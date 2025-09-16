Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Перевал Чике-Таман Алтай
Перевал Чике-Таман Алтай
© Wikipedia by Александр Лещёнок is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:19

Туризм на контрастах: небесная красота и земные неудобства Алтая

Петербуржец назвал минусы отдыха в Горном Алтае: дорогие отели и тараканы в номерах

Конские цены, сомнительные чебуреки и тараканы в номерах — с такими реалиями, по словам туриста из Петербурга, сталкиваются путешественники в Горном Алтае. Об этом он рассказал изданию "АБН24". Несмотря на это, красота местной природы всё же оказалась для него сильнее бытовых неудобств.

Туризм без комфорта

По мнению петербуржца Вениамина Шевцова, Алтай пока не готов к туристам, которые рассчитывают на комфортный отдых. Он отметил, что низкий уровень сервиса характерен даже для популярных направлений, где туристический поток растёт из года в год.

"Там нет благоустроенных туалетов и мест отдыха, а пирожки и чебуреки в местных лавках туристы покупают на собственный страх и риск. В приличных заведениях и отелях — конские цены", — поделился путешественник.

Проживание и быт

Шевцов рассказал, что отели и гостевые дома, предлагающие номера по доступной цене, зачастую разочаровывают постояльцев. Комнаты там маленькие, кондиционеры нередко не работают, а чистота оставляет желать лучшего.

"Номера за небольшие деньги маленькие, кондиционеры в них не работают, зато могут быть тараканы", — отметил он.

С его слов, туристам стоит быть готовыми к подобным бытовым трудностям и заранее учитывать их при планировании поездки.

Когда природа перевешивает

Несмотря на критику, сам путешественник подчеркнул: все минусы были перекрыты впечатлениями от Алтая.

Горные пейзажи, бирюзовые реки и густые сосновые леса произвели на него сильное впечатление. По словам Шевцова, именно ради этого многие готовы мириться с неудобствами и высокими ценами.

Туризм на Алтае: цифры и факты

  • По данным республиканских властей, в 2023 году Алтайский край и Республика Алтай посетили более 3 миллионов туристов.
  • Наиболее популярными остаются поездки к Телецкому озеру, Чуйскому тракту и знаменитым горным перевалам.
  • При этом эксперты в сфере туризма отмечают: регион активно развивается, но инфраструктура пока отстаёт от запросов современного путешественника.

Чего ждать туристам

Туристы, отправляющиеся в этот регион, должны быть готовы к:

  • высоким ценам в отелях и ресторанах;
  • минимальному уровню сервиса в бюджетных местах;
  • отсутствию благоустроенных общественных зон;
  • риску столкнуться с антисанитарией.

В то же время Алтай остаётся одной из самых живописных точек России, где природа берёт верх над недостатками сферы обслуживания.

