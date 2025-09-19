Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
экотуризм
экотуризм
© www.flickr.com by Oleg Brovko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:51

Алтай встречает Китай: безвиз превратил Сибирскую Швейцарию в новую точку притяжения

Ольга Филипенкова: на Алтае появятся меню и экскурсии, адаптированные для китайских гостей

Алтай готовится к наплыву туристов из Китая: после того как Владимир Путин пообещал ввести зеркальный безвизовый режим, регион активно перестраивает инфраструктуру под потребности новых гостей. Первые шаги уже сделаны: с 11 по 21 сентября в республике проходит ознакомительный тур для топ-менеджеров ведущих китайских туркомпаний.

В программе их визита — знакомство с ключевыми достопримечательностями и возможностями Алтая: игорная зона "Сибирская монета", мараловодческие хозяйства, курорты Белокуриха и Манжерок, прогулки верхом, поездки на квадроциклах, рафтинг по горным рекам и даже посещение банных комплексов. Организатором поездки выступил Центр стратегических разработок.

Адаптация сервиса под китайских гостей

"В туристических зонах будут открываться рестораны с китайской кухней, на данном этапе хотя бы появляются меню с привычными для гостей блюдами. Будут разработаны специальные экскурсионные маршруты, которые учитывают интерес китайских путешественников к живописным и "фотогеничным” местам", — рассказала первый замминистра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.

Сейчас в регионе активно готовят информационные материалы на китайском языке, обновляют вывески и обучают персонал гостиниц. В числе самых востребованных локаций для китайцев названы перевал Кату-Ярык, Телецкое озеро и марсианские пейзажи Чуйской степи.

Туроператоры вспоминают допандемийные времена

Представители местных туркомпаний уверены: спрос будет высоким.

"Ждем возвращения китайцев — раньше, до пандемии, они приезжали к нам большими автобусами. Предложить есть что — например, сплав по Катуни. Свозим еще в Тавдинские пещеры, к Камышлинскому водопаду, на пасеку", — рассказали в компании "Каро".

В "Алтай-тур" отметили, что до 2020 года китайские группы были частыми гостями, но отличались особой требовательностью.

"Помню, принимали группу из КНР, у них было 40 пунктов требований! По размещению, питанию и так далее. Обязательное условие — в каждом автобусе должен быть вайфай. А с этим у нас проблема", — поделилась представительница компании.

Что изменилось после пандемии

Если раньше нехватка гостиниц была серьёзной проблемой, то сегодня ситуация заметно улучшилась. Особенно вырос выбор в люксовом сегменте: современные отели и базы отдыха готовы принимать группы высокого уровня. Тем не менее вопросы интернета и связи в природных зонах остаются актуальными.

Сравнение ожиданий китайских туристов и возможностей Алтая

Потребности туристов Текущее состояние на Алтае
Двуязычные вывески и буклеты Активно внедряются
Китайская кухня Первые рестораны и меню появились
Wi-Fi в автобусах и на маршрутах Есть в гостиницах, но отсутствует в природе
Экскурсии к "фотогеничным" местам Разрабатываются новые маршруты
Высокий уровень отелей Дефицит решён, особенно в премиум-сегменте

Советы шаг за шагом для бизнеса

  1. Гостиницам — внедрить меню и инструкции на китайском языке.
  2. Туроператорам — адаптировать экскурсионные программы под запрос "фотогеничности".
  3. Перевозчикам — подумать о мобильных маршрутизаторах для обеспечения интернета в автобусах.
  4. Ресторанам — расширять ассортимент, включая привычные блюда китайской кухни.
  5. Региональным властям — наладить сотрудничество с китайскими туркомпаниями для стабильного потока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать культурные особенности гостей.
    → Последствие: потеря интереса и плохие отзывы.
    → Альтернатива: учитывать гастрономические привычки и традиции китайских туристов.

  • Ошибка: не решать проблему связи.
    → Последствие: негативное впечатление и жалобы.
    → Альтернатива: устанавливать Wi-Fi-роутеры в автобусах и на точках отдыха.

  • Ошибка: ограничиться только природными объектами.
    → Последствие: узкий выбор туров.
    → Альтернатива: добавлять культурные и этнографические программы.

А что если…

А что если безвизовый поток китайцев действительно вырастет до уровня 2019 года? Тогда Алтай сможет превратиться в один из центров международного туризма России. Это потребует увеличения числа гидов, владеющих китайским языком, и развития транспортной инфраструктуры. Но при этом регион получит новые инвестиции и рабочие места.

Плюсы и минусы приёма китайских туристов

Плюсы Минусы
Рост турпотока и доходов Высокие требования к сервису
Новые инвестиции в инфраструктуру Проблемы с интернетом и логистикой
Развитие гостиничной сети Возможное удорожание услуг для местных туристов
Культурный обмен Риск перегрузки природных зон

FAQ

Сколько китайцы смогут находиться на Алтае по безвизу?
До 30 дней, как и в других регионах России.

