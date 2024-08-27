Кризис окончен: Алроса назначает дивиденды на 18 миллиардов рублей

Наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" рекомендовал к выплате дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 2,49 рубля на акцию. Общая сумма выплат может составить почти 18,339 миллиарда рублей.

Чистая прибыль компании по МСФО за этот период составила 37 миллиардов рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 19 октября.

По итогам первого полугодия 2024 года чистая прибыль "Алросы" по МСФО уменьшилась на 34% и составила 36,6 миллиарда рублей.

На Московской бирже обыкновенные акции "Алросы" к 15:04 ускорили падение и опустились до 52,53 рубля (-4,16%). Такая динамика отмечена после сообщения компании о размере дивидендов за первое полугодие. К 15:15 акции замедлили снижение до 52,88 рубля (-3,52%).

Акции АЛРОСА (ALRS) отреагировали на новость умеренно негативно. До появления новостей о дивидендах бумаги теряли около 1,9%, но после публикации информации о размере выплат падение ускорилось до 3,54%. На Московской бирже акции торговались по 52,87 рубля.

"Алроса" ведёт добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазного сырья, а также его огранкой.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) — 25%. Администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, имеют 8% акций. В свободном обращении находится около 34% ценных бумаг компании.

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