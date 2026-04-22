Медосмотр альпинистов
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:31

Погода в горах не прощает самоуверенности: новичкам назвали правила, которые спасают жизнь

Новичкам в горном походе нельзя забывать о подготовке, дисциплине и запасе снаряжения, отметил кандидат в мастера спорта по альпинизму Денис Киселев. О главных правилах безопасности в горах он рассказал в беседе с NewsInfo.

Спасатели сообщили об экстремальных условиях при эвакуации тел туристов в горах Бурятии, ее осложняют метель и сильный ветер, сообщило ранее издание Газета. ру.

Киселев отметил, что большинство неприятностей в горах происходит из-за плохой подготовки и неготовности туристов к резким изменениям условий. По его словам, новичкам нужно заранее изучить маршрут, погодные риски и возможные нештатные ситуации, а также понимать, как действовать при их возникновении.

"Чем больше вы знаете о том, что вам предстоит, чем больше информации, чем больше навыков, тем лучше. Большинство неприятностей происходит тогда, когда к ним не подготовлены, о них даже не знали. Именно поэтому большинство несчастных случаев происходит при неожиданном изменении погоды", — отметил Киселев.

Он также подчеркнул, что в походе должно действовать единоначалие, а все снаряжение нужно проверять еще до выхода на маршрут. Кроме того, каждый участник обязан знать, где находятся средства связи, как ими пользоваться и кто контролирует группу вне похода.

"Есть руководитель, обычно это опытный человек, беспрекословное подчинение руководителю одно из главных правил любого похода. Снаряжение проверяется, подгоняется, перепроверяется до того, как пошли. Начинающие альпинисты, восходители и туристы если покупают ботинки, первый раз одевают непосредственно в поход. Это неправильно", — пояснил он.

По его словам, отдельное значение имеет и запас прочности, который может спасти в экстренной ситуации.

"Нужно иметь запасные теплые вещи, запасное снаряжение. Запас заставляет передвигаться медленнее, тянет. Но в экстремальных ситуациях он бывает очень важен, порой граница между жизнью и смертью проходит даже не в том, взяли вы теплую куртку или не взяли, а насколько теплые носки вы взяли", — отметил альпинист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

