менингококковая инфекция

30.07.2025 в 21:43

Какие фрукты могут лишить здорового сна: мнение специалиста

Испанский врач Хосе Мануэль Фелисес предостерег от употребления некоторых фруктов в вечернее время, так как они могут негативно сказаться на качестве сна и пищеварении. По его словам, арбуз и дыня содержат большое количество воды, что приводит к частым ночным пробуждениям из-за необходимости посещать туалет.

30.07.2025 в 0:54

От канцтоваров до формы – власти собирают школьную коробку: кому она достанется

В России может появиться аналог "коробки для новорождённых", но уже для школьников. С такой инициативой выступил Михаил Ветров, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга и председатель Ассоциации производителей детских товаров. В обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова он предложил разработать "школьную коробку".

30.07.2025 в 0:34

40-градусный зной: в каких областях ожидается аномальная жара

Российские синоптики предупредили о наступлении аномально жаркой погоды в ряде регионов страны. По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни столбики термометров в южных и северо-западных областях достигнут критических отметок. Наиболее сложная ситуация ожидается в Крыму, Ставропольском крае и Адыгее.

29.07.2025 в 9:15

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев посетил Ростовскую область с рабочим визитом, в ходе которого посетил крупные спортивные объекты.

