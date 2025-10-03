Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Альпы
Альпы
© Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:12

Альпы на диете: горы сбрасывают лёд быстрее, чем люди килограммы

Учёные прогнозируют почти полное исчезновение альпийских ледников к концу текущего века

Ледники Альп переживают ускоренное таяние, и это уже нельзя назвать локальной проблемой Швейцарии. Согласно последнему отчёту GLAMOS (Swiss Glacier Monitoring Network) и SCC (Швейцарского комитета по мониторингу криосферы), зима 2024/25 принесла крайне мало снега, а аномальные июньские волны тепла "съели" около 3% массы льда всего за несколько недель. Учёные фиксируют, что за 10 лет Швейцария потеряла примерно четверть своего ледяного объёма, а с 2016 по 2022 годы исчезло около сотни ледников.

Сравнение динамики потерь льда

Год Потери массы ледников Особенности сезона
2022 5,9% (рекорд) Экстремально жаркое лето
2023 4,4% Тёплый год с малоснежной зимой
2024/25 ~3% Мало снега, ранние волны жары
Последние 10 лет -25% объёма Стойкий тренд на сокращение
Прогноз к 2100 почти полное исчезновение При сохранении нынешних темпов

Советы шаг за шагом

  1. Сократить выбросы парниковых газов на глобальном уровне — ключевой фактор сохранения ледников.

  2. Ввести дополнительные меры энергосбережения в странах Европы и поддерживать развитие "зелёной" энергетики.

  3. Создавать инфраструктуру для адаптации: новые водохранилища, устойчивые к климатическим рискам системы водоснабжения.

  4. Развивать мониторинг и предупреждение катастроф (лавины, камнепады).

  5. Поддерживать международное сотрудничество: Альпы — лишь часть глобальной системы таяния ледников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать таяние ледников исключительно местной проблемой.
    Последствие: отсутствие глобальных действий, рост риска для всей Европы.
    Альтернатива: воспринимать Альпы как индикатор климатических процессов планеты.

  • Ошибка: полагаться на отдельные холодные зимы как "опровержение" потепления.
    Последствие: игнорирование долгосрочного тренда.
    Альтернатива: опираться на многолетние данные мониторинга.

  • Ошибка: откладывать климатические меры.
    Последствие: необратимая потеря ледников к концу века.
    Альтернатива: резкое сокращение выбросов в ближайшие десятилетия.

А что если…

А что если ледники исчезнут быстрее, чем прогнозируют? Европа может столкнуться с хронической нехваткой воды летом, снижением выработки гидроэнергии, ростом числа наводнений и оползней. Это изменит не только экосистемы, но и экономику целых регионов.

Плюсы и минусы таяния ледников

Плюсы Минусы
Временно больше воды в реках Дефицит воды летом из-за отсутствия "ледяных резервуаров"
Новые зоны для туризма и строительства Рост камнепадов, лавин и геологических катастроф
Освобождение территорий для исследований Исчезновение уникальных экосистем и видов
Возможность изучить климатические процессы Ускорение глобального потепления через снижение альбедо

FAQ

Почему ледники тают именно сейчас так быстро?
Потепление климата наложилось на малоснежные зимы: лёд остался без защитного слоя.

Можно ли остановить процесс?
Полностью — нет, но сокращение выбросов поможет сохранить часть ледников выше 3000 м.

Как это повлияет на Европу?
Риски — перебои с водой, угрозы гидроэнергетике, рост числа катастроф.

Почему Швейцария в центре внимания?
Здесь более 1400 ледников, которые изучаются десятилетиями и служат индикаторами климатических изменений.

Что будет к 2100 году?
Большинство ледников в Альпах исчезнет, если не изменить ситуацию.

Мифы и правда

  • Миф: если будет снежная зима, ледники восстановятся.
    Правда: снежный покров даёт лишь краткосрочную защиту, долгосрочный тренд остаётся отрицательным.

  • Миф: это проблема только Швейцарии.
    Правда: ледники питают реки всей Европы и обеспечивают водой миллионы людей.

  • Миф: таяние ледников улучшит водоснабжение.
    Правда: сначала воды станет больше, но затем запасы исчезнут полностью.

Исторический контекст

  1. Первые описания альпийских ледников относятся к античности: их считали "вечными".

  2. В XIX веке учёные зафиксировали начало "отступления" ледников, связанное с окончанием Малого ледникового периода.

  3. С середины XX века темпы таяния резко возросли — параллельно росту индустриализации и выбросов CO₂.

  4. XXI век стал временем рекордных потерь льда — по масштабам сопоставимых с глобальными климатическими кризисами прошлого.

Три интересных факта

  1. За последние семь лет Швейцария потеряла 10% массы всех своих ледников.

  2. Ронский ледник в Альпах закрывают специальными геотекстильными плёнками, чтобы замедлить таяние.

  3. Ледники — это природные архивы: в их толще хранятся пузырьки воздуха возрастом в тысячи лет, позволяющие изучать древний климат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Холодные напитки вызывают тяжесть в желудке и усиливают тревожность — доцент Тяньин Ву сегодня в 7:17

Оказывается, важно не только что вы едите, но и как горячо: температура пищи напрямую влияет на психическое здоровье

Холодный айс-кофе или горячий суп? Учёные выяснили, что температура еды и напитков влияет не только на пищеварение, но и на психику.

Читать полностью » Пупок у большинства людей остаётся втянутым из-за коллагеновых волокон — японские хирурги сегодня в 6:17

Каждый день смотрим на него в зеркало и не замечаем главного: японские хирурги раскрыли тайну втянутого пупка

Почему у большинства людей пупок втянутый? Японские хирурги обнаружили скрытую структуру, которая отвечает за его форму и может изменить подход к операциям.

Читать полностью » Недосып ускоряет старение мозга и повышает риск деменции — исследователи Каролинского института сегодня в 5:17

Мозг стареет быстрее, чем паспорт в кармане: недосып делает его «старше» уже через годы плохого сна

Новое исследование показало: плохой сон способен ускорить старение мозга и добавить ему годы. Что это значит для здоровья и как защитить себя?

Читать полностью » Ariane Group: первый испытательный запуск ракеты сегодня в 4:25

Водород против метана: почему Европа решила отказаться от старого топлива

Европа готовится испытать первую многоразовую ракету. Получится ли у "Фемиды" сократить десятилетнее отставание от Falcon 9 и изменить рынок запусков?

Читать полностью » NASA зафиксировало сигнал зонда сегодня в 3:22

Интернет из глубин Вселенной: что показал рекордный эксперимент NASA

Зонд "Психея" завершил эксперимент NASA, отправив лазерный сигнал с 350 млн км. Эта технология уже меняет представление о связи с дальним космосом.

Читать полностью » NASA заявило, что сегодня в 2:28

Аппарат, который слышит Землю с задержкой в сутки: как Voyager превратился в вестника будущего

В ноябре 2026 года "Вояджер-1" достигнет рубежа, который астрономы называют "световым днём". Почему это событие изменит наше восприятие космоса?

Читать полностью » NASA: катастрофа шаттла сегодня в 1:26

Последний полёт, который мог закончиться иначе: тайна пропущенного сигнала в космосе

История катастрофы шаттла "Колумбия" — это не только драма семи жизней, но и переломный момент, который изменил будущее пилотируемой космонавтики.

Читать полностью » Университет Осло: иллюзия сегодня в 0:25

Чёрная дыра на листе бумаги: что она делает с вашим мозгом

Учёные из Норвегии показали, что простая картинка способна влиять на работу зрачков и сознания. Но самое удивительное — реагируют на неё не все.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Coral Travel: цены на отдых в Турции летом 2026 года вырастут на 5–10%
Красота и здоровье

Лавровый лист используют в домашнем уходе для тонизации и уменьшения морщин
Питомцы

Шерсть американского кокер-спаниеля требует регулярного вычёсывания
Спорт и фитнес

Гребной тренажёр: польза для спины, ног, пресса и плеч
Дом

Смесь уксуса и моющего средства эффективно растворяет налёт в душе и ванне
Авто и мото

В России предложили повысить штрафы за громкий выхлоп до 30 тысяч рублей
Туризм

Бандурин: для шенгенской визы россиянам нужно около 300 тысяч рублей на счёте на 2 недели
Питомцы

Без помощи врача многие болезни кошек быстро переходят в тяжёлую стадию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet