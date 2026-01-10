Алтай готовит туристический удар по рынку Китая: маршруты запускают уже в начале 2026 года

Алтайский край готовит масштабный туристический перезапуск для гостей из Китая — в регионе разработали специальные маршруты и планируют запустить их уже в начале 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности Александра Барышникова. По его словам, новые предложения должны усилить международную узнаваемость региона и стать точкой роста для экономики, сервиса и межкультурных связей.

Ставка на китайский рынок и инфраструктуру

Александр Барышников отметил, что Алтайский край не ограничивается разработкой новых туров, а параллельно усиливает инфраструктуру и качество обслуживания. Регион, по его словам, ориентируется на создание комфортных условий для гостей, расширение спектра услуг и поддержку туристических компаний, готовых работать с иностранным потоком.

"Алтайский край активно готовится к приему туристов из Китая. Мы работаем над созданием комфортной инфраструктуры, улучшением качества обслуживания и расширением ассортимента туристических услуг. Наши маршруты, ориентированные на китайских путешественников, будут способствовать укреплению межкультурных связей, экономическому росту региона и повышению узнаваемости Алтайского края на международной арене", — сообщил начальник управления по развитию туризма Александр Барышников.

По словам чиновника, операционная готовность края оценивается как высокая. Для первого этапа уже есть заинтересованные туроператоры и объекты показа, а также средства размещения и питания, способные соответствовать требованиям сервисного обслуживания. В числе условий также обозначено сопровождение туристов аттестованными гидами и инструкторами-проводниками.

Три маршрута: от "Алтай-терапии" до связки с Байкалом

Всего подготовили три маршрута, два из которых разработаны совместно с другими регионами. Первый — "Алтай-терапия: счастье через край" — рассчитан на семь дней и включает поездку по ключевым точкам края. В программу вошли ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", долина семейного отдыха "Алтайское холмогорье" в селе Алтайское, курорт Белокуриха, этно-центр "Кержацкие палати", а также Бийск и Барнаул. Туристам обещают посещение около 20 объектов показа и участие в трёх мастер-классах.

Второй маршрут — "Великий Алтай: в поисках Дао" — создан совместно с Республикой Алтай. Он задуман как вариант и для спокойного отдыха, и для активных путешествий. Программа начинается с размещения в пятизвёздочном отеле на туристской территории "Белокуриха горная", а затем предполагает знакомство с русскими традициями в старообрядческой деревне. В зимний период в маршрут включают поездку на озеро Светлое, которое в сообщении называют единственным в России местом зимовки лебедей-кликунов.

Байкал — Алтай: недельный тур с игорной зоной и пещерами

Третий маршрут — "Зелёный маршрут: Байкал — Алтай" — также рассчитан на неделю и включает четыре локации в Иркутской области и 11 в Алтайском крае. По плану туристы побывают в Барнауле, на курорте Белокуриха, а также в игорной зоне "Сибирская монета". В программу входят Тавдинские пещеры, парк Рериха и дендропарк "Алтайское Холмогорье", что делает маршрут одновременно культурным и природным.

Запуск всех маршрутов планируется с начала 2026 года. Власти рассчитывают, что этот продукт поможет укрепить позиции Алтайского края на международном туристическом рынке и системно увеличить поток гостей из Китая.