Сильный рубль оживил старые мечты: россияне снова тянутся к "запретным" авто

Покупатели на российском рынке автомобилей всё чаще обращают внимание на альтернативный импорт. После того как стало очевидно, что крупные иностранные автоконцерны не спешат возвращаться в страну, спрос на привычные бренды через параллельные каналы снова вырос.

Почему растет интерес к альтернативному импорту

Главная причина — устойчивое ощущение, что официального возвращения привычных марок ждать не стоит. Многие автолюбители не готовы пересаживаться на новые китайские модели, несмотря на их обилие и разнообразие. На фоне укрепившегося рубля такие автомобили стали доступнее, и все больше россиян предпочитают заказывать машины из-за рубежа.

По словам директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, сейчас именно это направление становится всё более привлекательным:

"Сильный рубль и осознание невозвратности глобальных брендов смещает фокус потребителей на заказ "привычных машин" из-за границы", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Какие автомобили чаще всего везут

Через параллельные схемы в страну поставляют как новые, так и подержанные машины возрастом 3-4 года. В первую очередь речь идёт о моделях Toyota, BMW, KIA, Hyundai, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Особым спросом пользуются автомобили из Китая и Южной Кореи, однако значительная часть машин поступает также через Грузию, Киргизию и Беларусь. Эти страны стали своеобразными транзитными площадками для импорта автомобилей с рынков недружественных государств.

Популярные бренды альтернативного импорта

Кроме перечисленных марок, россияне активно заказывают по альтернативному импорту такие бренды, как: