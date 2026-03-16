Человек чистит снег
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:27

Снежный плен отступает: власти Алтайского края расставили приоритеты в битве с аномальными осадками в марте

В правительстве Алтайского края 16 марта состоялось экстренное совещание, посвященное ликвидации последствий аномальных снегопадов и метелей. Интенсивные осадки, накрывшие регион в середине марта, привели к серьезным затруднениям на федеральных и региональных трассах. Губернатор Виктор Томенко оценил текущую обстановку и распорядился продолжить работу в форсированном режиме до полной нормализации дорожной ситуации. Глава региона отметил, что приоритетной задачей для служб остается обеспечение проезда по маршрутам пассажирского и школьного транспорта.

Масштабы дорожных работ

Для борьбы со снежными заносами дорожные предприятия края перешли на круглосуточную схему дежурств без выходных. Ежедневно на очистку магистралей выходило более пятисот единиц специализированной техники, обеспечивающей бесперебойный проезд. Масштаб бедствия потребовал применения рекордных объемов противогололедных смесей, исчисляемых тысячами тонн.

"Снегопады и метели последних дней привели к значительному ухудшению условий для проезда. Чтобы помочь жителям края, сделать движение безопаснее, дорожники все эти дни работают в усиленном режиме — буквально без перерывов и выходных. За прошедшую неделю на дорогах региона в среднем ежедневно было задействовано более 520 единиц дорожной техники. Специалисты использовали несколько тысяч тонн противогололедных материалов", — сказал губернатор Виктор Томенко.

Интенсивность осадков значительно усложнила задачу, однако ресурсы профильных ведомств позволили избежать полной блокировки основных связующих путей. Технические бригады продолжают мониторинг участков, подверженных наиболее сильным переметам из-за сильного ветра.

Приоритетные направления расчистки

В условиях ограниченных ресурсов штаб по ликвидации последствий стихии утвердил четкий перечень очередности работ. В первую очередь расчищаются трассы с самым высоким транспортным потоком, обеспечивающие логистическую связность населенных пунктов. Отдельное внимание уделяется школьным маршрутам, чтобы дети могли беспрепятственно посещать учебные заведения.

Муниципалитеты получают дополнительную поддержку от краевых властей в случае, если собственных мощностей на местах оказывается недостаточно для борьбы с сугробами. Координация действий между районами позволяет оперативно перебрасывать технику в наиболее проблемные зоны. Такой подход помогает сохранять транспортную доступность даже в отдаленных селах и деревнях.

Графики движения автобусов и специализированного транспорта находятся на особом контроле у профильных министерств. Несмотря на погодные условия, значительных срывов расписания удается избегать благодаря своевременному реагированию профильных служб.

Оценка и прогнозы властей

Глава Алтайского края подчеркнул значимость труда рядовых дорожников в столь сложных погодных условиях. Физическое изматывание персонала сменяется оперативной работой по обеспечению безопасности движения, что требует высокой концентрации. Губернатор выразил признательность специалистам, задействованным в расчистке полотна.

Режим повышенной готовности сохраняется до момента полного восстановления дорожной инфраструктуры. Усилия по снегоуборке не будут снижены до полного исчезновения наледи и расчистки обочин на второстепенных дорогах. Власти планируют удерживать высокие темпы работы, опираясь на текущую ситуацию и актуальные прогнозы метеорологов.

Ситуация остается управляемой, хотя сохранение текущей температуры и осадков требует высокой мобильности всех вспомогательных подразделений. В правительстве региона продолжают ежедневный контроль за отчетностью по расходу материалов и состоянию транспортных артерий.

Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