Что чаще всего интересует туристов из КНР?
Живописные виды, природные парки, фотогеничные локации, этническая культура.

Готов ли Алтай к большому числу туристов?
С гостиницами стало лучше, но остаются проблемы с интернетом и транспортом.

Мифы и правда

  • Миф: китайцы приезжают только в Москву и Петербург.
    Правда: Алтай был популярен у них ещё до пандемии.

  • Миф: у региона нет люксовых отелей.
    Правда: предложение в премиум-сегменте заметно выросло.

  • Миф: китайцам интересны только шопинг-туры.
    Правда: главная цель — природа и фотогеничные ландшафты.

3 интересных факта

  1. Телецкое озеро входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  2. Алтай называют "Сибирской Швейцарией" за красоту горных пейзажей.
  3. До пандемии число китайских туристов в регионе достигало десятков тысяч в год.

Исторический контекст

  • До 2020 года: массовые автобусные туры из Китая на Алтай.
  • 2020-2021 годы: пандемия останавливает поток.
  • 2022-2024 годы: постепенное восстановление туризма.
  • 2025 год: подготовка к приёму китайцев в условиях безвиза и первые ознакомительные визиты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи объяснили, как безопасно вводить новые продукты ребёнку в путешествии сегодня в 13:56

Как в путешествии приручить ребёнка к незнакомым продуктам безопасно

Новые продукты в путешествии могут стать вызовом для ребёнка. Врачи и родители делятся советами, как безопасно вводить блюда местной кухни и сохранить здоровье малыша.

Читать полностью » Uber запустил сервис сафари в Кении: поездки теперь доступны через приложение сегодня в 13:45

Uber пришёл в джунгли: теперь сафари можно заказать как такси

Uber запустил Uber Safari в Кении: теперь туристам доступно сафари в Найроби через приложение. Узнайте о ценах и особенностях туров. 3 часа в дикой природе.

Читать полностью » Педиатры советуют осторожно знакомить ребёнка с местной кухней в поездках сегодня в 12:59

Эти продукты врачи советуют не давать детям за границей

Зарубежные путешествия несут пищевые риски для детей. Врачи делятся списком продуктов, которых стоит избегать, чтобы отдых не превратился в проблему со здоровьем.

Читать полностью » Туристы делятся опытом: не всегда лекарства можно купить на месте сегодня в 10:54

Туристы делятся историями: своя аптечка в дороге важнее, чем кажется

Многие туристы надеются купить лекарства в пункте назначения. Врачи и путешественники объясняют, зачем брать аптечку с собой и какие риски ждут без неё.

Читать полностью » Врачи рассказали, какие лекарства и средства нужны в аптечке для походов сегодня в 9:51

Что добавить в набор лекарств, если идёте в горы или лес

Поход требует особой подготовки. Врачи и туристы делятся советами, что добавить к стандартному набору аптечки, чтобы чувствовать себя в безопасности в горах и на природе.

Читать полностью » Врачи объяснили, как подготовить ребёнка к смене часового пояса в путешествии сегодня в 8:50

Один приём помогает ребёнку быстрее привыкнуть к новому часовому поясу

Смена часового пояса становится испытанием для детей. Врачи и родители делятся советами, как подготовить ребёнка к путешествию и облегчить адаптацию к новому времени.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как собрать компактную аптечку для поездки сегодня в 7:48

Как собрать аптечку в путешествие и не перегрузить багаж

Аптечка в путешествии должна быть компактной, но полезной. Эксперты и врачи делятся списком лекарств и средств, которые помогут без лишнего перегруза багажа.

Читать полностью » Врачи объяснили, как укрепить иммунитет ребёнка перед предстоящим путешествием сегодня в 6:46

Как подготовить иммунитет ребёнка к дороге и новым условиям

Путешествия становятся испытанием для иммунитета ребёнка. Врачи делятся практическими советами, как подготовить организм малыша к дороге и снизить риск болезней.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные впервые синтезировали метантетрол — молекулу с четырьмя гидроксильными группами
Дом

Эксперты по уборке: уксус и спирт не уступают магазинным средствам для мытья окон
Культура и шоу-бизнес

Университет Теннесси запустит курс по истории США через игры серии GTA
Туризм

Байкал готовят к наплыву туристов: проект "360" благоустраивает экотропы и зоны отдыха
Наука

ДВО РАН: минералы могут использоваться для безопасного захоронения радиоактивного цезия-137
Спорт и фитнес

Тренер Джорджия Тёрнер: убрать жир только с рук невозможно, нужен комплексный подход
Дом

Чеснок используют для отпугивания крыс и мышей в домах и на дачах
Еда

Грейпфрут может вызвать побочные эффекты при приёме статинов и лекарств от давления — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet