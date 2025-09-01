Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:46

Сильный рубль оживил старые мечты: россияне снова тянутся к "запретным" авто

Сергей Целиков: укрепление рубля увеличило спрос на автомобили по параллельному импорту

Покупатели на российском рынке автомобилей всё чаще обращают внимание на альтернативный импорт. После того как стало очевидно, что крупные иностранные автоконцерны не спешат возвращаться в страну, спрос на привычные бренды через параллельные каналы снова вырос.

Почему растет интерес к альтернативному импорту

Главная причина — устойчивое ощущение, что официального возвращения привычных марок ждать не стоит. Многие автолюбители не готовы пересаживаться на новые китайские модели, несмотря на их обилие и разнообразие. На фоне укрепившегося рубля такие автомобили стали доступнее, и все больше россиян предпочитают заказывать машины из-за рубежа.

По словам директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, сейчас именно это направление становится всё более привлекательным:

"Сильный рубль и осознание невозвратности глобальных брендов смещает фокус потребителей на заказ "привычных машин" из-за границы", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Какие автомобили чаще всего везут

Через параллельные схемы в страну поставляют как новые, так и подержанные машины возрастом 3-4 года. В первую очередь речь идёт о моделях Toyota, BMW, KIA, Hyundai, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Особым спросом пользуются автомобили из Китая и Южной Кореи, однако значительная часть машин поступает также через Грузию, Киргизию и Беларусь. Эти страны стали своеобразными транзитными площадками для импорта автомобилей с рынков недружественных государств.

Популярные бренды альтернативного импорта

Кроме перечисленных марок, россияне активно заказывают по альтернативному импорту такие бренды, как:

  • Mazda
  • Skoda
  • Audi
  • Lexus
  • Land Rover
  • Chevrolet

