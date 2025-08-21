Еда без соли, но со вкусом: 4 специи, которые заменяют соль и добавляют аромат
Ограничение соли в рационе — необходимость для многих людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми. Но как сохранить вкус любимых блюд без привычного солоноватого акцента? Диетолог Серхио Торрес в беседе с изданием Vanitatis назвал четыре ароматные и полезные альтернативы соли, которые помогут не жертвовать вкусом ради здоровья.
Вкус без соли: 4 натуральные приправы
"Перец, куркума, базилик и орегано усиливают вкус пищи и гарантируют, что после отказа от соли не ухудшатся вкусовые ощущения", — отметил Торрес.
Каждая из этих приправ обладает собственным характером:
- Чёрный перец — добавляет лёгкую остроту и активизирует обмен веществ;
- Куркума — придаёт блюдам золотистый оттенок и обладает противовоспалительными свойствами;
- Базилик — приносит свежесть и лёгкие нотки сладости;
- Орегано — раскрывается особенно ярко в горячих блюдах, усиливая вкус овощей и мяса.
Такие заменители не только оживляют вкус, но и делают еду более аппетитной на вид — благодаря цвету и аромату.
Что ещё включить в рацион?
Соль можно компенсировать не только специями, но и грамотным подбором продуктов. Диетолог рекомендует налегать на:
- овощи и фрукты — они богаты калием, который помогает уравновешивать натрий в организме;
- бобовые — источник белка и клетчатки без лишней соли;
- продукты с омега-3 — такие как жирная рыба, семена чиа, льняное масло.
"Такой подход особенно важен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — подчеркнул эксперт.
Отказ от соли не должен превращаться в отказ от вкуса. Сбалансированное питание, богатое натуральными ароматами, помогает и чувствовать себя лучше, и наслаждаться едой.
