Алсу впервые раскрыла правду о разводе: тайна 18 лет брака оказалась другой

Жизнь певицы Алсу давно вызывает интерес у публики, а её недавний откровенный разговор с журналом "OK!" стал настоящим событием. В интервью артистка впервые открыто рассказала о причинах развода с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым она прожила в браке 18 лет.

Семейная жизнь и поддержка

После свадьбы певица оказалась в совершенно новых для себя условиях.

"Меня, можно сказать, из рук отца передали в руки Яна, который точно так же меня носил на руках. Я себя чувствовала как за каменной стеной", — сказала певица Алсу.

Она призналась, что сразу почувствовала надежную опору: бытовые вопросы решались без её участия, вокруг был персонал, а сама жизнь казалась лёгкой и беззаботной. Именно тогда Алсу позволила себе отказаться от плотного гастрольного графика, сосредоточившись на семье и детях.

Музыка и личные границы

Несмотря на желание мужа, чтобы она полностью посвятила себя дому, любовь к музыке оставалась частью её жизни. Певица продолжала записывать песни, хотя Абрамов не видел в этом смысла: "у тебя и так всё есть". Для Алсу это было не просто хобби, а способ сохранить собственную идентичность.

Благодарность за прожитые годы

Артистка подчеркнула, что не жалеет о браке: у пары трое детей, а сама она долгое время чувствовала себя счастливой.

"Много лет я была счастлива как женщина, как мама, как человек, и я благодарна Яну за годы нашей совместной истории, нашей семьи", — отметила певица Алсу.

По её словам, супруг подарил ей красивую жизнь и заботу, сравнимую с тем, что когда-то давал отец.

Личный пример и влияние семьи

На протяжении долгих лет певица равнялась на мать, которая умела мудро сглаживать острые углы в отношениях с отцом. Но со временем Алсу стала иначе смотреть на подобное поведение.

"Сейчас у меня всё изменилось в этом смысле, я эту мудрость считаю… не мудростью уже", — призналась певица Алсу.

С её точки зрения, умение закрывать глаза на неприятные ситуации и ради семьи терпеть неудобства нельзя назвать настоящей мудростью.

Причины развода

Артистка не стала вдаваться в подробности, но косвенно подтвердила, что речь шла о неверности со стороны мужа. Долгое раздражение, которое она пыталась подавлять, со временем накопилось.

"Были разные моменты, которые меня не устраивали, на которые я пыталась закрывать глаза, но потом произошло некое событие, которое стало для меня, в общем-то, не причиной, а уже окончательным поводом", — рассказала певица Алсу.

По её словам, в том, что происходило, есть и её ответственность: она сама позволяла подобное отношение.

Реакция Абрамова

Для бизнесмена решение супруги стало неожиданностью: он привык, что ему многое сходило с рук. Но на этот раз Алсу проявила твёрдость и настояла на разводе.

Новая жизнь и внутренний комфорт

Сегодня певица ощущает полную свободу и умиротворение. Она признаётся, что переживает счастливый период, даже находясь одна.

"Я порхаю просто оттого, что мне хорошо внутри себя", — сказала певица Алсу.

Звезда отмечает, что забыла о состоянии апатии и усталости, которое раньше иногда накрывало её.