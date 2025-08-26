Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:12

Бензин и дизель уходят в прошлое: автопроизводители срочно ищут замену

Японский и китайский автопроизводители испытали двигатель на аммиаке с сокращением выбросов на 90%

В 2035 году Европа окончательно закроет двери для автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями. Новые экологические нормы оставят на дорогах только электромобили и машины на синтетическом топливе. Производители уже сегодня вынуждены менять стратегию и вкладывать ресурсы в разработку транспорта с нулевым уровнем выбросов.

Продажи электрокаров действительно растут, но далеко не такими темпами, как ожидалось. Главные причины — высокая стоимость и недостаточно развитая инфраструктура.

Аммиак как неожиданное топливо будущего

В поисках альтернатив инженеры обратили внимание на аммиак — вещество, знакомое каждому по бытовой химии. Его молекула состоит из трёх атомов водорода и одного атома азота. Именно он может стать новым видом топлива.

Первый эксперимент провели на двухлитровом четырёхцилиндровом двигателе, созданном японским брендом в партнёрстве с китайской компанией GAC.

Что показал эксперимент

Несмотря на то что двигатель пока остаётся прототипом, его характеристики уже впечатляют:

  • мощность на уровне 161 л. с.;
  • сокращение вредных выбросов на 90%;
  • расход бензина снижен до 20%.

Фактически, это серьёзный шаг к созданию автомобилей, способных сочетать привычную динамику с экологичностью.

Что дальше?

Сегодня речь идёт лишь о первых шагах. Однако сам факт, что простое и доступное вещество вроде аммиака рассматривается в качестве топлива, меняет представление о будущем автопрома. И хотя электромобили остаются главным кандидатом на массовое распространение, подобные разработки могут сыграть ключевую роль в переходный период.

