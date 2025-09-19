Алтай встречает Китай: безвиз превратил Сибирскую Швейцарию в новую точку притяжения

Алтай готовится к наплыву туристов из Китая: после того как Владимир Путин пообещал ввести зеркальный безвизовый режим, регион активно перестраивает инфраструктуру под потребности новых гостей. Первые шаги уже сделаны: с 11 по 21 сентября в республике проходит ознакомительный тур для топ-менеджеров ведущих китайских туркомпаний.

В программе их визита — знакомство с ключевыми достопримечательностями и возможностями Алтая: игорная зона "Сибирская монета", мараловодческие хозяйства, курорты Белокуриха и Манжерок, прогулки верхом, поездки на квадроциклах, рафтинг по горным рекам и даже посещение банных комплексов. Организатором поездки выступил Центр стратегических разработок.

Адаптация сервиса под китайских гостей

"В туристических зонах будут открываться рестораны с китайской кухней, на данном этапе хотя бы появляются меню с привычными для гостей блюдами. Будут разработаны специальные экскурсионные маршруты, которые учитывают интерес китайских путешественников к живописным и "фотогеничным” местам", — рассказала первый замминистра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.

Сейчас в регионе активно готовят информационные материалы на китайском языке, обновляют вывески и обучают персонал гостиниц. В числе самых востребованных локаций для китайцев названы перевал Кату-Ярык, Телецкое озеро и марсианские пейзажи Чуйской степи.

Туроператоры вспоминают допандемийные времена

Представители местных туркомпаний уверены: спрос будет высоким.

"Ждем возвращения китайцев — раньше, до пандемии, они приезжали к нам большими автобусами. Предложить есть что — например, сплав по Катуни. Свозим еще в Тавдинские пещеры, к Камышлинскому водопаду, на пасеку", — рассказали в компании "Каро".

В "Алтай-тур" отметили, что до 2020 года китайские группы были частыми гостями, но отличались особой требовательностью.

"Помню, принимали группу из КНР, у них было 40 пунктов требований! По размещению, питанию и так далее. Обязательное условие — в каждом автобусе должен быть вайфай. А с этим у нас проблема", — поделилась представительница компании.

Что изменилось после пандемии

Если раньше нехватка гостиниц была серьёзной проблемой, то сегодня ситуация заметно улучшилась. Особенно вырос выбор в люксовом сегменте: современные отели и базы отдыха готовы принимать группы высокого уровня. Тем не менее вопросы интернета и связи в природных зонах остаются актуальными.

Сравнение ожиданий китайских туристов и возможностей Алтая

Потребности туристов Текущее состояние на Алтае Двуязычные вывески и буклеты Активно внедряются Китайская кухня Первые рестораны и меню появились Wi-Fi в автобусах и на маршрутах Есть в гостиницах, но отсутствует в природе Экскурсии к "фотогеничным" местам Разрабатываются новые маршруты Высокий уровень отелей Дефицит решён, особенно в премиум-сегменте

Советы шаг за шагом для бизнеса

Гостиницам — внедрить меню и инструкции на китайском языке. Туроператорам — адаптировать экскурсионные программы под запрос "фотогеничности". Перевозчикам — подумать о мобильных маршрутизаторах для обеспечения интернета в автобусах. Ресторанам — расширять ассортимент, включая привычные блюда китайской кухни. Региональным властям — наладить сотрудничество с китайскими туркомпаниями для стабильного потока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать культурные особенности гостей.

→ Последствие: потеря интереса и плохие отзывы.

→ Альтернатива: учитывать гастрономические привычки и традиции китайских туристов.

Ошибка: не решать проблему связи.

→ Последствие: негативное впечатление и жалобы.

→ Альтернатива: устанавливать Wi-Fi-роутеры в автобусах и на точках отдыха.

Ошибка: ограничиться только природными объектами.

→ Последствие: узкий выбор туров.

→ Альтернатива: добавлять культурные и этнографические программы.

А что если…

А что если безвизовый поток китайцев действительно вырастет до уровня 2019 года? Тогда Алтай сможет превратиться в один из центров международного туризма России. Это потребует увеличения числа гидов, владеющих китайским языком, и развития транспортной инфраструктуры. Но при этом регион получит новые инвестиции и рабочие места.

Плюсы и минусы приёма китайских туристов

Плюсы Минусы Рост турпотока и доходов Высокие требования к сервису Новые инвестиции в инфраструктуру Проблемы с интернетом и логистикой Развитие гостиничной сети Возможное удорожание услуг для местных туристов Культурный обмен Риск перегрузки природных зон

FAQ

Сколько китайцы смогут находиться на Алтае по безвизу?

До 30 дней, как и в других регионах России.

Что чаще всего интересует туристов из КНР?

Живописные виды, природные парки, фотогеничные локации, этническая культура.

Готов ли Алтай к большому числу туристов?

С гостиницами стало лучше, но остаются проблемы с интернетом и транспортом.

Мифы и правда

Миф: китайцы приезжают только в Москву и Петербург.

Правда: Алтай был популярен у них ещё до пандемии.

Миф: у региона нет люксовых отелей.

Правда: предложение в премиум-сегменте заметно выросло.

Миф: китайцам интересны только шопинг-туры.

Правда: главная цель — природа и фотогеничные ландшафты.

3 интересных факта

Телецкое озеро входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Алтай называют "Сибирской Швейцарией" за красоту горных пейзажей. До пандемии число китайских туристов в регионе достигало десятков тысяч в год.

Исторический контекст