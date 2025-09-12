Алсу впервые раскрыла правду о разводе: тайна 18 лет брака оказалась другой
Жизнь певицы Алсу давно вызывает интерес у публики, а её недавний откровенный разговор с журналом "OK!" стал настоящим событием. В интервью артистка впервые открыто рассказала о причинах развода с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым она прожила в браке 18 лет.
Семейная жизнь и поддержка
После свадьбы певица оказалась в совершенно новых для себя условиях.
"Меня, можно сказать, из рук отца передали в руки Яна, который точно так же меня носил на руках. Я себя чувствовала как за каменной стеной", — сказала певица Алсу.
Она призналась, что сразу почувствовала надежную опору: бытовые вопросы решались без её участия, вокруг был персонал, а сама жизнь казалась лёгкой и беззаботной. Именно тогда Алсу позволила себе отказаться от плотного гастрольного графика, сосредоточившись на семье и детях.
Музыка и личные границы
Несмотря на желание мужа, чтобы она полностью посвятила себя дому, любовь к музыке оставалась частью её жизни. Певица продолжала записывать песни, хотя Абрамов не видел в этом смысла: "у тебя и так всё есть". Для Алсу это было не просто хобби, а способ сохранить собственную идентичность.
Благодарность за прожитые годы
Артистка подчеркнула, что не жалеет о браке: у пары трое детей, а сама она долгое время чувствовала себя счастливой.
"Много лет я была счастлива как женщина, как мама, как человек, и я благодарна Яну за годы нашей совместной истории, нашей семьи", — отметила певица Алсу.
По её словам, супруг подарил ей красивую жизнь и заботу, сравнимую с тем, что когда-то давал отец.
Личный пример и влияние семьи
На протяжении долгих лет певица равнялась на мать, которая умела мудро сглаживать острые углы в отношениях с отцом. Но со временем Алсу стала иначе смотреть на подобное поведение.
"Сейчас у меня всё изменилось в этом смысле, я эту мудрость считаю… не мудростью уже", — призналась певица Алсу.
С её точки зрения, умение закрывать глаза на неприятные ситуации и ради семьи терпеть неудобства нельзя назвать настоящей мудростью.
Причины развода
Артистка не стала вдаваться в подробности, но косвенно подтвердила, что речь шла о неверности со стороны мужа. Долгое раздражение, которое она пыталась подавлять, со временем накопилось.
"Были разные моменты, которые меня не устраивали, на которые я пыталась закрывать глаза, но потом произошло некое событие, которое стало для меня, в общем-то, не причиной, а уже окончательным поводом", — рассказала певица Алсу.
По её словам, в том, что происходило, есть и её ответственность: она сама позволяла подобное отношение.
Реакция Абрамова
Для бизнесмена решение супруги стало неожиданностью: он привык, что ему многое сходило с рук. Но на этот раз Алсу проявила твёрдость и настояла на разводе.
Новая жизнь и внутренний комфорт
Сегодня певица ощущает полную свободу и умиротворение. Она признаётся, что переживает счастливый период, даже находясь одна.
"Я порхаю просто оттого, что мне хорошо внутри себя", — сказала певица Алсу.
Звезда отмечает, что забыла о состоянии апатии и усталости, которое раньше иногда накрывало её.
