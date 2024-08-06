Установлены причины землетрясений на пути газопровода Россия — Китай на юго-востоке Горного Алтая

Учёные из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН совместно с коллегами из Института археологии и этнографии СО РАН, Института географии РАН, Новосибирского и Московского государственных университетов провели комплексные палеосейсмологические исследования на юго-востоке Горного Алтая. Их результаты вышли в журнале International Geology Review, сообщила во вторник пресс-служба ИНГГ СО РАН.
В ходе исследования Курайской зоны разломов на стыке Курайской впадины с одноимённым хребтом и Кубадринским массивом найдены многочисленные поверхностные разрывы древних землетрясений, многие из них — на расстоянии не более километра от возможного маршрута газопровода из России в Китай.
В поиске следов доисторических бедствий использовались спутниковые снимки, данные аэрофотосъемки с беспилотного летательного аппарата, проводились структурно-геоморфологические, тренчинговые, археосейсмологические и георадиолокационные исследования.
Горные системы Центральной Азии, включая Горный Алтай — результат продолжающегося столкновения двух континентальных плит — Евразии и Индостана. Этот процесс приводит к росту Курайского хребта с одновременным сокращением площади одноимённой впадины и сопровождается периодическими подземными толчками. Учёные насчитали одиннадцать голоценовых палеоземлетрясений с магнитудой в 6,5-7,6 баллов, последнее из них произошло между 1450 и 1650 годами.
И новые не исключены, что нужно учитывать для оценки сейсмического режима и сейсмической опасности Юго-Восточного Алтая, заметил научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Евгений Деев.
Фото: Институт цитологии и генетики СО РАН/Олег Костерин (CC BY-SA 4.0)
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